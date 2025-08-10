سرقة معدات قناة سعودية في لندن خلال تقرير عن السرقة في بريطانيا
وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي تتصاعد فيه البلاغات عن سرقات تجوب لندن، وخصوصا في المناطق التي يقصدها السياح، إذ أعلنت وزارة الداخلية البريطانية في تقرير سابق أن سرقة الهواتف المحمولة وصلت إلى أبعاد ملحمية، حيث تتم سرقة هاتف محمول كل ثلاث دقائق على المستوى العام في كامل المملكة المتحدة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
دخول 214 شاحنة مساعدات إماراتية تحمل 4565 طناً إلى قطاع غزة
3900 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل امس
التعليم العالي تعلن ترتيبات قبول طلبة السرطان للعام الجامعي 2025-2026
موجة الحر لم تنعش قطاع المكيفات في الأردن
الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولا في الاقتصاد العالمي.. فما منافعه للإنسانية؟
سويسرا تدرس زيادة شراء الأسلحة الأميركية لتخفيف الرسوم الجمركية