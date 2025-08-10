  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
سرقة معدات قناة سعودية في لندن خلال تقرير عن السرقة في بريطانيا

2025-08-10 07:03:51
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سي‭ ‬إن‭ ‬إن‭: ‬تداول‭ ‬نشطاء‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬يظهر‭ ‬لحظة‭ ‬سرقة‭ ‬معدات‭ ‬قناة‭ ‬الإخبارية‭ ‬السعودية‭ ‬المملوكة‭ ‬للدولة‭ ‬من‭ ‬قلب‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬لندن،‭ ‬خلال‭ ‬تصوير‭ ‬تقرير‭ ‬عن‭ ‬حوادث‭ ‬السرقة‭ ‬المتزايدة‭. ‬مقطع‭ ‬الفيديو‭ ‬المتداول‭ ‬نشرته‭ ‬قناة‭ ‬الإخبارية‭ ‬بتدوينة‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬بمنصة‭ ‬إكس‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭) ‬قائلة‭ ‬بتعليق‭: ‬‮«‬أثناء‭ ‬تصوير‭ ‬الإخبارية‭ ‬تقريرًا‭ ‬عن‭ ‬تزايد‭ ‬حالات‭ ‬السرقة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬لندن‭.. ‬طاقم‭ ‬القناة‭ ‬يتعرض‭ ‬لسرقة‭ ‬إحدى‭ ‬معداته‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬أكسفورد‭ ‬الشهير‮»‬‭. ‬ويظهر‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬الفيديو‭ ‬الذي‭ ‬نشرته‭ ‬القناة‭ ‬إقدام‭ ‬شخص‭ ‬يرتدي‭ ‬سترة‭ ‬رمادية‭ ‬اللون‭ ‬بالاقتراب‭ ‬من‭ ‬معدات‭ ‬القناة‭ ‬وانتزاع‭ ‬أحدها‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يلوذ‭ ‬بالفرار‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الأنباء‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تتصاعد‭ ‬فيه‭ ‬البلاغات‭ ‬عن‭ ‬سرقات‭ ‬تجوب‭ ‬لندن،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬يقصدها‭ ‬السياح،‭ ‬إذ‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬سابق‭ ‬أن‭ ‬سرقة‭ ‬الهواتف‭ ‬المحمولة‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬أبعاد‭ ‬ملحمية،‭ ‬حيث‭ ‬تتم‭ ‬سرقة‭ ‬هاتف‭ ‬محمول‭ ‬كل‭ ‬ثلاث‭ ‬دقائق‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬كامل‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭. ‬

