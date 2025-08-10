منتخب ناشئي اليد يلاقي أمريكا

منتخب ناشئي اليد يلاقي أمريكا
وتأتي هذه المباراة في افتتاح مشوار منتخبنا في الدور الترتيبي، بعدما أنهى المرحلة التمهيدية في المركز الثالث ضمن المجموعة السابعة، إثر خسارتين أمام اليابان ومصر، مقابل فوز وحيد على المنتخب الكوري الجنوبي في الجولة الأخيرة.
وتقام منافسات كأس الرئيس بين المنتخبات التي جاءت في المركزين الثالث والرابع في مجموعاتها بالدور التمهيدي، حيث جرى توزيعها على أربع مجموعات، تلعب بنظام الدوري من دور واحد
ويحل منتخبنا ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب أمريكا وتونس، حيث يأمل في تقديم مستويات قوية وتحقيق نتائج إيجابية تمنحه أفضل مركز ممكن في الترتيب النهائي للبطولة.
