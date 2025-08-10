منتخب ناشئي السلة يبدأ بقوة

منتخب ناشئي السلة يبدأ بقوة
وجاءت نتائج الفترات كالتالي: الفترة الأولى (15-18) لصالح قطر، والفترة الثانية (17-19) لقطر، والفترة الثالثة (30-8) لمنتخبنا، والفترة الرابعة (28-13) لمنتخبنا.
وفي الفترة الأولى لم يبدأ منتخبنا اللقاء بالتركيز المطلوب على الصعيدين الدفاعي والهجومي، الأمر الذي منح المنتخب القطري أفضلية التقدم بفارق 9 نقاط، ومع مرور الدقائق، استعاد لاعبونا روحهم القتالية وأظهروا إصرارًا واضحًا على العودة، ليتمكنوا من تصحيح الأخطاء وتقليص الفارق إلى 3 نقاط، لتنتهي الفترة الأولى بتقدم قطر بنتيجة (15-18).
وفي الفترة الثانية واصل المنتخب القطري أسلوبه الهجومي من البداية، قبل أن يتمكن منتخبنا من قلب النتيجة لصالحه بفارق نقطة واحدة (32-31)، إلا أن الاستعجال في إنهاء الهجمات منح المنافس فرصة استعادة زمام الأمور والتقدم مجددًا، لينتهي الشوط الأول بتفوق قطر بنتيجة (37-32).
وفي الفترة الثالثة شكلت عودة حسن عبدالقادر إضافة هجومية قوية لمنتخبنا بعدما سجل عدة نقاط متتالية تحت السلة، ليتمكن من قلب النتيجة لصالحه بفارق 4 نقاط، مما أجبر مدرب المنتخب القطري على طلب وقت مستقطع، لكن منتخبنا واصل تألقه بصلابة دفاعية وتحولات هجومية سريعة، ليُوسّع الفارق إلى 17 نقطة مع نهاية الفترة، التي انتهت لصالح منتخبنا بنتيجة (62-45).
وفي الفترة الرابعة استمر منتخبنا في فرض سيطرته بتركيز عالٍ عبر الدفاع القوي وخطف العديد من الكرات، موسعًا الفارق إلى 23 نقطة، ومع استسلام المنتخب القطري، واصل لاعبونا استعراض قدراتهم الهجومية حتى صافرة النهاية، ليحسموا اللقاء بفوز كبير بفارق 32 نقطة.
وبهذا الانتصار حصل منتخبنا على نقطتين، فيما حصل المنتخب القطري على نقطة واحدة.
وسيلتقي منتخبنا اليوم في الجولة الثانية أمام المنتخب الجزائري عند الساعة الثالثة مساءً.
