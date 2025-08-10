  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
منتخب ناشئي اليد يلاقي أمريكا

2025-08-10 07:03:48
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يخوض‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للناشئين‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬لقاءه‭ ‬المقبل‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬المنتخب‭ ‬الأمريكي،‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬5‭:‬15‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الرئيس‭ (‬المراكز‭ ‬الترتيبية‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬العاصمة‭ ‬المصرية‭ ‬القاهرة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬وحتى‭ ‬17‭ ‬أغسطس‭ ‬الجاري‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬مشوار‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الترتيبي،‭ ‬بعدما‭ ‬أنهى‭ ‬المرحلة‭ ‬التمهيدية‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬السابعة،‭ ‬إثر‭ ‬خسارتين‭ ‬أمام‭ ‬اليابان‭ ‬ومصر،‭ ‬مقابل‭ ‬فوز‭ ‬وحيد‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭.‬

وتقام‭ ‬منافسات‭ ‬كأس‭ ‬الرئيس‭ ‬بين‭ ‬المنتخبات‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬في‭ ‬مجموعاتها‭ ‬بالدور‭ ‬التمهيدي،‭ ‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬توزيعها‭ ‬على‭ ‬أربع‭ ‬مجموعات،‭ ‬تلعب‭ ‬بنظام‭ ‬الدوري‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬واحد

ويحل‭ ‬منتخبنا‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أمريكا‭ ‬وتونس،‭ ‬حيث‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬مستويات‭ ‬قوية‭ ‬وتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬تمنحه‭ ‬أفضل‭ ‬مركز‭ ‬ممكن‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬النهائي‭ ‬للبطولة‭.‬

