رابع "الصفقات"

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وانضم‭ ‬مارتينيزإلى‭ ‬برشلونة‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2023‭ ‬بعد‭ ‬تجربة‭ ‬احترافية‭ ‬مع‭ ‬أتلتيك‭ ‬بيلباو‭ ‬وريال‭ ‬سوسييداد،‭ ‬حيث‭ ‬لعب‭ ‬دورا‭ ‬بارزا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفريق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬الثلاثية‭ ‬المحلية‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

ولعب‭ ‬إينيجو‭ ‬مارتينيز‭ ‬46‭ ‬مباراة‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭ ‬سجل‭ ‬خلالها‭ ‬3‭ ‬أهداف‭ ‬وصنع‭ ‬6‭ ‬أهداف‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬3976‭ ‬دقيقة‭ ‬مشاركة‭.‬

وبات‭ ‬مارتينيز‭ ‬الصفقة‭ ‬الرابعة‭ ‬للنصر‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬بعد‭ ‬البرتغالي‭ ‬جواو‭ ‬فيليكس‭ ‬والثنائي‭ ‬المحلي‭ ‬عبدالملك‭ ‬الجابر‭ ‬ونادر‭ ‬الشراري‭.‬