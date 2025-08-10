باحثة بحرينية تنشر دراسة علمية في دار نشر عالمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)SPRINGER

وقالت‭ ‬الباحثة‭: ‬‮«‬هو‭ ‬إنجاز‭ ‬علمي‭ ‬جديد‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬الباحثات‭ ‬البحرينيات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والاتصال‭ ‬المؤسسي،‭ ‬ويعكس‭ ‬اعتزاز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودعمها‭ ‬المستمر‭ ‬للبحث‭ ‬العلمي،‭ ‬وتقديرها‭ ‬للدور‭ ‬الحيوي‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الحضور‭ ‬العلمي‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي،‭ ‬كما‭ ‬يُبرز‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬الباحثات‭ ‬البحرينيات‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬المعرفة‭ ‬وتقديم‭ ‬حلول‭ ‬علمية‭ ‬مبتكرة‭ ‬تدعم‭ ‬تطوير‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬المؤسسية،‭ ‬وتواكب‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‮»‬‭.‬

وتناولت‭ ‬الدراسة‭ ‬الأهمية‭ ‬المتزايدة‭ ‬والدور‭ ‬المتنامي‭ ‬للتطبيقات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬التنظيمي‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬والمنظمات،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التقدم‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية،‭ ‬إذ‭ ‬أصبحت‭ ‬هذه‭ ‬التطبيقات‭ ‬أدوات‭ ‬محورية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬فعالية‭ ‬الاتصال‭ ‬داخل‭ ‬المؤسسات‭ ‬والمنظمات،‭ ‬كما‭ ‬سلطت‭ ‬الدراسة‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬أنواع‭ ‬التطبيقات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬البيئات‭ ‬التنظيمية،‭ ‬واستعرضت‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬توفرها،‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬تفرضها،‭ ‬وانعكاساتها‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬المؤسسي،‭ ‬وذلك‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬د‭. ‬عبدالصادق‭ ‬حسن‭.‬

وللباحثة‭ ‬مها‭ ‬حميد‭ ‬رصيد‭ ‬علمي‭ ‬من‭ ‬الأبحاث‭ ‬المنشورة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬الحديثة،‭ ‬حيث‭ ‬نشرت‭ ‬دراسات‭ ‬متخصصة‭ ‬تناولت‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬التعليم،‭ ‬ونشرت‭ ‬أيضا‭ ‬أبحاثا‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬الرقمي،‭ ‬كما‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أوراق‭ ‬علمية‭ ‬حول‭ ‬استراتيجيات‭ ‬التواصل‭ ‬الحواري‭ ‬التفاعلي،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬اتساع‭ ‬رؤيتها‭ ‬البحثية‭ ‬واهتمامها‭ ‬المتعمق‭ ‬بالتقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬وأثرها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التواصل‭ ‬الرقمي‭ ‬المعاصر‭.‬