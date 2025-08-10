ضربة "ساطور" تنهي خلافا بين عاملين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬وجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للمتهم‭ ‬الثلاثيني‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬مايو‭ ‬2025م‭ ‬اعتدى‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬جسم‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬بالضرب‭ ‬فأحدث‭ ‬به‭ ‬الإصابات‭ ‬الموصوفة‭ ‬بالتقرير‭ ‬الطبي‭ ‬الشرعي،‭ ‬والتي‭ ‬أفضت‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬عاهة‭ ‬مستديمة‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يقصد‭ ‬إحداثها،‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬تشوه‭ ‬موضعي‭ ‬وانخساف‭ ‬عظمي‭ ‬بمقدمة‭ ‬منتصف‭ ‬الجبهة‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭%.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬دخل‭ ‬في‭ ‬خلاف‭ ‬مع‭ ‬المتهم‭ ‬بخصوص‭ ‬العمل،‭ ‬ونتيجة‭ ‬ذلك‭ ‬قام‭ ‬المتهم‭ ‬بضربه‭ ‬ضربة‭ ‬واحدة‭ ‬فوق‭ ‬عينه‭ ‬اليمنى‭ ‬بواسطة‭ ‬‮«‬ساطور‮»‬‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬أخرجها‭ ‬من‭ ‬طيات‭ ‬ملابسه‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬كان‭ ‬بحالة‭ ‬سكر‭ ‬شديد،‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬شهود‭ ‬الواقعة‭ ‬صحة‭ ‬البلاغ‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬المجني‭ ‬عليه،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬المتهم‭ ‬وأقر‭ ‬أمام‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بأنه‭ ‬قام‭ ‬بالاعتداء‭ ‬على‭ ‬جسم‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬بواسطة‭ ‬السكين،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يتذكر‭ ‬كيفية‭ ‬الواقعة‭ ‬ولا‭ ‬ملابساتها‭ ‬لأنه‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬سكر‭.‬

وثبت‭ ‬من‭ ‬تقرير‭ ‬الطبيب‭ ‬الشرعي‭ ‬الخاص‭ ‬بالمجني‭ ‬عليه‭ ‬وجود‭ ‬اصابات‭ ‬إثر‭ ‬ضربه‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬الوجه،‭ ‬ما‭ ‬سبّب‭ ‬له‭ ‬تشوهًا‭ ‬موضعيًا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬انخساف‭ ‬عظمي‭ ‬بمقدمة‭ ‬منتصف‭ ‬الجبهة،‭ ‬وهي‭ ‬عاهة‭ ‬تعتبر‭ ‬مستديمة‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭%.‬