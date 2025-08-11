منة زغلول تكتب: الشركات الناشئة في التكنولوجيا النظيفة.. مصر أمام فرصة تاريخية لتحريك النمو

MENAFN - Al-Borsa News) تقف مصر اليوم أمام نقطة تحول حاسمة في مجال التكنولوجيا النظيفة؛ فبينما استحوذت استثمارات البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا على 152.3 مليار دولار عام 2024، شكّلت الطاقة النظيفة وحدها 21.5 مليار دولار من هذا المجموع وفقاً لتقرير IJ Global.

هذه الأرقام تعكس حجم الفرصة الهائلة المتاحة أمام الشركات الناشئة المصرية في مجال التكنولوجيا النظيفة، لكنها تكشف أيضاً عن التحدي الكبير الذي تواجهه مصر في استغلال هذه الإمكانات.

موضوعاتليونيل لورانت يكتب: سويسرا.. مزيد من“الهدايا” لإرضاء الإدارة الأمريكية الغاضبة حسين عبدربه يكتب: فخ الأموال الساخنة ودروس الماضى مؤمن سليم يكتب: العالم في قبضة الديون

وتتمتع مصر بمقومات استثنائية تجعلها مؤهلة لتصبح مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا النظيفة: فلديها قاعدة بشرية قوية في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، كما تعد واحدة من أعلى معدلات الإشعاع الشمسي في العالم، بجانب نظام بيئي ناشئ للشركات الناشئة عالي الإمكانات، وموقع جيوسياسي استراتيجي يربط بين إفريقيا وأوروبا والخليج.

لكن رغم هذه المزايا، تواجه الشركات الناشئة في هذا المجال تحديات هيكلية معقدة تحد من نموها وتطورها.

يضم النظام البيئي للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة في مصر حالياً حوالي 52 شركة تعمل في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا النظيفة وفقاً لتقرير منصة F6S.

ترتكز تلك الشركات على مجالين استراتيجيين رئيسيين: تقنيات الطاقة (EnergyTech) التي تشمل الطاقة المتجددة والشبكات الذكية وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر، وتقنيات المياه (WaterTech) التي تشمل إعادة استخدام المياه الرمادية وتحلية المياه والإدارة الرقمية للمياه.

ولكن وفقاً للتقرير الوطني الشامل بعنوان:“التكنولوجيا النظيفة والطاقة في مصر 2025: بين الضرورات المناخية والفرص الاقتصادية”، الصادر عن شركة انطلاق، بالتعاون مع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تواجه الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة خمسة تحديات رئيسة:

أُطر تشريعية غير مواكبة لاحتياجات تلك الشركات وتعدد الجهات المشرفة، مما يعرقل إجراءات الترخيص والتسجيل الصناعي.

يُعتبر التشتت التنظيمي أحد أكبر العوائق التي تواجه الشركات الناشئة، ويكشف تقرير“انطلاق” أن 88% من الشركات الناشئة تصطدم بحوائط التراخيص والإجراءات البيروقراطية من المحاولة الأولى.

ولا تمتلك مصر إطارا قانونيا موحدا للمشاريع التكنولوجية النظيفة وتعدد الجهات المشرفة، مما يخلق اختناقات في التراخيص وتأخير في التسجيل الصناعي وسياسات غير متسقة للقياس الصافي.

ضعف تدفقات التمويل الأخضر، إذ استحوذت مصر على أقل من 17% من إجمالي رأس المال المغامر الأخضر في إفريقيا، وتظل مصر ممثلة تمثيلاً ناقصاً في تدفقات التمويل الأخضر الإقليمية.

في عام 2024، ذهب أقل من 17% من تمويل رأس المال الاستثماري في إفريقيا إلى المشاريع المناخية.

ويعتمد 70-82% من التمويل على القروض التساهلية والمساعدات الخارجية ومؤسسات التمويل الإنمائية، بينما تسهم البنوك المحلية بحوالي 30% فقط، ويقدم المستثمرون الملائكيون ورأس المال المخاطر 9% فقط.

عجز البنية التحتية، إذ يواجه رواد الأعمال حواجز في الوصول إلى معامل الاختبار وتكامل الشبكة والمناطق الصناعية المصممة خصيصاً لتقنيات الطاقة والمياه.

ضعف تبنّي الابتكار من قبل القطاعين الحكومي والخاص، نتيجة لغياب الحوافز وآليات الشراء المستدام.

ويعوق اعتماد تقنيات التكنولوجيا النظيفة نقص الوعي ومقاومة السلوك والحوافز المحدودة للمشتريات العامة.

فجوات الابتكار والتصنيع المحلي، إذ تنفق مصر 0.7% فقط من الناتج المحلي الإجمالي على البحث والتطوير، أقل من الدول النظيرة.

أقل من 300 براءة اختراع في التكنولوجيا النظيفة منذ عام 2020، وأكثر من 70% من أجهزة التكنولوجيا النظيفة والمواد الحيوية مستوردة.

فقط 11% من الشركات الناشئة في التكنولوجيا النظيفة تصل إلى نطاق كبير، وأقل من 5% تصدر منتجاتها.

