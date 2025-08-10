ضربة "ساطور" تنهي خلافا بين عاملين
وقد وجهت النيابة العامة للمتهم الثلاثيني أنه في 7 مايو 2025م اعتدى على سلامة جسم المجني عليه بالضرب فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، والتي أفضت إلى إحداث عاهة مستديمة به من دون أن يقصد إحداثها، وهي عبارة عن تشوه موضعي وانخساف عظمي بمقدمة منتصف الجبهة بنسبة 5%.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليه دخل في خلاف مع المتهم بخصوص العمل، ونتيجة ذلك قام المتهم بضربه ضربة واحدة فوق عينه اليمنى بواسطة «ساطور» كان قد أخرجها من طيات ملابسه مضيفا أن المتهم كان بحالة سكر شديد، فيما أكد شهود الواقعة صحة البلاغ المقدم من المجني عليه، كما أكد المتهم وأقر أمام النيابة العامة بأنه قام بالاعتداء على جسم المجني عليه بواسطة السكين، لكنه لم يتذكر كيفية الواقعة ولا ملابساتها لأنه كان في حالة سكر.
وثبت من تقرير الطبيب الشرعي الخاص بالمجني عليه وجود اصابات إثر ضربه في مقدمة الوجه، ما سبّب له تشوهًا موضعيًا بالإضافة إلى وجود انخساف عظمي بمقدمة منتصف الجبهة، وهي عاهة تعتبر مستديمة بنسبة 5%.
