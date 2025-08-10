اكتشاف قطع فخارية وأدوات حجرية تعود إلى 50 ألف سنة غرب الرياض

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ووفق‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ (‬واس‭)‬‮ ‬أمس،‭ ‬سعى‭ ‬المشروع‭ ‬إلى‭ ‬جمع‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬لتعزيز‭ ‬الدراسات‭ ‬العلمية‭ ‬عن‭ ‬موقع‭ ‬القرينة،‭ ‬وذلك‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬التسلسل‭ ‬الحضاري‭ ‬والتاريخي‭ ‬للموقع،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬الطرز‭ ‬المعمارية‭ ‬وطرق‭ ‬البناء،‭ ‬وتوثيق‭ ‬المعثورات‭ ‬الأثرية‭ ‬الناتجة‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬المشروع‭. ‬

وأسفرت‭ ‬أعمال‭ ‬المسح‭ ‬والتنقيب‭ ‬عن‭ ‬اكتشاف‭ ‬منشآت‭ ‬دائرية‭ ‬تشبه‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬مقابر‭ ‬الألف‭ ‬الثالث‭ ‬والثاني‭ ‬قبل‭ ‬الميلاد،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬رصد‭ ‬طريق‭ ‬أثري‭ ‬يمتد‭ ‬من‭ ‬الوادي‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬الهضبة‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬القرينة‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬الرياض،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬اكتشاف‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القطع‭ ‬الفخارية‭ ‬والأدوات‭ ‬الحجرية،‭ ‬التي‭ ‬يعود‭ ‬بعضها‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬سنة‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬العصر‭ ‬الحجري‭ ‬الوسيط‭. ‬

ويعد‭ ‬هذا‭ ‬الاكتشاف‭ ‬إحدى‭ ‬ثمار‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬اليمامة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬هيئة‭ ‬التراث‭ ‬بهدف‭ ‬إعادة‭ ‬رسم‭ ‬الخريطة‭ ‬الأثرية‭ ‬لمنطقة‭ ‬الرياض‭ ‬والمناطق‭ ‬المجاورة،‭ ‬عبر‭ ‬تنفيذ‭ ‬مسوحات‭ ‬دقيقة‭ ‬باستخدام‭ ‬تقنيات‭ ‬بحثية‭ ‬متقدمة،‭ ‬لتوثيق‭ ‬المواقع‭ ‬غير‭ ‬المستكشفة‭ ‬سابقا‭ ‬وتحليل‭ ‬أنماط‭ ‬الاستيطان‭ ‬البشري‭ ‬عبر‭ ‬العصور‭ ‬المختلفة،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬عمق‭ ‬الإرث‭ ‬الثقافي‭ ‬والحضاري‭ ‬للمنطقة‭. ‬

وأشارت‭ ‬هيئة‭ ‬التراث‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أعمالها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المسح‭ ‬والتنقيب‭ ‬الأثري‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬المملكة‭ ‬تعد‭ ‬استمرارا‭ ‬لسعيها‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬المقدرات‭ ‬التراثية‭ ‬الوطنية،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تحمله‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬تراث‭ ‬ثقافي‭ ‬هو‭ ‬امتداد‭ ‬للحضارات‭ ‬المتعاقبة‭ ‬التي‭ ‬استوطنت‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭ ‬عبر‭ ‬العصور‭ ‬المختلفة،‭ ‬وهذا‭ ‬يعكس‭ ‬ثراء‭ ‬المملكة‭ ‬بالموارد‭ ‬التراثية‭ ‬والثقافية‭ ‬والتاريخية‭. ‬