ويمثل غياب الإطار التشريعي المواكب لتلك الشركات أحد أبرز العوائق أمام نمو قطاع التكنولوجيا النظيفة في مصر، إذ يعاني القطاع من تشتت السياسات، وتضارب الصلاحيات، وتعدد الجهات المنظمة.

من هنا، تبرز الحاجة الملحة إلى سن إطار قانوني للتكنولوجيا النظيفة، يُعرّف القطاع بشكل واضح، ويوحد الاستراتيجية الوطنية، ويُلزم كافة الأطراف بالتنسيق المؤسسي.

كما يُوصى بتأسيس مجلس وطني للتكنولوجيا النظيفة برئاسة وزير التخطيط، يُعنى برسم السياسات، وتنسيق الجهود، ومتابعة التنفيذ، إلى جانب إنشاء بوابة ترخيص رقمية تضمن الشفافية والسرعة، بزمن استجابة لا يتجاوز 60 يوماً، تسمح للشركات بتأسيس أعمالها بكفاءة.

ويُقترح أيضًا إدخال“صناديق تنظيمية تجريبية” (Regulatory Sandboxes) لتجربة الابتكارات التكنولوجية في مجالات الطاقة والمياه تحت إشراف الجهات المعنية، بما يخلق بيئة آمنة للابتكار ويزيد من سرعة دخول المنتجات إلى السوق.

لا يمكن أن يزدهر الابتكار دون تمويل مرن ومستدام، ولأن القطاع المصرفي المصري لا يزال متحفظًا تجاه المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا النظيفة، فإن إطلاق صناديق رأس مال مخاطر بحجم 300 مليون دولار بحلول عام 2027 يمثل خطوة جوهرية لسد الفجوة التمويلية، بشرط أن يخصص جزءًا من هذا التمويل للنساء والشباب لتعزيز الشمول والمساواة.

ومن المهم كذلك تصميم مخططات قروض مرنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تكون مرتبطة بالأداء البيئي، إلى جانب تفعيل أدوات الاستثمار المشترك لجذب المستثمرين الملائكيين وتحفيزهم للدخول في مراحل التمويل المبكرة.

كما ينبغي العمل على بناء قدرات البنوك والمؤسسات المالية في تقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات الخضراء، وتطوير أدوات ضمان للمخاطر البيئية والتكنولوجية.

إن تطوير رأس المال البشري هو الشرط الأساسي لنجاح أي تحول اقتصادي، ويبدأ ذلك من وضع استراتيجية وطنية شاملة للمهارات الخضراء، تكون مبنية على احتياجات سوق العمل، ومتكاملة مع التغيرات التكنولوجية المتوقعة.

ينبغي أن تشمل هذه الاستراتيجية إنشاء مراكز متخصصة لتطوير القوى العاملة، لا سيما في مناطق مثل صعيد مصر ومنطقة قناة السويس، اللتان تعانيان من فجوات تنموية مزمنة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن بناء نظام وطني لتصنيف وظائف التكنولوجيا النظيفة من شأنه أن يساعد في تتبع العمالة، وتوجيه سياسات التعليم والتدريب.

كما أن إدماج الحوافز الجنسانية في البرامج العامة والمشتريات الحكومية سيساهم في تقليص فجوة التمثيل بين الجنسين داخل القطاع.

لا يمكن أن تتحول مصر إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا النظيفة دون بنية قوية للبحث والتطوير والتصنيع المحلي.

ويتطلب ذلك إصلاح القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية، بما يسمح بتسريع تسجيل براءات الاختراع الخضراء.

كما يجب تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتضمينه آليات ائتمان ضريبي فعالة، وأولوية للمحتوى المحلي في العقود الحكومية.

في موازاة ذلك، ينبغي إنشاء مجمعات ومسرعات متخصصة في مجالات الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، البطاريات، وحلول الهيدروجين، تشكل جسراً بين البحث الأكاديمي والصناعة.

ويأتي ضمن الأولويات إطلاق برنامج وطني للاستعداد للتصدير الأخضر، يستهدف اختراق أسواق أوروبا والخليج وإفريقيا، من خلال توحيد المواصفات، وتقديم الدعم الفني، وربط الشركات الناشئة بمنصات التوريد العالمية.

نجاح قطاع التكنولوجيا النظيفة لا يُقاس فقط بعدد الشركات أو حجم الاستثمار، بل بمدى تأثيره البيئي والاجتماعي.

لذلك، يصبح من الضروري إلزام كافة الجهات الفاعلة بتقديم تقارير قياس وتحقيق (MRV) تشمل انبعاثات الغازات الدفيئة، استهلاك المياه، وتأثيرات التنوع البيولوجي.

كما أن تطوير أداة وطنية لرسم خرائط المخاطر المناخية يساعد في توجيه استثمارات البنية التحتية وتحديد المواقع الأمثل للمشروعات.

وينبغي أيضًا إطلاق مؤشر وطني لقياس مدى شمول قطاع التكنولوجيا النظيفة من حيث النوع الاجتماعي والجغرافيا، إلى جانب إنشاء لوحة بيانات مركزية تنشر مؤشرات الأداء الرئيسية بشكل دوري، لتعزيز الشفافية وتمكين المجتمع من مراقبة التقدم المحرز.

