403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
(العربية للطاقة): التخزين الجوفي للغاز الطبيعي خيار استراتيجي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 8 (كونا) -- أكد الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة (أوابك سابقا) جمال اللوغاني اليوم الاثنين أن التخزين الجوفي للغاز الطبيعي برز كخيار استراتيجي لأسباب عدة وهي جدواه الاقتصادية وفوائده البيئية ومعالجته موسمية الطلب بمرونة عالية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به اللوغاني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة إصدار المنظمة دراسة جديدة بعنوان (التخزين الجوفي للغاز ودوره في تحقيق أمن الطاقة).
وأوضح اللوغاني أنه من خلال عملية التخزين يمكن حقن الغاز في تكوينات جيولوجية تقع تحت سطح الأرض تتسم بقدرتها على احتواء الغاز ومنع تسربه مثل حقول الغاز المستنفدة أو كهوف الملح أو طبقات المياه الجوفية العميقة وذلك خلال الفترات التي تشهد تراجعا في الطلب ثم سحبه مجددا في فترات لاحقة وقت الحاجة أو عند تنامي الطلب.
وشدد على أن دور التخزين الجوفي للغاز لم يعد مقتصرا على تلبية الطلب الموسمي فحسب بل أصبح عنصرا مساندا للانتقال الطاقي وداعما لتكامل مصادر الطاقة المتجددة ومساهما في تحقيق استدامة منظومة الطاقة.
وقال إن "التزايد المستمر في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي باعتباره مكونا رئيسيا في مزيج الطاقة العالمي أدى إلى تنامي الاهتمام بالاستثمار في منشآت التخزين الجوفي للغاز لدورها المحوري في تلبية الطلب الموسمي المتغير وتحقيق التوازن بين العرض والطلب لاسيما في الدول المستوردة".
وأضاف أن "هذا الأمر انعكس على نمو سعات التخزين العاملة ضمن هذه المنشآت الجوفية لتبلغ 44ر15 تريليون قدم مكعب نهاية عام 2023 مقارنة ب 1ر11 تريليون قدم مكعب عام 2000 أي بنسبة نمو إجمالية بلغت 38 في المئة.
ولفت إلى أن الاستثمار في منشآت التخزين الجوفي للغاز في الدول العربية بات ذو ضرورة استراتيجية لعدة أسباب من بينها ضمان أمن الإمدادات وتجنب حدوث فترات انقطاع لها ودعم التوسع في استخدام الغاز في مزيج الطاقة علاوة على أهمية تكوين احتياطي استراتيجي من الغاز للتعامل مع الأزمات الخارجية فضلا عن دعم توجهات التحول الطاقي والتكامل مع الهيدروجين.
وبين اللوغاني أن هذه الدوافع تشكل أساسا لأهمية التخزين الجوفي للغاز في المنطقة العربية ليس فقط من منطلق اقتصادي وإنما أيضا كجزء من رؤية شاملة لأمن الطاقة والتحول نحو طاقات أكثر استدامة ومرونة داخل المنطقة.
وذكر أن الدول العربية تمتلك مقومات تضم مزيجا من المقومات الجيولوجية والاقتصادية والاستراتيجية فوجود حقول غاز ونفط مستنفدة ووفرة في الموارد الغازية وتوافر بنى تحتية قريبة من مناطق الطلب إلى جانب الموقع الجغرافي المحوري يشكل أساسا صلبا لبناء منظومة تخزين استراتيجية ستحتاجها الدول العربية المصدرة والمستوردة للغاز على حد سواء.
واقترح اللوغاني عدة خطوات لضمان نجاح مشاريع تطوير التخزين الجوفي بالدول العربية هي دراسة وتطوير البنية التحتية الجيولوجية والتقنية وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي وتحفيز الاستثمارات وتخفيف مخاطر التمويل وإبرام شراكات مع الشركات العالمية التي تمتلك خبرات متقدمة إضافة إلى مشاركة المعرفة بين الدول العربية التي حققت نجاحات في مجال التخزين الجوفي.(النهاية) خ م / م خ
جاء ذلك في تصريح أدلى به اللوغاني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة إصدار المنظمة دراسة جديدة بعنوان (التخزين الجوفي للغاز ودوره في تحقيق أمن الطاقة).
