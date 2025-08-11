البنوك الرقمية.. المستقبل المؤجل في القطاع المصرفي

MENAFN - Al-Borsa News) رغم قوة وصلابة النظام الرقمي للبنوك العاملة في مصر، إلا أن التنفيذ الفعلي لإطلاق البنوك الرقمية ليس هينًا.

فإنشاء بنك رقمي ، يستلزم عددا من الاشتراطات والمقومات التي قد يفتقر إليها القطاع المصرفي، وربما تستغرق التراخيص بعض الوقت، لضمان استدامة نشاط البنك بكفاءة.

وكان مُقررا إطلاق“وان بنك”، أول بنك رقمي في مصر، خلال الربع الأول من 2025، بعد أن حصل على الرخصة المبدئية من البنك المركزي في مايو 2024، عقب مراجعة شاملة للبنية التحتية وأنظمة الأمن السيبراني الخاصة بها.. لكن مر الموعد دوت إطلاق.

بل انتهى الربع الثاني من العام ، فيما يقترب الربع الثالث من منتصفه، ولم يحدث جديد بشأن الموعد المؤكد لإطلاق“وان بنك”.

وتواصلت“البورصة”، مع شريف البحيري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر للابتكار الرقمي المسؤولة عن إطلاق“وان بنك”، لمعرفة وتحليل المعوقات التي أخرت خطوة الإطلاق حتى أغسطس الحالي، دون تحديد موعد مؤكد للإطلاق الفعلي.. لكنه لم يستجب بالرد.

وكشف مصدر مصرفي في أحد البنوك العاملة بمصر، رفض نشر اسمه، أسباب تأخر إطلاق“وان بنك”، قائلا:” السبب هو عدم استيفاء الشركة الإجراءات اللازمة“.

وكان البنك المركزي أقر في يوليو 2023، إطار ترخيص وتنظيم خاص بالبنوك الرقمية، استنادًا إلى أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

وتم إصدار قواعد تنظيمية متكاملة تشمل الرقابة والإشراف على هذه البنوك، لتكون خاضعة لنفس معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة على البنوك التقليدية.

من جانبها استبعدت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أن يكون“المركزي” هو المتسبب في عدم إطلاق“وان بنك” حتى الآن، موضحة أن إنشاء بنك رقمي يتطلب جهودا ضخمة وإجراءات معقدة. وإطلاق البنك يستغرق وقتًا طويلا، حتى إن سانده بنك حكومي بحجم“بنك مصر” بشكل أو بآخر.

أكدت الدماطي لـ”البورصة”، أن البنية التحتية التكنولوجية ليست عائقًا أمام إطلاق البنوك الرقمية في مصر، خصوصا أنه سيقدم كافة الخدمات التي يقوم عليها البنك التقليدي من ائتمان، واعتمادات مستندية، وسحب أو تحويل الأموال، ولكن عبر منصة رقمية متطورة.

أضافت أن مدى استيعاب السوق المحلية، لا سيما القطاع المصرفي ، وجود بنوك رقمية قد يتضح بعد بدء التشغيل الفعلي.

واعتبرت الدماطي، البنوك الرقمية بمثابة مستقبل القطاع المصرفي الذي يسهم في تسهيل العديد من العمليات البنكية اليومية، متوقعة أنه بمجرد إطلاق“وان بنك”، تصبح الإجراءات أكثر سهولة لاحقًا، ما يبشر بظهور أكثر من بنك رقمي خلال السنوات المقبلة.

وقال أحمد النعماني الخبير المصرفي، إن إطلاق بنك رقمي يتطلب مجموعة من العوامل المتشابكة ، منها اعتبارات خاصة بالتشريعات القانونية، بخلاف البنية التحتية التي تمثل أحد التحديات أمام البنوك الرقمية.

وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية، ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وأن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.

أضاف النعماني أن بعض المناطق تفتقر الثقافة الرقمية، ما يحتم على القطاع المصرفي تعزيزها، ليتمكن السوق من استيعاب البنوك الرقمية ككيانات مستقلة قادرة على كسب ثقة العملاء.

وأوضح أن بعض المواطنين، ذوو الثقافة المالية المنخفضة، لديهم تخوفات من التعاملات الرقمية عبر الإنترنت أو ماكينات الصراف الآلي التي قد تشهد أعطالًا أحيانًا.

وتابع:“البنوك في حاجة لتعزيز وصولها للعملاء لرفع معدلات الشمول المالي”.

ورهن النعماني الإطلاق الفعلي لأول بنك رقمي، بارتفاع معدلات الشمول المالي إلى 80%، متوقعًا تحقيق تلك النسبة بحلول نهاية 2026 كحد أقصى.

وارتفع معدل الشمول المالي في مصر إلى 74.8% بنهاية ديسمبر 2024، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي.