رغم التحديات، تتمتع مصر بفرص استثنائية يمكن البناء عليها، ففي مجال الهيدروجين الأخضر، تستهدف مصر إنتاج 500 ألف طن سنويًا بحلول عام 2030.

ومن أبرز المشروعات الجاري تنفيذها في هذا الإطار: مشروع محلل كهربائي بقدرة 100 ميجاوات في منطقة العين السخنة، ومشروع هيدروجين بقدرة 2 جيجاوات تقوده شركتا مصدر الإماراتية وحسن علام المصرية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

أما في مجال الطاقة الشمسية، فقد بلغت القدرة المركبة 3.1 جيجاوات في عام 2024، بفضل مشاريع مثل مجمع بنبان بأسوان، ومجمع غرب سوهاج بقدرة 1 جيجاوات.

وتُسجل طاقة الرياح تطورًا مشجعًا، حيث بلغت 1884 ميجاوات، أي ما يمثل 2.8% من إجمالي التوليد الوطني للكهرباء.

تؤكد التجارب الدولية أن الإرادة السياسية والتصميم المؤسسي يمكن أن يحولا التحديات إلى فرص.

في الهند، لعب“صندوق الابتكار للطاقة النظيفة” دورًا محوريًا في تقليل المخاطر عن المستثمرين، وجذب رؤوس الأموال المحلية، وتسريع الابتكار، ما ساهم في زيادة القدرة المركبة من الطاقة المتجددة من أقل من 10 جيجاوات عام 2010 إلى أكثر من 100 جيجاوات عام 2022.

أما المغرب، فقد استثمرت موقعها الاستراتيجي لجذب الاستثمارات الأوروبية، وأنشأت مجمع نور ورزازات للطاقة الشمسية الذي شكل ركيزة لتحول شامل في سياسات الطاقة.

وفي جنوب إفريقيا، أطلقت الحكومة برنامجًا مبتكرًا لشراكة المنتجين المستقلين، مزجت فيه بين التمويل العام والخاص، مما أدى إلى جذب أكثر من 56% من الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة من القطاع الخاص.

على المستوى المحلي، تظهر بعض الشركات الناشئة في مصر قدرتها على تطوير حلول تلبي الاحتياجات الواقعية.

في مجال المياه، طورت شركة“لوتس سمارت سوليوشن” أنظمة ري ذكية تعتمد على إنترنت الأشياء، مما يساعد في تحسين استخدام المياه في الزراعة.

وفي الطاقة الشمسية، تقدم شركات مثل“كارم سولار” و”سولاريز إيجيبت” و“نور نيشن” نماذج متكاملة تتضمن التمويل والتشغيل والصيانة، بما يجعل الطاقة الشمسية متاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة و المزارعين الصغار في المناطق النائية.

تشكل قضايا النوع الاجتماعي تحديًا هيكليًا في قطاع التكنولوجيا النظيفة في مصر، حيث تمثل النساء أقل من 15% من العاملين، وأقل من 5% في المناصب القيادية.

ويتطلب هذا الوضع تدخلًا مباشرًا لتوفير بيئة أكثر دامجة للسيدات، فالأدلة الدولية تشير إلى أن الشركات التي تقودها نساء تحقق عوائد استثمارية أعلى، ما يجعل دعم ريادة الأعمال النسائية أولوية اقتصادية بقدر ما هو التزام اجتماعي.

إذا ما تم تنفيذ التوصيات السابقة، يمكن أن يتحول قطاع التكنولوجيا النظيفة إلى قاطرة اقتصادية جديدة.

تشير التقديرات إلى إمكانية خلق مئات الآلاف من الوظائف الخضراء، وزيادة المرونة المناخية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وفتح أسواق جديدة للتصدير.

وفي مجال الهيدروجين الأخضر وحده، يمكن لمصر أن تصبح مصدرًا رئيسيًا لأوروبا، بشرط الاستثمار في تقنيات تحلية المياه، حيث يُتوقع أن يصل الطلب السنوي إلى أكثر من 45 مليون لتر بحلول عام 2040.

يتطلب تحقيق هذه الرؤية تحركًا وطنيًا على أعلى المستويات.

أولًا: تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء تضم كافة الجهات المعنية.

ثانيًا : وضع خطة خمسية واضحة بالأهداف والموارد، ثالثًا، إطلاق حملة إعلامية وطنية لتعزيز الوعي المجتمعي.

وأخيرًا : بناء شراكات استراتيجية مع الدول الرائدة لنقل الخبرات والتقنيات.

مصر تقف اليوم أمام فرصة تاريخية لتحويل التكنولوجيا النظيفة إلى محرك للنمو، والريادة، التوصيات واضحة، والإرادة السياسية باتت ضرورة.

ما نحتاجه الآن هو التنفيذ، بسرعة، وبحزم، وبشراكة مجتمعية، واسعة، فالوقت للعمل ليس غدًا بل الآن.

بقلم: