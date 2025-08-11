سوق الـdigital Banking تلامس 20 تريليون دولار بحلول 2026
وقد بدأ ظهور البنوك الرقمية“Digital banking” عالميًا في عام 2014، بدعم من تطورات خدمات التكنولوجيا المالية“Fin Tech”، إذ أنشأت الصين“We Bank” التابع لشركة Tencent، ليصبح أول بنك رقمي بالكامل حول العالم.موضوعات متعلقة بدء التداول على سهم“أرابيا للاستثمار” في البورصة المصرية وزير المالية: تسهيلات وإصلاحات هيكلية وإدارية جديدة بـ”الضرائب” للتيسير على الممولين “إس دي إم” تتسلم 350 فدانًا بنظام المطور الصناعي في“برج العرب الجديدة”
ومع تفشي جائحة كورونا، شهدت هذه البنوك تسارعًا في النمو، إذ تجاوز عدد البنوك الرقمية المرخصة 160 مصرفًا رقميًا رائدًا في 42 سوقًا، بحسب التصنيف العالمي لـ” TABInsights” المتخصصة في البحوث والاستشارات المصرفية عن عام 2025.
وحسب التمركز الجغرافي، تستحوذ منطقة آسيا والمحيط الهادئ على نحو 47 بنكًا رقميًا، تليها أوروبا بـ 30 بنكًا، فيما تحوي أمريكا الشمالية 10 بنوك رقمية، و 7 بنوك في أمريكا اللاتينية، و6 بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وتعتمد البنوك الرقمية على التكنولوجيا لتقديم الخدمات المصرفية مثل الإيداع والقروض والتحويلات، عبر القنوات الإلكترونية فقط.
وأسهمت البنوك الرقمية بشكل كبير في تعزيز الإدماج المالي، خصوصًا في الأسواق النامية، إذ توفر حلولًا بسيطة وفعالة للمستخدمين ذوي الاحتياجات المحدودة.
ووفقًا لتقرير Global Market Insights، بلغ حجم السوق للبنوك الرقمية نحو 10.9 تريليون دولار بنهاية 2023، وكانت تتوقع حينها أن يستمر في النمو بمعدل سنوي مركب يتجاوز 3٪ بين عامي 2024 و 2032.. لكن “ستاتيستا”، تتوقع وصول حجم سوق البنوك الرقمية إلى نحو 19.89 تريليون دولار بحلول العام المقبل.
وبالنسبة لأفضل البنوك الرقمية العالمية، حصل بنك جورجيا على جائزة“أفضل بنك رقمي عالمي” من مجلة“جلوبال فاينانس” بفضل اعتماده على تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتقديم حلول مخصصة تلبي احتياجات العملاء بدقة، مع التركيز على تبسيط تجربة المستخدم وتوسيع الشمولية الرقمية.
فيما حصل بنك“دي بي إس” على جائزة أفضل بنك رقمي للمؤسسات والشركات.
وفي الشرق الأوسط، رسخ“بوبيان بنك” مكانته كأفضل بنك إسلامي رقمي عالمي، بعد تطويره منصة مصرفية مفتوحة متوافقة مع الشريعة بالشراكة مع“تيمنوس”.
أما في أمريكا الشمالية، فاعتمد“تي دي بنك” على الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسريع عمليات الرهن العقاري وتطوير الأكواد، وحصل على جائزة أفضل بنك رقمي للمستهلكين في أمريكا الشمالية، بينما حصل“سيتي بنك” على جائزة أفضل بنك رقمي للشركات.
وحصل بنك“فيرست ناشيونال” على جائزة أفضل بنك رقمي للمستهلكين في إفريقيا.
أما عن المستهلكين في الشرق الأوسط، فحصل البنك الأهلي الكويتي على جائزة أفضل بنك رقمي، كما حصل“البنك العربي” على جائزة أفضل بنك رقمي للمؤسسات والمستهلكين في إفريقيا والشرق الأوسط.
وعلى صعيد العملاء، أوضحت بيانات البنك الدولي أن 81% من المستخدمين يفضلون سهولة الاستخدام الرقمي في المعاملات البنكية، فيما تبقى سرقة الهوية مصدر القلق الأكبر للمستهلكين.
وأشارت البيانات إلى أن القطاع المصرفي شهد تحولًا جذريًا عبر القرون، من الفروع التقليدية إلى الحلول الرقمية المتقدمة.
في سياق مواز ، كشفت مؤسسة“ستاندرد آند بورز”، عن ارتفاع وتيرة إغلاق الفروع التقليدية في الولايات المتحدة تدريجيًا خلال الربع الأول 2025.
وأظهرت بيانات صادرة عن رابطة المصرفيين الأمريكيين أن البنوك التي تستثمر في التحول الرقمي يمكنها خفض تكاليف التشغيل بنسبة 20-40%، بالإضافة إلى أن 60% من جيل الألفية و57% من الجيل“زد” يعتمدون على تطبيقات الهاتف المصرفية.
وبلغ معدل انتشار الخدمات المصرفية عبر الإنترنت في أوروبا الغربية 70%، بينما يتجاوز معدل استخدام الخدمات المصرفية الرقمية 80% بين مستخدمي الإنترنت في الصين، في حين ارتفعت الخدمات المصرفية عبر الهاتف عالميًا إلى 48% في 2023، وفقًا لمؤسسة“سكوب” لأبحاث السوق.
وأوضحت البيانات أن المدفوعات اللاتلامسية شهدت نموًا كبيرًا، حيث تبنتها 80% من المتاجر في 2021.
فيما أصبحت المحافظ الرقمية وسيلة الدفع الأكثر شيوعًا في 2024، مع 15% من المستهلكين يتركون محافظهم التقليدية في المنزل بانتظام.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
