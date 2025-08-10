  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
منتخب ناشئي السلة يبدأ بقوة

منتخب ناشئي السلة يبدأ بقوة

2025-08-10 07:03:49
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بدأ‭ ‬منتخبنا‭ ‬مشواره‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للناشئين‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الثانية‭ ‬والعشرين‭ ‬بانتصار‭ ‬عريض‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬بنتيجة‭ (‬90-58‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬مجمع‭ ‬الصالات‭ ‬المغطاة‭ ‬باستاد‭ ‬القاهرة‭ ‬الدولي‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭ ‬كالتالي‭: ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ (‬15-18‭) ‬لصالح‭ ‬قطر،‭ ‬والفترة‭ ‬الثانية‭ (‬17-19‭) ‬لقطر،‭ ‬والفترة‭ ‬الثالثة‭ (‬30-8‭) ‬لمنتخبنا،‭ ‬والفترة‭ ‬الرابعة‭ (‬28-13‭) ‬لمنتخبنا‭.‬

وفي‭ ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ ‬لم‭ ‬يبدأ‭ ‬منتخبنا‭ ‬اللقاء‭ ‬بالتركيز‭ ‬المطلوب‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الدفاعي‭ ‬والهجومي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬منح‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬أفضلية‭ ‬التقدم‭ ‬بفارق‭ ‬9‭ ‬نقاط،‭ ‬ومع‭ ‬مرور‭ ‬الدقائق،‭ ‬استعاد‭ ‬لاعبونا‭ ‬روحهم‭ ‬القتالية‭ ‬وأظهروا‭ ‬إصرارًا‭ ‬واضحًا‭ ‬على‭ ‬العودة،‭ ‬ليتمكنوا‭ ‬من‭ ‬تصحيح‭ ‬الأخطاء‭ ‬وتقليص‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬لتنتهي‭ ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ ‬بتقدم‭ ‬قطر‭ ‬بنتيجة‭ (‬15-18‭).‬

وفي‭ ‬الفترة‭ ‬الثانية‭ ‬واصل‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬أسلوبه‭ ‬الهجومي‭ ‬من‭ ‬البداية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬منتخبنا‭ ‬من‭ ‬قلب‭ ‬النتيجة‭ ‬لصالحه‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ (‬32-31‭)‬،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الاستعجال‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬الهجمات‭ ‬منح‭ ‬المنافس‭ ‬فرصة‭ ‬استعادة‭ ‬زمام‭ ‬الأمور‭ ‬والتقدم‭ ‬مجددًا،‭ ‬لينتهي‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بتفوق‭ ‬قطر‭ ‬بنتيجة‭ (‬37-32‭).‬

وفي‭ ‬الفترة‭ ‬الثالثة‭ ‬شكلت‭ ‬عودة‭ ‬حسن‭ ‬عبدالقادر‭ ‬إضافة‭ ‬هجومية‭ ‬قوية‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬بعدما‭ ‬سجل‭ ‬عدة‭ ‬نقاط‭ ‬متتالية‭ ‬تحت‭ ‬السلة،‭ ‬ليتمكن‭ ‬من‭ ‬قلب‭ ‬النتيجة‭ ‬لصالحه‭ ‬بفارق‭ ‬4‭ ‬نقاط،‭ ‬مما‭ ‬أجبر‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬وقت‭ ‬مستقطع،‭ ‬لكن‭ ‬منتخبنا‭ ‬واصل‭ ‬تألقه‭ ‬بصلابة‭ ‬دفاعية‭ ‬وتحولات‭ ‬هجومية‭ ‬سريعة،‭ ‬ليُوسّع‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬الفترة،‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬لصالح‭ ‬منتخبنا‭ ‬بنتيجة‭ (‬62-45‭).‬

وفي‭ ‬الفترة‭ ‬الرابعة‭ ‬استمر‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬سيطرته‭ ‬بتركيز‭ ‬عالٍ‭ ‬عبر‭ ‬الدفاع‭ ‬القوي‭ ‬وخطف‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الكرات،‭ ‬موسعًا‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬23‭ ‬نقطة،‭ ‬ومع‭ ‬استسلام‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري،‭ ‬واصل‭ ‬لاعبونا‭ ‬استعراض‭ ‬قدراتهم‭ ‬الهجومية‭ ‬حتى‭ ‬صافرة‭ ‬النهاية،‭ ‬ليحسموا‭ ‬اللقاء‭ ‬بفوز‭ ‬كبير‭ ‬بفارق‭ ‬32‭ ‬نقطة‭.‬

وبهذا‭ ‬الانتصار‭ ‬حصل‭ ‬منتخبنا‭ ‬على‭ ‬نقطتين،‭ ‬فيما‭ ‬حصل‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬على‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭.‬

وسيلتقي‭ ‬منتخبنا‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الجزائري‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثالثة‭ ‬مساءً‭.‬

MENAFN10082025000055011008ID1109909340

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث