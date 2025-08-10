بحضور عدد من الشخصيات البارزة.."فيوجنز" يقدم تجربة طعام متجددة تعكس رؤية فندق الخليج للابتكار المحلي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭: ‬رضا‭ ‬جميل

في‭ ‬إطار‭ ‬التزامه‭ ‬المستمر‭ ‬بالتميّز‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الضيافة،‭ ‬أعلن‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إطلاق‭ ‬قائمة‭ ‬طعام‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مطعمه‭ ‬‮«‬فيوجنز‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬أمسية‭ ‬خاصة‭ ‬أقيمت‭ ‬بحضور‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬البارزة،‭ ‬يتقدمهم‭ ‬السفير‭ ‬الأمريكي‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬السيد‭ ‬ستيفن‭ ‬كريغ‭ ‬بوندي،‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج،‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬جناحي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬وكبار‭ ‬الضيوف‭.‬

وتعد‭ ‬قائمة‭ ‬الطعام‭ ‬الجديدة‭ ‬محطة‭ ‬محورية‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬مطعم‭ ‬‮«‬فيوجنز‮»‬‭ ‬بهوية‭ ‬معاصرة‭ ‬تعكس‭ ‬روح‭ ‬الابتكار‭. ‬وشهدت‭ ‬الأمسية‭ ‬إعلان‭ ‬توجه‭ ‬المطعم‭ ‬نحو‭ ‬استضافة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الطهاة‭ ‬البحرينيين‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام،‭ ‬حيث‭ ‬سيقدّم‭ ‬كل‭ ‬منهم‭ ‬قائمة‭ ‬طعام‭ ‬خاصة‭ ‬لفترة‭ ‬محدودة،‭ ‬بما‭ ‬يوفّر‭ ‬تنوعاً‭ ‬مستمراً‭ ‬في‭ ‬النكهات‭ ‬ويعزّز‭ ‬حضور‭ ‬الطاقات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬الطهي‭ ‬المحلي‭. ‬ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬جناحي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج،‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بهذه‭ ‬المبادرة‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج‭ ‬بريادتنا‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬تجارب‭ ‬ضيافة‭ ‬مبتكرة‭ ‬تحمل‭ ‬بصمة‭ ‬بحرينية‭ ‬أصيلة‭. ‬مبادرة‭ ‬استضافة‭ ‬الطهاة‭ ‬والمواهب‭ ‬البحرينية‭ ‬الشابة‭ ‬في‭ ‬مطعم‭ ‬‮«‬فيوجنز‮»‬‭ ‬تعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬الراسخ‭ ‬بدعم‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتؤكد‭ ‬إيماننا‭ ‬بقدرتها‭ ‬على‭ ‬الإبداع‭ ‬والمنافسة‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭. ‬نحن‭ ‬مستمرون‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الطاقات،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬لتعزيز‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬بل‭ ‬أيضاً‭ ‬لإبراز‭ ‬المطبخ‭ ‬البحريني‭ ‬للعالم‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬السفير‭ ‬الأمريكي‭ ‬عن‭ ‬إعجابه‭ ‬بمستوى‭ ‬الضيافة‭ ‬الذي‭ ‬يقدّمه‭ ‬مطعم‭ ‬‮«‬فيوجنز‮»‬،‭ ‬مشيداً‭ ‬بجودة‭ ‬الأطباق‭ ‬والخدمة‭. ‬

وقال‭: ‬‮«‬تشرفت‭ ‬بحضور‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المميز‭. ‬سبق‭ ‬وأن‭ ‬زرت‭ ‬هذا‭ ‬المطعم‭ ‬في‭ ‬مناسبات‭ ‬سابقة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأمسية‭ ‬كانت‭ ‬مختلفة‭ ‬لما‭ ‬تميزت‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬إبداع‭ ‬لافت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الطهاة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أكدت‭ ‬السيدة‭ ‬نور‭ ‬الحايكي،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الاتصال‭ ‬المؤسسي‭ ‬والتسويق‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج،‭ ‬حرص‭ ‬المجموعة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬المواهب‭ ‬الوطنية‭ ‬وإبراز‭ ‬حضورها‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة‭. ‬

وأضافت‭: ‬‮«‬نولي‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬لاستثمار‭ ‬الطاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الشابة،‭ ‬ونعمل‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬تمكّنهم‭ ‬من‭ ‬الإبداع‭ ‬وإبراز‭ ‬مهاراتهم،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬التجربة‭ ‬المقدمة‭ ‬للضيوف‭ ‬وتعزيز‭ ‬التنوع‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬المحلي‭ ‬للطهي‮»‬‭.‬

وتابعت‭: ‬‮«‬سيكون‭ ‬مطعم‭ ‬‮«‬فيوجنز‮»‬‭ ‬منصة‭ ‬لاستضافة‭ ‬أحد‭ ‬الطهاة‭ ‬أو‭ ‬المواهب‭ ‬البحرينية‭ ‬الشابة‭ ‬بين‭ ‬فترة‭ ‬وأخرى،‭ ‬لتقديم‭ ‬أطباق‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬ابتكارهم‭ ‬تُدرج‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬الطعام‭ ‬لفترة‭ ‬محدودة،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تجدد‭ ‬النكهات‭ ‬ويعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬بتشجيع‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‮»‬‭.‬

ويُعد‭ ‬مطعم‭ ‬‮«‬فيوجنز‮»‬‭ ‬إحدى‭ ‬أبرز‭ ‬وجهات‭ ‬الطهي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬يشتهر‭ ‬بتقديم‭ ‬أطباق‭ ‬فريدة‭ ‬تمزج‭ ‬بين‭ ‬النكهات‭ ‬العالمية‭ ‬ولمسات‭ ‬من‭ ‬المطبخ‭ ‬البحريني‭ ‬والعربي‭ ‬الأصيل،‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬راقية‭ ‬تعكس‭ ‬روح‭ ‬الإبداع‭ ‬والضيافة‭. ‬وقد‭ ‬توّج‭ ‬المطعم‭ ‬نجاحه‭ ‬بحصد‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مطعم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لعام‭ ‬2025‭ ‬من‭ ‬تصنيف‭ ‬ MENA's ‭ ‬50‭ ‬ Best ‭ ‬ Restaurants ،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬احتلاله‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬ضمن‭ ‬القائمة‭ ‬نفسها‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬اختياره‭ ‬ضمن‭ ‬المرشحين‭ ‬النهائيين‭ ‬لجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مطعم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لعام‭ ‬2025‭ ‬من World ‭ ‬ Culinary ‭ ‬ Awards ،‭ ‬لترسخ‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬مكانته‭ ‬كوجهة‭ ‬بارزة‭ ‬لفنون‭ ‬الطهي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭.‬