منتخب ناشئي اليد يلاقي أمريكا

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬مشوار‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الترتيبي،‭ ‬بعدما‭ ‬أنهى‭ ‬المرحلة‭ ‬التمهيدية‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬السابعة،‭ ‬إثر‭ ‬خسارتين‭ ‬أمام‭ ‬اليابان‭ ‬ومصر،‭ ‬مقابل‭ ‬فوز‭ ‬وحيد‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭.‬

وتقام‭ ‬منافسات‭ ‬كأس‭ ‬الرئيس‭ ‬بين‭ ‬المنتخبات‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬في‭ ‬مجموعاتها‭ ‬بالدور‭ ‬التمهيدي،‭ ‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬توزيعها‭ ‬على‭ ‬أربع‭ ‬مجموعات،‭ ‬تلعب‭ ‬بنظام‭ ‬الدوري‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬واحد

ويحل‭ ‬منتخبنا‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أمريكا‭ ‬وتونس،‭ ‬حيث‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬مستويات‭ ‬قوية‭ ‬وتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬تمنحه‭ ‬أفضل‭ ‬مركز‭ ‬ممكن‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬النهائي‭ ‬للبطولة‭.‬