من جانبها أرجعت شيماء وجيه الخبيرة المصرفية، تأخير إطلاق“وان بنك” إلى أسباب متشابكة، أبرزها اشتراطات البنك المركزي الدقيقة لتفعيل عمل البنوك الرقمية، وخاصة ما يتعلق بإجراءات الحوكمة والأمن السيبراني وإدارة المخاطر.

وأوضحت أن البنك المركزي يتبع نهجًا شديد التحوط لإنشاء“وان بنك”، باعتبارها التجربة البنكية الرقمية الأولى في مصر، ما يتطلب وقتًا أطول لفحص الأنظمة وإجراء تجارب تشغيلية بشكل متكرر، فضلًا عن الاستعدادات التشريعية والتنظيمية اللازمة.

أضافت وجيه أن ثمة أسباب داخلية مرتبطة بالبنك نفسه، تقف وراء التأخيرات الفنية والتنظيمية والتقنية اللازمة لاستيفاء اشتراطات الترخيص الكامل والتأمين الإلكتروني وكفاءة الهوية الرقمية، قبل الدخول في مرحلة التطبيق الفعلي.

ووصفت هذه العملية بأنها شديدة الدقة وتحتاج إلى وقت وجهود كبيرة لضمان جودة التطبيق وتحقيق أعلى درجات الأمان.

وأكدت الخبيرة المصرفية، أن السوق المصرية لاتزال تعاني من فجوات في جودة واستخدام الإنترنت ببعض المحافظات، إلى جانب تفاوت مستويات الوعي الرقمي بين العملاء.

وتابعت:“ثمة تحديات أخرى متعلقة بعدد من الجهات الحكومية والبنوك التقليدية التي لا تزال تعتمد على أنظمة غير محدثة بالقدر الكافي، ما يؤثر على قدرتها على التعامل مع البنوك الرقمية”.

كما أشارت إلى نقص الكفاءات البشرية المؤهلة لإدارة أمن المعلومات والخدمات البنكية الرقمية، والحاجة إلى تدريب العمالة للتعامل مع الأنظمة الحديثة وحل المشكلات التقنية المتوقعة.

وأكدت وجيه، أن حرص البنك المركزي، يعطي رسالة واضحة بأنه يتعامل مع الملف بجدية شديدة وحكمة وتحوط، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد أن السوق سيكون منضبطًا ويعمل وفق أنظمة عالية الأمان لحماية حقوق العملاء وتقليل المخاطر المالية. فالسوق يعد واعدًا لكنه لم يصل بعد إلى الجاهزية الكاملة.

وقال أيمن سليمان الخبير المصرفي، إن الجهات الحكومية لم تتأخر في ترخيص البنوك الرقمية، مشيرًا إلى أن“المركزي” سن قواعد واضحة لإطلاقها.

أضاف أن شركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر، استوفت تلك الاشتراطات نظرًا لحصولها على الموافقة المبدئية من البنك المركزي.

وأوضح أن تأخير تطبيق الخطوة لأكثر من عام يعود إلى طبيعة المشروع، إذ يتطلب استكمال المتطلبات المعقدة وقتًا طويلا، شاملة تطوير القدرات الرقمية، وتدريب كوادر بشرية عالية الكفاءة، ودراسة تجارب الدول السابقة في البنوك الرقمية، وضمان جاهزية البنية التحتية، إلى جانب إعداد منتجات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء.

أكد سليمان أن البنك المركزي حريص على نجاح التجربة الأولى للبنوك الرقمية لتجنب أي إخفاق قد يؤثر سلبًا على بقية البنوك الراغبة في الحصول على تراخيص مماثلة، مشيرًا إلى أن البنك يتابع عن قرب تجهيزات“وان بنك” لضمان فاعلية خطاه.

وكشف أن أبرز التحديات التي تواجه البنوك الرقمية تتمثل في مخاطر الاختراقات الإلكترونية والقرصنة، إلى جانب الحاجة لتعزيز مستويات الشمول المالي التي تظل أقل من المستوى الأمثل بسبب ضعف الثقافة التكنولوجية.

قال سليمان ، إن البنوك في حالة ترقب لتجربة“وان بنك” لتقييمها والاستفادة من نتائجها قبل التقدم بطلبات تراخيص جديدة، مشيرًا إلى أن هناك بنوكا كبرى أبدت اهتمامها بإطلاق بنوك رقمية .. لكنها تنتظر نجاح التجربة الأولى.

أضاف أن البنوك الرقمية تمثل مستقبل القطاع المصرفي في مصر، مدفوعة بانتشار الهواتف الذكية وتطور التكنولوجيا المالية“FinTech”، التي تتيح للعملاء الحصول على خدمات مالية متكاملة مثل فتح الحسابات، وإصدار البطاقات، والتحويلات، ودفع الفواتير، والاستثمار، دون الحاجة لزيارة الفروع التقليدية، مع خفض التكاليف التشغيلية وتحقيق هوامش ربحية أعلى للمساهمين.