المؤبد لتاجر مخدرات "CPD" و10 سنوات لآخرين

المؤبد لتاجر مخدرات "CPD" و10 سنوات لآخرين
كانت إدارة مكافحة المخدرات قد تلقت معلومات سرية عن قيام أحد المتهمين بحيازة وإحراز المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار والتعاطي، وبتكثيف التحريات تأكدت المعلومات من ترويجه مادة السي بي دي المخدرة، فتم استصدار أمر من النيابة العامة بالقبض عليه وبالتفتيش.
وأقر بأنه يتحصل عليها آخر، وأبلغ أنه اتفق معه مسبقا على شراء مادة السي بي دي المخدرة منه بمبلغ 40 دينارًا بحرينيًا، وعليه تم تمكينه من التواصل مع المتهم الاخر والاتفاق على الالتقاء بمنطقة الجفير، وتم القبض على المتهم الثاني الذي أقر بمصدر المواد المخدرة، ودلت التحريات على صحة تلك المعلومات، وتم القبض على مصدر المواد المخدرة وصولا إلى باقي المتهمين عن طريق كمين محكم تم الاتفاق خلاله على شراء مادة السي بي دي المخدرة بمبلغ 700 دينار بحريني، حيث اعتادوا شراء كميات خام من المادة المخدرة وتصنيعها في مقر سكن احدهم، ومن البيع والترويج عبر الطرق المختلفة للترويج.
