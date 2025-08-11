الحكومة الفلبينية وsutherland تطلقان أكاديمية الذكاء الاصطناعي لتزويد الفلبينيين بالمهارات اللازمة للمستقبل

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أبرمت شركة Sutherlan ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الأعمال والتحول الرقمي، شراكة مع الحكومة الفلبينية لإطلاق أكاديمية مخصصة للذكاء الاصطناعي. تدعم هذه المبادرة الاستراتيجية الجهود الأوسع التي تبذلها الحكومة الفلبينية لتمكين القوى العاملة الفلبينية من أجل مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي.

ستقدم أكاديمية الذكاء الاصطناعي تدريبًا عمليًا متوافقًا مع الصناعة مصممًا لتزويد المهنيين الفلبينيين بالمهارات اللازمة لدمج الذكاء الاصطناعي في عملهم. تهدف الأكاديمية إلى تعزيز رصيد المواهب في البلاد من خلال تطوير القدرات التي يزداد الطلب عليها في مختلف القطاعات، سواءً كأخصائيي ذكاء اصطناعي، أو مهندسي استجابة، أو متخصصين في الأمن السيبراني. وسيُهيئ البرنامج المشاركين لتسخير الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاجية، ودفع عجلة الابتكار، واغتنام فرص قيّمة في مختلف القطاعات.

قال الرئيس . Ferdinand R. Marcos Jr : "تُعد هذه المبادرة خطوة حيوية نحو هدفنا المتمثل في بناء قوة عاملة شاملة ومرنة رقميًا ". "من خلال توسيع نطاق الوصول إلى التدريب على المهارات اللازمة للمستقبل، فإننا نعمل على تمكين مواطنينا من المشاركة في اقتصاد يتشكل بشكل متزايد من خلال الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه".

وقال Dilip Vellodi ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Sutherland : "تمثل هذه المبادرة شراكة قوية متجذرة في هدف مشترك: إعداد القوى العاملة في الفلبين لمستقبل العمل. وتعمل Sutherland وحكومة الفلبين معًا لبناء نظام متكامل دائم للمهارات الرقمية والابتكار-وهو النظام الذي من شأنه أن يدعم الصناعات ويرفع مستوى المجتمعات ويعزز الاقتصاد".

كما أكد وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات Henry Rhoel Aguda على أهمية الشراكة، مشددًا على دورها في تعزيز أجندة التحول الرقمي في البلاد وضمان وضع الفلبينيين في وضع جيد للقيادة في اقتصاد عالمي مدفوع بالذكاء الاصطناعي بشكل متزايد.

وقال الوزير Aguda : "سيغير الذكاء الاصطناعي والأتمتة الوظائف في كل صناعة على مدى العقد المقبل. لهذا السبب تدور شراكتنا مع Sutherland حول منح الفلبينيين المهارات والمعرفة والثقة للحفاظ على قدرتهم التنافسية. معًا، نبني أساسًا أقوى لمستقبل حيث لا يكون إتقان الذكاء الاصطناعي مجرد ميزة، بل ضرورة لـ 85% من الوظائف".

مخطط وطني للنمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي

ستقدم شركة Sutherland تدريبًا عمليًا للقطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والصناعات الرقمية الناشئة، مستفيدة من خبرة Sutherland العميقة في الذكاء الاصطناعي والتحليلات والأتمتة وتقنيات الحوسبة السحابية.

وتحظى أكاديمية الذكاء الاصطناعي بدعم الحكومة الفلبينية والمؤسسات التعليمية المحلية والحكومات الإقليمية مثل كامسور وتارلاك. وتتمثل مهمتها في جعل مهارات الذكاء الاصطناعي متاحة للجميع، وتشجيع التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي طويل الأمد من خلال بناء قوى عاملة مستعدة للمستقبل.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز مكانة الفلبين كدولة رائدة في تطوير القوى العاملة القائمة على الذكاء الاصطناعي، مع تعزيز التزام Sutherland بتحقيق نتائج رقمية تُحدث تحولاً في القطاعات، وتُعزز الاقتصادات، وتُحسّن حياة الناس.

