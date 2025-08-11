  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مجلس الأمن يعرب عن القلق إزاء التصعيد الأخير بمحافظة (السويداء) السورية ويدعو لحماية المدنيين

2025-08-11 04:22:12
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 11 - 8 (كونا) -- أعرب مجلس الأمن الدولي عن بالغ قلقه إزاء التصعيد الأخير لأعمال العنف التي اندلعت بمحافظة (السويداء) السورية منذ يوليو الماضي داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بترتيب إيقاف إطلاق النار وضمان حماية السكان المدنيين.
ودان المجلس في بيان رئاسي مساء أمس الأحد بشدة أعمال العنف التي ارتكبت بحق المدنيين في (السويداء) والتي شملت عمليات قتل جماعي وفقدان الأرواح وأدت إلى نزوح نحو 192 ألف شخص داخليا.
وحث الأطراف كافة على ضمان تمكين الأمم المتحدة وشركائها من إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المجتمعات المحلية المتضررة في (السويداء) وجميع أنحاء سوريا "على نحو كامل وآمن وسريع وكفالة معاملة جميع الأشخاص معاملة إنسانية".
وجدد المجلس في هذا الصدد دعوته السلطات السورية المؤقتة أن توفر الحماية للسوريين "كائنا ما كان انتماؤهم العرقي أو الديني" مشددا على عدم إمكانية تحقيق التعافي الحقيقي في سوريا من دون تدابير حقيقية لتوفير الأمان والحماية للسوريين كافة.
ورحب المجلس بالبيان الذي أصدرته السلطات السورية المؤقتة وأعلنت فيه إدانتها أعمال العنف واتخاذ إجراءات للتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها داعيا إلى ضمان إجراء تحقيقات موثوقة وسريعة وشفافة ونزيهة وشاملة وفق المعايير الدولية.
وأكد في هذا المجال التزامه القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها مهيبا بجميع الدول أن تحترم تلك المبادئ.
وأعرب المجلس أيضا عن إدانته لجميع أشكال التدخل السلبي أو الهدم في عملية الانتقال السياسي والأمني والاقتصادي في سوريا محذرا من أن هذه التدخلات تقوض الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار في البلاد.
وفي السياق ذاته دعا مجلس الأمن الى احترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 بما في ذلك المبادئ المتعلقة بالمنطقة الفاصلة وكذلك ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك ودورها مؤكدا أن الواجب الواقع على عاتق جميع الأطراف يلزمها بالتقيد بأحكامه وأن تحافظ على الهدوء وتخفف من حدة مظاهر التوتر.
وحث المجلس على تنفيذ "عملية سياسية شاملة للجميع يقودها السوريون ويمسكون بزمامها استنادا إلى المبادئ الرئيسية الواردة في القرار (2254) ويشمل ذلك حماية حقوق السوريين كافة بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني".
وشدد على ضرورة أن تلبي هذه العملية السياسية التطلعات المشروعة للسوريين وأن تحميهم جميعا وتمكنهم من تقرير مستقبلهم على نحو سلمي ومستقل وديمقراطي.
ولفت مجلس الأمن إلى أهمية دور الأمم المتحدة في دعم عملية الانتقال السياسي في سوريا وفق المبادئ التي ينص عليها القرار (2254) معربا عن دعمه لجهود مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في هذا الصدد.
وتشهد محافظة (السويداء) اشتباكات مسلحة بين مجموعات خارجة عن القانون من داخل المحافظة ومسلحين من المناطق المجاورة ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.(النهاية)

