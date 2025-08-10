بحضور عدد من الشخصيات البارزة.."فيوجنز" يقدم تجربة طعام متجددة تعكس رؤية فندق الخليج للابتكار المحلي

بحضور عدد من الشخصيات البارزة.."فيوجنز" يقدم تجربة طعام متجددة تعكس رؤية فندق الخليج للابتكار المحلي
تصوير: رضا جميل
في إطار التزامه المستمر بالتميّز والابتكار في مجال الضيافة، أعلن فندق الخليج بمملكة البحرين إطلاق قائمة طعام جديدة في مطعمه «فيوجنز»، وذلك خلال أمسية خاصة أقيمت بحضور نخبة من الشخصيات البارزة، يتقدمهم السفير الأمريكي لدى مملكة البحرين، السيد ستيفن كريغ بوندي، والرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق الخليج، السيد أحمد جناحي، إلى جانب عدد من ممثلي وسائل الإعلام وكبار الضيوف.
وتعد قائمة الطعام الجديدة محطة محورية في تقديم مطعم «فيوجنز» بهوية معاصرة تعكس روح الابتكار. وشهدت الأمسية إعلان توجه المطعم نحو استضافة نخبة من الطهاة البحرينيين الشباب على مدار العام، حيث سيقدّم كل منهم قائمة طعام خاصة لفترة محدودة، بما يوفّر تنوعاً مستمراً في النكهات ويعزّز حضور الطاقات الوطنية في مشهد الطهي المحلي. ومن جانبه، أعرب السيد أحمد جناحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق الخليج، عن اعتزازه بهذه المبادرة قائلاً: «نفخر في مجموعة فنادق الخليج بريادتنا في تقديم تجارب ضيافة مبتكرة تحمل بصمة بحرينية أصيلة. مبادرة استضافة الطهاة والمواهب البحرينية الشابة في مطعم «فيوجنز» تعكس التزامنا الراسخ بدعم الكفاءات الوطنية، وتؤكد إيماننا بقدرتها على الإبداع والمنافسة على أعلى المستويات. نحن مستمرون في الاستثمار في هذه الطاقات، ليس فقط لتعزيز قطاع الضيافة في المملكة، بل أيضاً لإبراز المطبخ البحريني للعالم».
كما أعرب السفير الأمريكي عن إعجابه بمستوى الضيافة الذي يقدّمه مطعم «فيوجنز»، مشيداً بجودة الأطباق والخدمة.
وقال: «تشرفت بحضور هذا الحدث المميز. سبق وأن زرت هذا المطعم في مناسبات سابقة، إلا أن هذه الأمسية كانت مختلفة لما تميزت به من إبداع لافت من قبل الطهاة».
من جهتها، أكدت السيدة نور الحايكي، رئيس قسم الاتصال المؤسسي والتسويق في مجموعة فنادق الخليج، حرص المجموعة على دعم المواهب الوطنية وإبراز حضورها في قطاع الضيافة.
وأضافت: «نولي أهمية كبيرة لاستثمار الطاقات البحرينية الشابة، ونعمل على توفير الفرص التي تمكّنهم من الإبداع وإبراز مهاراتهم، بما يسهم في إثراء التجربة المقدمة للضيوف وتعزيز التنوع في المشهد المحلي للطهي».
وتابعت: «سيكون مطعم «فيوجنز» منصة لاستضافة أحد الطهاة أو المواهب البحرينية الشابة بين فترة وأخرى، لتقديم أطباق خاصة من ابتكارهم تُدرج ضمن قائمة الطعام لفترة محدودة، بما يضمن تجدد النكهات ويعكس التزامنا بتشجيع الكفاءات الوطنية».
ويُعد مطعم «فيوجنز» إحدى أبرز وجهات الطهي في مملكة البحرين، حيث يشتهر بتقديم أطباق فريدة تمزج بين النكهات العالمية ولمسات من المطبخ البحريني والعربي الأصيل، في أجواء راقية تعكس روح الإبداع والضيافة. وقد توّج المطعم نجاحه بحصد جائزة أفضل مطعم في البحرين لعام 2025 من تصنيف MENA's 50 Best Restaurants ، إلى جانب احتلاله المركز التاسع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024 ضمن القائمة نفسها. كما تم اختياره ضمن المرشحين النهائيين لجائزة أفضل مطعم في البحرين لعام 2025 من World Culinary Awards ، لترسخ هذه الإنجازات مكانته كوجهة بارزة لفنون الطهي في البحرين والمنطقة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
دخول 214 شاحنة مساعدات إماراتية تحمل 4565 طناً إلى قطاع غزة
3900 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل امس
التعليم العالي تعلن ترتيبات قبول طلبة السرطان للعام الجامعي 2025-2026
موجة الحر لم تنعش قطاع المكيفات في الأردن
الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولا في الاقتصاد العالمي.. فما منافعه للإنسانية؟
سويسرا تدرس زيادة شراء الأسلحة الأميركية لتخفيف الرسوم الجمركية