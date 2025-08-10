نادي النجمة يعتمد تشكيل المناصب والمكتب التنفيذي
وجاء توزيع المناصب على النحو التالي: مناف المناعي نائبا للرئيس، يوسف مراغي أمينا للسر والمشرف العام لكرة اليد، عمار البوسطة المشرف العام ورئيس جهاز كرة السلة، محمد بوصيبع الأمين المالي، صابر عبدالرحمن أمين السر المساعد والمشرف العام ورئيس جهاز كرة القدم، هشام أبو الفتح رئيس اللجنة الإعلامية، فاطمة العسومي المشرف العام للكرة الطائرة، محمد باقي عضو لجنة الاستثمار، عبدالعزيز بوخماس عضوا بمجلس الإدارة.
وكما تم اعتماد المكتب التنفيذي برئاسة مناف المناعي، وعضوية كل من يوسف مراغي، عمار البوسطة، محمد بوصيبع، صابر عبدالرحمن، عبدالعزيز بوخماس، وفاطمة العسومي.
ويعول مجلس الإدارة على التشكيل الجديد في مواصلة مسيرة الإنجازات والمكتسبات في مختلف الألعاب خلال الموسم المقبل.
