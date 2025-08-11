  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
(العربية للطاقة): التخزين الجوفي للغاز الطبيعي خيار استراتيجي

2025-08-11 04:22:12
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 8 (كونا) -- أكد الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة (أوابك سابقا) جمال اللوغاني اليوم الاثنين أن التخزين الجوفي للغاز الطبيعي برز كخيار استراتيجي لأسباب عدة وهي جدواه الاقتصادية وفوائده البيئية ومعالجته موسمية الطلب بمرونة عالية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به اللوغاني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة إصدار المنظمة دراسة جديدة بعنوان (التخزين الجوفي للغاز ودوره في تحقيق أمن الطاقة).
وأوضح اللوغاني أنه من خلال عملية التخزين يمكن حقن الغاز في تكوينات جيولوجية تقع تحت سطح الأرض تتسم بقدرتها على احتواء الغاز ومنع تسربه مثل حقول الغاز المستنفدة أو كهوف الملح أو طبقات المياه الجوفية العميقة وذلك خلال الفترات التي تشهد تراجعا في الطلب ثم سحبه مجددا في فترات لاحقة وقت الحاجة أو عند تنامي الطلب.
وشدد على أن دور التخزين الجوفي للغاز لم يعد مقتصرا على تلبية الطلب الموسمي فحسب بل أصبح عنصرا مساندا للانتقال الطاقي وداعما لتكامل مصادر الطاقة المتجددة ومساهما في تحقيق استدامة منظومة الطاقة.
وقال إن "التزايد المستمر في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي باعتباره مكونا رئيسيا في مزيج الطاقة العالمي أدى إلى تنامي الاهتمام بالاستثمار في منشآت التخزين الجوفي للغاز لدورها المحوري في تلبية الطلب الموسمي المتغير وتحقيق التوازن بين العرض والطلب لاسيما في الدول المستوردة".
وأضاف أن "هذا الأمر انعكس على نمو سعات التخزين العاملة ضمن هذه المنشآت الجوفية لتبلغ 44ر15 تريليون قدم مكعب نهاية عام 2023 مقارنة ب 1ر11 تريليون قدم مكعب عام 2000 أي بنسبة نمو إجمالية بلغت 38 في المئة.
ولفت إلى أن الاستثمار في منشآت التخزين الجوفي للغاز في الدول العربية بات ذو ضرورة استراتيجية لعدة أسباب من بينها ضمان أمن الإمدادات وتجنب حدوث فترات انقطاع لها ودعم التوسع في استخدام الغاز في مزيج الطاقة علاوة على أهمية تكوين احتياطي استراتيجي من الغاز للتعامل مع الأزمات الخارجية فضلا عن دعم توجهات التحول الطاقي والتكامل مع الهيدروجين.
وبين اللوغاني أن هذه الدوافع تشكل أساسا لأهمية التخزين الجوفي للغاز في المنطقة العربية ليس فقط من منطلق اقتصادي وإنما أيضا كجزء من رؤية شاملة لأمن الطاقة والتحول نحو طاقات أكثر استدامة ومرونة داخل المنطقة.
وذكر أن الدول العربية تمتلك مقومات تضم مزيجا من المقومات الجيولوجية والاقتصادية والاستراتيجية فوجود حقول غاز ونفط مستنفدة ووفرة في الموارد الغازية وتوافر بنى تحتية قريبة من مناطق الطلب إلى جانب الموقع الجغرافي المحوري يشكل أساسا صلبا لبناء منظومة تخزين استراتيجية ستحتاجها الدول العربية المصدرة والمستوردة للغاز على حد سواء.
واقترح اللوغاني عدة خطوات لضمان نجاح مشاريع تطوير التخزين الجوفي بالدول العربية هي دراسة وتطوير البنية التحتية الجيولوجية والتقنية وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي وتحفيز الاستثمارات وتخفيف مخاطر التمويل وإبرام شراكات مع الشركات العالمية التي تمتلك خبرات متقدمة إضافة إلى مشاركة المعرفة بين الدول العربية التي حققت نجاحات في مجال التخزين الجوفي.(النهاية) خ م / م خ

