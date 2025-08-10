  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
نادي النجمة يعتمد تشكيل المناصب والمكتب التنفيذي

نادي النجمة يعتمد تشكيل المناصب والمكتب التنفيذي

2025-08-10 07:03:48
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اعتمد‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬تشكيل‭ ‬المناصب‭ ‬والمكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬لأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديد‭ ‬برئاسة‭ ‬أحمد‭ ‬يوسف،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬النادي‭.‬

وجاء‭ ‬توزيع‭ ‬المناصب‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭: ‬مناف‭ ‬المناعي‭ ‬نائبا‭ ‬للرئيس،‭ ‬يوسف‭ ‬مراغي‭ ‬أمينا‭ ‬للسر‭ ‬والمشرف‭ ‬العام‭ ‬لكرة‭ ‬اليد،‭ ‬عمار‭ ‬البوسطة‭ ‬المشرف‭ ‬العام‭ ‬ورئيس‭ ‬جهاز‭ ‬كرة‭ ‬السلة،‭ ‬محمد‭ ‬بوصيبع‭ ‬الأمين‭ ‬المالي،‭ ‬صابر‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬المساعد‭ ‬والمشرف‭ ‬العام‭ ‬ورئيس‭ ‬جهاز‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬هشام‭ ‬أبو‭ ‬الفتح‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الإعلامية،‭ ‬فاطمة‭ ‬العسومي‭ ‬المشرف‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬محمد‭ ‬باقي‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الاستثمار،‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بوخماس‭ ‬عضوا‭ ‬بمجلس‭ ‬الإدارة‭. ‬

وكما‭ ‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬برئاسة‭ ‬مناف‭ ‬المناعي،‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يوسف‭ ‬مراغي،‭ ‬عمار‭ ‬البوسطة،‭ ‬محمد‭ ‬بوصيبع،‭ ‬صابر‭ ‬عبدالرحمن،‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بوخماس،‭ ‬وفاطمة‭ ‬العسومي‭.‬

ويعول‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬على‭ ‬التشكيل‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬الإنجازات‭ ‬والمكتسبات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭.‬

MENAFN10082025000055011008ID1109909338

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث