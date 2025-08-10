سرقة معدات قناة سعودية في لندن خلال تقرير عن السرقة في بريطانيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الأنباء‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تتصاعد‭ ‬فيه‭ ‬البلاغات‭ ‬عن‭ ‬سرقات‭ ‬تجوب‭ ‬لندن،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬يقصدها‭ ‬السياح،‭ ‬إذ‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬سابق‭ ‬أن‭ ‬سرقة‭ ‬الهواتف‭ ‬المحمولة‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬أبعاد‭ ‬ملحمية،‭ ‬حيث‭ ‬تتم‭ ‬سرقة‭ ‬هاتف‭ ‬محمول‭ ‬كل‭ ‬ثلاث‭ ‬دقائق‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬كامل‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭. ‬