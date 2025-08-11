  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
ماليزيا تحث الدول النووية على التوقيع الفوري على بروتوكول (سيانوفز) لمنطقة خالية من النووي

2025-08-11 04:22:13
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 11 - 9 (كونا) -- حثت ماليزيا اليوم الاثنين الدول الحائزة على الأسلحة النووية على التوقيع والتصديق الفوري على بروتوكول معاهدة منطقة جنوب شرق آسيا الخالية من الأسلحة النووية (سيانوافز) معتبرة إياه ركنا أساسيا للسلام الإقليمي وبناء الثقة المتبادلة والأمن طويل الأمد.
وقال نائب رئيس الوزراء الماليزي فضيله يوسف في كلمة ألقاها خلال افتتاح الاجتماع السنوي ال12 لشبكة هيئات الرقابة على الطاقة الذرية في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيانتوم) إن "وجود منطقة خالية من الأسلحة النووية قوية وملزمة يعد أمرا حاسما للحفاظ على الاستقرار وضمان مستقبل المنطقة" مجددا التزام ماليزيا بمعاهدة (سيانوافز) كما حث الدول النووية على التوقيع والتصديق على البروتوكول دون تأخير.
وأوضح يوسف الذي يشغل أيضا منصب وزير التحول في قطاع الطاقة والمياه أن الحكومة الماليزية تجري تقييما منظما لدراسة دور الطاقة النووية كخيار محتمل لتوفير كهرباء نظيفة ومستقرة وتنافسية ضمن مزيج الطاقة المستقبلي مبينا أن التقييم المتماشي مع الخطة التنموية الماليزية ال13 يهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمنها على المدى الطويل بالاضافة الى خفض انبعاثات الكربون وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأعلن من جهة أخرى أن (إدارة الطاقة الذرية) الماليزية ستطلق نظام مراقبة المياه بالتحليل الطيفي لأشعة غاما (جي إس دبليو إم إس) ضمن الخطة الماليزية ال12 وهي تقنية تهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على الكشف السريع والاستجابة لأي تهديدات إشعاعية في مصادر المياه مشددا على أن "نشر الطاقة النووية والتقنيات المتقدمة يجب أن تدعمها أطر تنظيمية قوية وبروتوكولات سلامة صارمة وتعاون دولي شفاف".
وأضاف أن التعاون في إطار (آسيانتوم) ليس مجرد تعاون تقني بل هو تعاون استراتيجي يعكس المسؤولية المشتركة لضمان أن تخدم الطاقة الذرية التنمية المستدامة وتعزز الاستقرار الإقليمي وتكفل رفاهية الأجيال القادمة.
يذكر أن معاهدة منطقة جنوب شرق آسيا الخالية من الأسلحة النووية (سيانوفز) المعروفة أيضا باسم (معاهدة بانكوك) تم توقيعها في 15 ديسمبر عام 1995 من قبل الدول الأعضاء في (آسيان) استنادا إلى إعلان كوالالمبور لعام 1971 الخاص بمنطقة السلام والحرية والحياد الذي أطلق فكرة إبعاد الأسلحة النووية والقوى العسكرية الكبرى عن المنطقة.
وتهدف المعاهدة إلى حظر تطوير أو تصنيع أو حيازة أو اختبار أو نشر أو استخدام الأسلحة النووية داخل حدود جنوب شرق آسيا بما في ذلك أراضي الدول وأجوائها ومياهها الإقليمية والمناطق الاقتصادية الخالصة.
أما البروتوكول الملحق بها فيستهدف إلزام الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية وهي الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة باحترام المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وعدم استخدام أو التهديد باستخدام هذه الأسلحة ضد أي دولة عضو في (آسيان).
ولم توقع أي من هذه الدول على البروتوكول بعد بسبب تحفظات تتعلق بحرية الملاحة والتفسيرات الجغرافية للمنطقة ضمن المعاهدة.(النهاية)

ع ا ب / ا ب خ


