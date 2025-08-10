باحثة بحرينية تنشر دراسة علمية في دار نشر عالمية
وقالت الباحثة: «هو إنجاز علمي جديد يضاف إلى سجل الباحثات البحرينيات في مجال التكنولوجيا والاتصال المؤسسي، ويعكس اعتزاز مملكة البحرين ودعمها المستمر للبحث العلمي، وتقديرها للدور الحيوي الذي تلعبه الكفاءات الوطنية في تعزيز الحضور العلمي على المستوى الدولي، كما يُبرز الجهود التي تبذلها الباحثات البحرينيات للمساهمة في إنتاج المعرفة وتقديم حلول علمية مبتكرة تدعم تطوير بيئة العمل المؤسسية، وتواكب التحول الرقمي في المنطقة والعالم».
وتناولت الدراسة الأهمية المتزايدة والدور المتنامي للتطبيقات الإلكترونية في تعزيز التواصل التنظيمي في المؤسسات والمنظمات، ولا سيما في ظل التقدم الكبير في التطورات التكنولوجية، إذ أصبحت هذه التطبيقات أدوات محورية في تعزيز فعالية الاتصال داخل المؤسسات والمنظمات، كما سلطت الدراسة الضوء على أبرز أنواع التطبيقات الإلكترونية المستخدمة في البيئات التنظيمية، واستعرضت الفرص التي توفرها، والتحديات التي تفرضها، وانعكاساتها على الأداء المؤسسي، وذلك تحت إشراف د. عبدالصادق حسن.
وللباحثة مها حميد رصيد علمي من الأبحاث المنشورة في عدد من المجالات الحديثة، حيث نشرت دراسات متخصصة تناولت الذكاء الاصطناعي في التعليم، ونشرت أيضا أبحاثا في الإعلام الرقمي، كما أسهمت في تقديم أوراق علمية حول استراتيجيات التواصل الحواري التفاعلي، ما يعكس اتساع رؤيتها البحثية واهتمامها المتعمق بالتقنيات الحديثة وأثرها في دعم التواصل الرقمي المعاصر.
