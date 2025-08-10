  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
المؤبد لتاجر مخدرات "CPD" و10 سنوات لآخرين

2025-08-10 07:03:46
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عاقبت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬متهما‭ ‬بترويج‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬والاتجار‭ ‬فيها‭ ‬بالسجن‭ ‬المؤبد‭ ‬وآخرين‭ ‬بالسجن‭ ‬10‭ ‬سنوات،‭ ‬فيما‭ ‬أعفت‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬من‭ ‬عقوبة‭ ‬الاتجار‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أرشدا‭ ‬عنهما،‭ ‬وعاقبت‭ ‬الثالث‭ ‬بالحبس‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬عن‭ ‬تهمة‭ ‬التعاطي‭.‬

كانت‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬معلومات‭ ‬سرية‭ ‬عن‭ ‬قيام‭ ‬أحد‭ ‬المتهمين‭ ‬بحيازة‭ ‬وإحراز‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬والمؤثرات‭ ‬العقلية‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭ ‬والتعاطي،‭ ‬وبتكثيف‭ ‬التحريات‭ ‬تأكدت‭ ‬المعلومات‭ ‬من‭ ‬ترويجه‭ ‬مادة‭ ‬السي‭ ‬بي‭ ‬دي‭ ‬المخدرة،‭ ‬فتم‭ ‬استصدار‭ ‬أمر‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بالقبض‭ ‬عليه‭ ‬وبالتفتيش‭.‬

وأقر‭ ‬بأنه‭ ‬يتحصل‭ ‬عليها‭ ‬آخر،‭ ‬وأبلغ‭ ‬أنه‭ ‬اتفق‭ ‬معه‭ ‬مسبقا‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬مادة‭ ‬السي‭ ‬بي‭ ‬دي‭ ‬المخدرة‭ ‬منه‭ ‬بمبلغ‭ ‬40‭ ‬دينارًا‭ ‬بحرينيًا،‭ ‬وعليه‭ ‬تم‭ ‬تمكينه‭ ‬من‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المتهم‭ ‬الاخر‭ ‬والاتفاق‭ ‬على‭ ‬الالتقاء‭ ‬بمنطقة‭ ‬الجفير،‭ ‬وتم‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬أقر‭ ‬بمصدر‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة،‭ ‬ودلت‭ ‬التحريات‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬تلك‭ ‬المعلومات،‭ ‬وتم‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬مصدر‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬باقي‭ ‬المتهمين‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬كمين‭ ‬محكم‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬خلاله‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬مادة‭ ‬السي‭ ‬بي‭ ‬دي‭ ‬المخدرة‭ ‬بمبلغ‭ ‬700‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬حيث‭ ‬اعتادوا‭ ‬شراء‭ ‬كميات‭ ‬خام‭ ‬من‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬وتصنيعها‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬سكن‭ ‬احدهم،‭ ‬ومن‭ ‬البيع‭ ‬والترويج‭ ‬عبر‭ ‬الطرق‭ ‬المختلفة‭ ‬للترويج‭.‬

