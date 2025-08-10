منتخب ناشئي السلة يبدأ بقوة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭ ‬كالتالي‭: ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ (‬15-18‭) ‬لصالح‭ ‬قطر،‭ ‬والفترة‭ ‬الثانية‭ (‬17-19‭) ‬لقطر،‭ ‬والفترة‭ ‬الثالثة‭ (‬30-8‭) ‬لمنتخبنا،‭ ‬والفترة‭ ‬الرابعة‭ (‬28-13‭) ‬لمنتخبنا‭.‬

وفي‭ ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ ‬لم‭ ‬يبدأ‭ ‬منتخبنا‭ ‬اللقاء‭ ‬بالتركيز‭ ‬المطلوب‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الدفاعي‭ ‬والهجومي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬منح‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬أفضلية‭ ‬التقدم‭ ‬بفارق‭ ‬9‭ ‬نقاط،‭ ‬ومع‭ ‬مرور‭ ‬الدقائق،‭ ‬استعاد‭ ‬لاعبونا‭ ‬روحهم‭ ‬القتالية‭ ‬وأظهروا‭ ‬إصرارًا‭ ‬واضحًا‭ ‬على‭ ‬العودة،‭ ‬ليتمكنوا‭ ‬من‭ ‬تصحيح‭ ‬الأخطاء‭ ‬وتقليص‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬لتنتهي‭ ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ ‬بتقدم‭ ‬قطر‭ ‬بنتيجة‭ (‬15-18‭).‬

وفي‭ ‬الفترة‭ ‬الثانية‭ ‬واصل‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬أسلوبه‭ ‬الهجومي‭ ‬من‭ ‬البداية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬منتخبنا‭ ‬من‭ ‬قلب‭ ‬النتيجة‭ ‬لصالحه‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ (‬32-31‭)‬،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الاستعجال‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬الهجمات‭ ‬منح‭ ‬المنافس‭ ‬فرصة‭ ‬استعادة‭ ‬زمام‭ ‬الأمور‭ ‬والتقدم‭ ‬مجددًا،‭ ‬لينتهي‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بتفوق‭ ‬قطر‭ ‬بنتيجة‭ (‬37-32‭).‬

وفي‭ ‬الفترة‭ ‬الثالثة‭ ‬شكلت‭ ‬عودة‭ ‬حسن‭ ‬عبدالقادر‭ ‬إضافة‭ ‬هجومية‭ ‬قوية‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬بعدما‭ ‬سجل‭ ‬عدة‭ ‬نقاط‭ ‬متتالية‭ ‬تحت‭ ‬السلة،‭ ‬ليتمكن‭ ‬من‭ ‬قلب‭ ‬النتيجة‭ ‬لصالحه‭ ‬بفارق‭ ‬4‭ ‬نقاط،‭ ‬مما‭ ‬أجبر‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬وقت‭ ‬مستقطع،‭ ‬لكن‭ ‬منتخبنا‭ ‬واصل‭ ‬تألقه‭ ‬بصلابة‭ ‬دفاعية‭ ‬وتحولات‭ ‬هجومية‭ ‬سريعة،‭ ‬ليُوسّع‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬الفترة،‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬لصالح‭ ‬منتخبنا‭ ‬بنتيجة‭ (‬62-45‭).‬

وفي‭ ‬الفترة‭ ‬الرابعة‭ ‬استمر‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬سيطرته‭ ‬بتركيز‭ ‬عالٍ‭ ‬عبر‭ ‬الدفاع‭ ‬القوي‭ ‬وخطف‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الكرات،‭ ‬موسعًا‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬23‭ ‬نقطة،‭ ‬ومع‭ ‬استسلام‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري،‭ ‬واصل‭ ‬لاعبونا‭ ‬استعراض‭ ‬قدراتهم‭ ‬الهجومية‭ ‬حتى‭ ‬صافرة‭ ‬النهاية،‭ ‬ليحسموا‭ ‬اللقاء‭ ‬بفوز‭ ‬كبير‭ ‬بفارق‭ ‬32‭ ‬نقطة‭.‬

وبهذا‭ ‬الانتصار‭ ‬حصل‭ ‬منتخبنا‭ ‬على‭ ‬نقطتين،‭ ‬فيما‭ ‬حصل‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬على‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭.‬

وسيلتقي‭ ‬منتخبنا‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الجزائري‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثالثة‭ ‬مساءً‭.‬