نادي النجمة يعتمد تشكيل المناصب والمكتب التنفيذي

وجاء‭ ‬توزيع‭ ‬المناصب‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭: ‬مناف‭ ‬المناعي‭ ‬نائبا‭ ‬للرئيس،‭ ‬يوسف‭ ‬مراغي‭ ‬أمينا‭ ‬للسر‭ ‬والمشرف‭ ‬العام‭ ‬لكرة‭ ‬اليد،‭ ‬عمار‭ ‬البوسطة‭ ‬المشرف‭ ‬العام‭ ‬ورئيس‭ ‬جهاز‭ ‬كرة‭ ‬السلة،‭ ‬محمد‭ ‬بوصيبع‭ ‬الأمين‭ ‬المالي،‭ ‬صابر‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬المساعد‭ ‬والمشرف‭ ‬العام‭ ‬ورئيس‭ ‬جهاز‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬هشام‭ ‬أبو‭ ‬الفتح‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الإعلامية،‭ ‬فاطمة‭ ‬العسومي‭ ‬المشرف‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬محمد‭ ‬باقي‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الاستثمار،‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بوخماس‭ ‬عضوا‭ ‬بمجلس‭ ‬الإدارة‭. ‬

وكما‭ ‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬برئاسة‭ ‬مناف‭ ‬المناعي،‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يوسف‭ ‬مراغي،‭ ‬عمار‭ ‬البوسطة،‭ ‬محمد‭ ‬بوصيبع،‭ ‬صابر‭ ‬عبدالرحمن،‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بوخماس،‭ ‬وفاطمة‭ ‬العسومي‭.‬

ويعول‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬على‭ ‬التشكيل‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬الإنجازات‭ ‬والمكتسبات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭.‬