وأوضح اللوغاني أنه من خلال عملية التخزين يمكن حقن الغاز في تكوينات جيولوجية تقع تحت سطح الأرض تتسم بقدرتها على احتواء الغاز ومنع تسربه مثل حقول الغاز المستنفدة أو كهوف الملح أو طبقات المياه الجوفية العميقة وذلك خلال الفترات التي تشهد تراجعا في الطلب ثم سحبه مجددا في فترات لاحقة وقت الحاجة أو عند تنامي الطلب.
وشدد على أن دور التخزين الجوفي للغاز لم يعد مقتصرا على تلبية الطلب الموسمي فحسب بل أصبح عنصرا مساندا للانتقال الطاقي وداعما لتكامل مصادر الطاقة المتجددة ومساهما في تحقيق استدامة منظومة الطاقة.
وقال إن "التزايد المستمر في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي باعتباره مكونا رئيسيا في مزيج الطاقة العالمي أدى إلى تنامي الاهتمام بالاستثمار في منشآت التخزين الجوفي للغاز لدورها المحوري في تلبية الطلب الموسمي المتغير وتحقيق التوازن بين العرض والطلب لاسيما في الدول المستوردة".
وأضاف أن "هذا الأمر انعكس على نمو سعات التخزين العاملة ضمن هذه المنشآت الجوفية لتبلغ 44ر15 تريليون قدم مكعب نهاية عام 2023 مقارنة ب 1ر11 تريليون قدم مكعب عام 2000 أي بنسبة نمو إجمالية بلغت 38 في المئة.
ولفت إلى أن الاستثمار في منشآت التخزين الجوفي للغاز في الدول العربية بات ذو ضرورة استراتيجية لعدة أسباب من بينها ضمان أمن الإمدادات وتجنب حدوث فترات انقطاع لها ودعم التوسع في استخدام الغاز في مزيج الطاقة علاوة على أهمية تكوين احتياطي استراتيجي من الغاز للتعامل مع الأزمات الخارجية فضلا عن دعم توجهات التحول الطاقي والتكامل مع الهيدروجين.
وبين اللوغاني أن هذه الدوافع تشكل أساسا لأهمية التخزين الجوفي للغاز في المنطقة العربية ليس فقط من منطلق اقتصادي وإنما أيضا كجزء من رؤية شاملة لأمن الطاقة والتحول نحو طاقات أكثر استدامة ومرونة داخل المنطقة.
وذكر أن الدول العربية تمتلك مقومات تضم مزيجا من المقومات الجيولوجية والاقتصادية والاستراتيجية فوجود حقول غاز ونفط مستنفدة ووفرة في الموارد الغازية وتوافر بنى تحتية قريبة من مناطق الطلب إلى جانب الموقع الجغرافي المحوري يشكل أساسا صلبا لبناء منظومة تخزين استراتيجية ستحتاجها الدول العربية المصدرة والمستوردة للغاز على حد سواء.
واقترح اللوغاني عدة خطوات لضمان نجاح مشاريع تطوير التخزين الجوفي بالدول العربية هي دراسة وتطوير البنية التحتية الجيولوجية والتقنية وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي وتحفيز الاستثمارات وتخفيف مخاطر التمويل وإبرام شراكات مع الشركات العالمية التي تمتلك خبرات متقدمة إضافة إلى مشاركة المعرفة بين الدول العربية التي حققت نجاحات في مجال التخزين الجوفي.(النهاية) خ م / م خ
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
كل ما تحتاجه في مكان واحد.. اكتشف عالم الإقامة الشاملة كلياً في ريكسوس المعيريض رأس الخيمة
البنك العربي يفوز بجائزة ذا بانكر للتكنولوجيا في الشرق الأوسط لعام 2025
البنك العربي يحصد جائزة الشرق الأوسط لجوائز ذا بانكر للتكنولوجيا للعام 2025
دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي يدعو الشركات الناشئة للمشاركة في برنامجه العالمي للمسرعات
660 شهيدا رياضيا منذ بدء الإبادة الجماعية.. استشهاد نجم منتخبنا الوطني السابق سليمان العبيد
من هي ميرا موراتي سيدة الذكاء الاصطناعي التي رفضت مليار دولار من ميتا؟