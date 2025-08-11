الحكومة الفلبينية وsutherland تطلقان أكاديمية الذكاء الاصطناعي لتزويد الفلبينيين بالمهارات اللازمة للمستقبل

الحكومة الفلبينية وsutherland تطلقان أكاديمية الذكاء الاصطناعي لتزويد الفلبينيين بالمهارات اللازمة للمستقبل
ستقدم أكاديمية الذكاء الاصطناعي تدريبًا عمليًا متوافقًا مع الصناعة مصممًا لتزويد المهنيين الفلبينيين بالمهارات اللازمة لدمج الذكاء الاصطناعي في عملهم. تهدف الأكاديمية إلى تعزيز رصيد المواهب في البلاد من خلال تطوير القدرات التي يزداد الطلب عليها في مختلف القطاعات، سواءً كأخصائيي ذكاء اصطناعي، أو مهندسي استجابة، أو متخصصين في الأمن السيبراني. وسيُهيئ البرنامج المشاركين لتسخير الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاجية، ودفع عجلة الابتكار، واغتنام فرص قيّمة في مختلف القطاعات.
قال الرئيس . Ferdinand R. Marcos Jr : "تُعد هذه المبادرة خطوة حيوية نحو هدفنا المتمثل في بناء قوة عاملة شاملة ومرنة رقميًا ". "من خلال توسيع نطاق الوصول إلى التدريب على المهارات اللازمة للمستقبل، فإننا نعمل على تمكين مواطنينا من المشاركة في اقتصاد يتشكل بشكل متزايد من خلال الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه".
وقال Dilip Vellodi ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Sutherland : "تمثل هذه المبادرة شراكة قوية متجذرة في هدف مشترك: إعداد القوى العاملة في الفلبين لمستقبل العمل. وتعمل Sutherland وحكومة الفلبين معًا لبناء نظام متكامل دائم للمهارات الرقمية والابتكار-وهو النظام الذي من شأنه أن يدعم الصناعات ويرفع مستوى المجتمعات ويعزز الاقتصاد".
كما أكد وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات Henry Rhoel Aguda على أهمية الشراكة، مشددًا على دورها في تعزيز أجندة التحول الرقمي في البلاد وضمان وضع الفلبينيين في وضع جيد للقيادة في اقتصاد عالمي مدفوع بالذكاء الاصطناعي بشكل متزايد.
وقال الوزير Aguda : "سيغير الذكاء الاصطناعي والأتمتة الوظائف في كل صناعة على مدى العقد المقبل. لهذا السبب تدور شراكتنا مع Sutherland حول منح الفلبينيين المهارات والمعرفة والثقة للحفاظ على قدرتهم التنافسية. معًا، نبني أساسًا أقوى لمستقبل حيث لا يكون إتقان الذكاء الاصطناعي مجرد ميزة، بل ضرورة لـ 85% من الوظائف".
مخطط وطني للنمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي
ستقدم شركة Sutherland تدريبًا عمليًا للقطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والصناعات الرقمية الناشئة، مستفيدة من خبرة Sutherland العميقة في الذكاء الاصطناعي والتحليلات والأتمتة وتقنيات الحوسبة السحابية.
وتحظى أكاديمية الذكاء الاصطناعي بدعم الحكومة الفلبينية والمؤسسات التعليمية المحلية والحكومات الإقليمية مثل كامسور وتارلاك. وتتمثل مهمتها في جعل مهارات الذكاء الاصطناعي متاحة للجميع، وتشجيع التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي طويل الأمد من خلال بناء قوى عاملة مستعدة للمستقبل.
وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز مكانة الفلبين كدولة رائدة في تطوير القوى العاملة القائمة على الذكاء الاصطناعي، مع تعزيز التزام Sutherland بتحقيق نتائج رقمية تُحدث تحولاً في القطاعات، وتُعزز الاقتصادات، وتُحسّن حياة الناس.
حول Sutherland
الذكاء الاصطناعي. الأتمتة. هندسة السحابة. الأساليب التحليلية المتقدمة.
بالنسبة للمؤسسات، هذه هي العوامل الرئيسية للنجاح. بالنسبة لنا، فهي خبرتنا الأساسية.
نحن نعمل مع العلامات التجارية العالمية الشهيرة. نقدم لهم عرضًا فريدًا للقيمة من خلال التقنيات الرائدة في السوق والتميز في العمليات التجارية. إن جوهر كل هذا هو الهندسة الرقمية، وهي الأساس الذي يدعم الابتكار السريع والتحول التجاري القابل للتطوير.
لقد أنشأنا أكثر من 200 اختراع فريد بموجب العديد من براءات الاختراع عبر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى. من خلال الاستفادة من منتجاتنا ومنصاتنا المتقدمة، فإننا نقود التحول الرقمي على نطاق واسع، ونعمل على تحسين العمليات التجارية المهمة، وإعادة ابتكار التجارب، وريادة الحلول الجديدة، وكل ذلك يتم تقديمه من خلال نموذج سلس "كخدمة".
ولكل شركة، نُقدّم لها مفاتيح جديدة لأعمالها، وللعاملين فيها، وللعملاء الذين تخدمهم. مع الاستراتيجيات التي أثبتت جدواها والتنفيذ المرن، لا نقوم فقط بتمكين التغيير، بل نقوم بهندسة النتائج الرقمية.
Sutherland
النتائج الرقمية.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
كل ما تحتاجه في مكان واحد.. اكتشف عالم الإقامة الشاملة كلياً في ريكسوس المعيريض رأس الخيمة
البنك العربي يفوز بجائزة ذا بانكر للتكنولوجيا في الشرق الأوسط لعام 2025
البنك العربي يحصد جائزة الشرق الأوسط لجوائز ذا بانكر للتكنولوجيا للعام 2025
دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي يدعو الشركات الناشئة للمشاركة في برنامجه العالمي للمسرعات
660 شهيدا رياضيا منذ بدء الإبادة الجماعية.. استشهاد نجم منتخبنا الوطني السابق سليمان العبيد
من هي ميرا موراتي سيدة الذكاء الاصطناعي التي رفضت مليار دولار من ميتا؟