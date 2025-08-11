الدولار الأمريكي يستقر عند مستوى 305ر0 دينار واليورو يرتفع إلى 356ر0 دينار

403
الدولار الأمريكي يستقر عند مستوى 305ر0 دينار واليورو يرتفع إلى 356ر0 دينار
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 8 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 305ر0 دينار فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 25ر0 في المئة ليصل إلى مستوى 356ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 08ر0 في المئة ليصل إلى مستوى 411ر0 دينار كما ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 18ر0 في المئة ليصل إلى مستوى 378ر0 دينار فيما استقر الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.(النهاية)
