سوق الـdigital Banking تلامس 20 تريليون دولار بحلول 2026

MENAFN - Al-Borsa News) تتوقع المؤسسة البحثية“ستاتيستا”، وصول حجم سوق البنوك الرقمية“Digital banking” إلى نحو 19.89 تريليون دولار بحلول 2026.

وقد بدأ ظهور البنوك الرقمية“Digital banking” عالميًا في عام 2014، بدعم من تطورات خدمات التكنولوجيا المالية“Fin Tech”، إذ أنشأت الصين“We Bank” التابع لشركة Tencent، ليصبح أول بنك رقمي بالكامل حول العالم.

موضوعاتبدء التداول على سهم“أرابيا للاستثمار” في البورصة المصرية وزير المالية: تسهيلات وإصلاحات هيكلية وإدارية جديدة بـ”الضرائب” للتيسير على الممولين “إس دي إم” تتسلم 350 فدانًا بنظام المطور الصناعي في“برج العرب الجديدة”

ومع تفشي جائحة كورونا، شهدت هذه البنوك تسارعًا في النمو، إذ تجاوز عدد البنوك الرقمية المرخصة 160 مصرفًا رقميًا رائدًا في 42 سوقًا، بحسب التصنيف العالمي لـ” TABInsights” المتخصصة في البحوث والاستشارات المصرفية عن عام 2025.

وحسب التمركز الجغرافي، تستحوذ منطقة آسيا والمحيط الهادئ على نحو 47 بنكًا رقميًا، تليها أوروبا بـ 30 بنكًا، فيما تحوي أمريكا الشمالية 10 بنوك رقمية، و 7 بنوك في أمريكا اللاتينية، و6 بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتعتمد البنوك الرقمية على التكنولوجيا لتقديم الخدمات المصرفية مثل الإيداع والقروض والتحويلات، عبر القنوات الإلكترونية فقط.

وأسهمت البنوك الرقمية بشكل كبير في تعزيز الإدماج المالي، خصوصًا في الأسواق النامية، إذ توفر حلولًا بسيطة وفعالة للمستخدمين ذوي الاحتياجات المحدودة.

ووفقًا لتقرير Global Market Insights، بلغ حجم السوق للبنوك الرقمية نحو 10.9 تريليون دولار بنهاية 2023، وكانت تتوقع حينها أن يستمر في النمو بمعدل سنوي مركب يتجاوز 3٪ بين عامي 2024 و 2032.. لكن “ستاتيستا”، تتوقع وصول حجم سوق البنوك الرقمية إلى نحو 19.89 تريليون دولار بحلول العام المقبل.

وبالنسبة لأفضل البنوك الرقمية العالمية، حصل بنك جورجيا على جائزة“أفضل بنك رقمي عالمي” من مجلة“جلوبال فاينانس” بفضل اعتماده على تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتقديم حلول مخصصة تلبي احتياجات العملاء بدقة، مع التركيز على تبسيط تجربة المستخدم وتوسيع الشمولية الرقمية.

فيما حصل بنك“دي بي إس” على جائزة أفضل بنك رقمي للمؤسسات والشركات.

وفي الشرق الأوسط، رسخ“بوبيان بنك” مكانته كأفضل بنك إسلامي رقمي عالمي، بعد تطويره منصة مصرفية مفتوحة متوافقة مع الشريعة بالشراكة مع“تيمنوس”.

أما في أمريكا الشمالية، فاعتمد“تي دي بنك” على الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسريع عمليات الرهن العقاري وتطوير الأكواد، وحصل على جائزة أفضل بنك رقمي للمستهلكين في أمريكا الشمالية، بينما حصل“سيتي بنك” على جائزة أفضل بنك رقمي للشركات.

وحصل بنك“فيرست ناشيونال” على جائزة أفضل بنك رقمي للمستهلكين في إفريقيا.

أما عن المستهلكين في الشرق الأوسط، فحصل البنك الأهلي الكويتي على جائزة أفضل بنك رقمي، كما حصل“البنك العربي” على جائزة أفضل بنك رقمي للمؤسسات والمستهلكين في إفريقيا والشرق الأوسط.

وعلى صعيد العملاء، أوضحت بيانات البنك الدولي أن 81% من المستخدمين يفضلون سهولة الاستخدام الرقمي في المعاملات البنكية، فيما تبقى سرقة الهوية مصدر القلق الأكبر للمستهلكين.

وأشارت البيانات إلى أن القطاع المصرفي شهد تحولًا جذريًا عبر القرون، من الفروع التقليدية إلى الحلول الرقمية المتقدمة.

في سياق مواز ، كشفت مؤسسة“ستاندرد آند بورز”، عن ارتفاع وتيرة إغلاق الفروع التقليدية في الولايات المتحدة تدريجيًا خلال الربع الأول 2025.

وأظهرت بيانات صادرة عن رابطة المصرفيين الأمريكيين أن البنوك التي تستثمر في التحول الرقمي يمكنها خفض تكاليف التشغيل بنسبة 20-40%، بالإضافة إلى أن 60% من جيل الألفية و57% من الجيل“زد” يعتمدون على تطبيقات الهاتف المصرفية.

وبلغ معدل انتشار الخدمات المصرفية عبر الإنترنت في أوروبا الغربية 70%، بينما يتجاوز معدل استخدام الخدمات المصرفية الرقمية 80% بين مستخدمي الإنترنت في الصين، في حين ارتفعت الخدمات المصرفية عبر الهاتف عالميًا إلى 48% في 2023، وفقًا لمؤسسة“سكوب” لأبحاث السوق.

وأوضحت البيانات أن المدفوعات اللاتلامسية شهدت نموًا كبيرًا، حيث تبنتها 80% من المتاجر في 2021.

فيما أصبحت المحافظ الرقمية وسيلة الدفع الأكثر شيوعًا في 2024، مع 15% من المستهلكين يتركون محافظهم التقليدية في المنزل بانتظام.