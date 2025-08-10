  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
بحضور عدد من الشخصيات البارزة.."فيوجنز" يقدم تجربة طعام متجددة تعكس رؤية فندق الخليج للابتكار المحلي

بحضور عدد من الشخصيات البارزة.."فيوجنز" يقدم تجربة طعام متجددة تعكس رؤية فندق الخليج للابتكار المحلي

2025-08-10 07:03:51
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭: ‬رضا‭ ‬جميل

في‭ ‬إطار‭ ‬التزامه‭ ‬المستمر‭ ‬بالتميّز‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الضيافة،‭ ‬أعلن‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إطلاق‭ ‬قائمة‭ ‬طعام‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مطعمه‭ ‬‮«‬فيوجنز‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬أمسية‭ ‬خاصة‭ ‬أقيمت‭ ‬بحضور‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬البارزة،‭ ‬يتقدمهم‭ ‬السفير‭ ‬الأمريكي‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬السيد‭ ‬ستيفن‭ ‬كريغ‭ ‬بوندي،‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج،‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬جناحي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬وكبار‭ ‬الضيوف‭.‬

وتعد‭ ‬قائمة‭ ‬الطعام‭ ‬الجديدة‭ ‬محطة‭ ‬محورية‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬مطعم‭ ‬‮«‬فيوجنز‮»‬‭ ‬بهوية‭ ‬معاصرة‭ ‬تعكس‭ ‬روح‭ ‬الابتكار‭. ‬وشهدت‭ ‬الأمسية‭ ‬إعلان‭ ‬توجه‭ ‬المطعم‭ ‬نحو‭ ‬استضافة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الطهاة‭ ‬البحرينيين‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام،‭ ‬حيث‭ ‬سيقدّم‭ ‬كل‭ ‬منهم‭ ‬قائمة‭ ‬طعام‭ ‬خاصة‭ ‬لفترة‭ ‬محدودة،‭ ‬بما‭ ‬يوفّر‭ ‬تنوعاً‭ ‬مستمراً‭ ‬في‭ ‬النكهات‭ ‬ويعزّز‭ ‬حضور‭ ‬الطاقات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬الطهي‭ ‬المحلي‭. ‬ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬جناحي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج،‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بهذه‭ ‬المبادرة‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج‭ ‬بريادتنا‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬تجارب‭ ‬ضيافة‭ ‬مبتكرة‭ ‬تحمل‭ ‬بصمة‭ ‬بحرينية‭ ‬أصيلة‭. ‬مبادرة‭ ‬استضافة‭ ‬الطهاة‭ ‬والمواهب‭ ‬البحرينية‭ ‬الشابة‭ ‬في‭ ‬مطعم‭ ‬‮«‬فيوجنز‮»‬‭ ‬تعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬الراسخ‭ ‬بدعم‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتؤكد‭ ‬إيماننا‭ ‬بقدرتها‭ ‬على‭ ‬الإبداع‭ ‬والمنافسة‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭. ‬نحن‭ ‬مستمرون‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الطاقات،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬لتعزيز‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬بل‭ ‬أيضاً‭ ‬لإبراز‭ ‬المطبخ‭ ‬البحريني‭ ‬للعالم‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬السفير‭ ‬الأمريكي‭ ‬عن‭ ‬إعجابه‭ ‬بمستوى‭ ‬الضيافة‭ ‬الذي‭ ‬يقدّمه‭ ‬مطعم‭ ‬‮«‬فيوجنز‮»‬،‭ ‬مشيداً‭ ‬بجودة‭ ‬الأطباق‭ ‬والخدمة‭. ‬

وقال‭: ‬‮«‬تشرفت‭ ‬بحضور‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المميز‭. ‬سبق‭ ‬وأن‭ ‬زرت‭ ‬هذا‭ ‬المطعم‭ ‬في‭ ‬مناسبات‭ ‬سابقة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأمسية‭ ‬كانت‭ ‬مختلفة‭ ‬لما‭ ‬تميزت‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬إبداع‭ ‬لافت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الطهاة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أكدت‭ ‬السيدة‭ ‬نور‭ ‬الحايكي،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الاتصال‭ ‬المؤسسي‭ ‬والتسويق‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج،‭ ‬حرص‭ ‬المجموعة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬المواهب‭ ‬الوطنية‭ ‬وإبراز‭ ‬حضورها‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة‭. ‬

وأضافت‭: ‬‮«‬نولي‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬لاستثمار‭ ‬الطاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الشابة،‭ ‬ونعمل‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬تمكّنهم‭ ‬من‭ ‬الإبداع‭ ‬وإبراز‭ ‬مهاراتهم،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬التجربة‭ ‬المقدمة‭ ‬للضيوف‭ ‬وتعزيز‭ ‬التنوع‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬المحلي‭ ‬للطهي‮»‬‭.‬

وتابعت‭: ‬‮«‬سيكون‭ ‬مطعم‭ ‬‮«‬فيوجنز‮»‬‭ ‬منصة‭ ‬لاستضافة‭ ‬أحد‭ ‬الطهاة‭ ‬أو‭ ‬المواهب‭ ‬البحرينية‭ ‬الشابة‭ ‬بين‭ ‬فترة‭ ‬وأخرى،‭ ‬لتقديم‭ ‬أطباق‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬ابتكارهم‭ ‬تُدرج‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬الطعام‭ ‬لفترة‭ ‬محدودة،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تجدد‭ ‬النكهات‭ ‬ويعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬بتشجيع‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‮»‬‭.‬

ويُعد‭ ‬مطعم‭ ‬‮«‬فيوجنز‮»‬‭ ‬إحدى‭ ‬أبرز‭ ‬وجهات‭ ‬الطهي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬يشتهر‭ ‬بتقديم‭ ‬أطباق‭ ‬فريدة‭ ‬تمزج‭ ‬بين‭ ‬النكهات‭ ‬العالمية‭ ‬ولمسات‭ ‬من‭ ‬المطبخ‭ ‬البحريني‭ ‬والعربي‭ ‬الأصيل،‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬راقية‭ ‬تعكس‭ ‬روح‭ ‬الإبداع‭ ‬والضيافة‭. ‬وقد‭ ‬توّج‭ ‬المطعم‭ ‬نجاحه‭ ‬بحصد‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مطعم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لعام‭ ‬2025‭ ‬من‭ ‬تصنيف‭ ‬ MENA's ‭ ‬50‭ ‬ Best ‭ ‬ Restaurants ،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬احتلاله‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬ضمن‭ ‬القائمة‭ ‬نفسها‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬اختياره‭ ‬ضمن‭ ‬المرشحين‭ ‬النهائيين‭ ‬لجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مطعم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لعام‭ ‬2025‭ ‬من World ‭ ‬ Culinary ‭ ‬ Awards ،‭ ‬لترسخ‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬مكانته‭ ‬كوجهة‭ ‬بارزة‭ ‬لفنون‭ ‬الطهي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭.‬

MENAFN10082025000055011008ID1109909343

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث