انتظارا لرد السفارة.. تأجيل استئناف إفريقية على السجن 3 سنوات لتزوير عقد زواج من خليجي

2025-08-10 07:03:46
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قررت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬تأجيل‭ ‬استئناف‭ ‬إفريقية‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬بسجنها‭ ‬مدة‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬والإبعاد‭ ‬عقب‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة،‭ ‬بعد‭ ‬إدانتها‭ ‬بتزوير‭ ‬عقد‭ ‬زواج‭ ‬مع‭ ‬خليجي،‭ ‬حاولت‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬نسب‭ ‬طفل‭ ‬اليه،‭ ‬إلى‭ ‬جلسة‭ ‬24‭ ‬أغسطس‭ ‬لاستعجال‭ ‬رد‭ ‬السفارة‭ ‬حول‭ ‬معرفة‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬طلب‭ ‬توثيق‭ ‬العقد‭ ‬محل‭ ‬القضية‭. ‬حيث‭ ‬وجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬الى‭ ‬المتهمة‭ ‬34‭ ‬سنة،‭ ‬أنها‭ ‬ارتكبت‭ ‬تزويرًا‭ ‬في‭ ‬محرر‭ ‬رسمي‭ ‬وهو‭ ‬وثيقة‭ ‬عقد‭ ‬زواج‭ ‬منسوب‭ ‬الى‭ ‬دولة‭ ‬إفريقية‭ ‬ومصدق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬البينة‭ ‬قانونًا،‭ ‬وهي‭ ‬الاصطناع‭ ‬بنية‭ ‬استعماله‭ ‬كمحرر‭ ‬صحيح،‭ ‬كما‭ ‬استعملت‭ ‬المحرر‭ ‬المزور‭ ‬موضوع‭ ‬البند‭ ‬أولًا‭ ‬مع‭ ‬علمها‭ ‬بتزويره‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬بلاغ‭ ‬من‭ ‬خليجي‭ ‬يفيد‭ ‬بأنه‭ ‬تعرف‭ ‬على‭ ‬المتهمة‭ ‬قبل‭ ‬حوالي‭ ‬سنة،‭ ‬وتوطدت‭ ‬علاقته‭ ‬بها،‭ ‬ونظرًا‭ ‬الى‭ ‬تردده‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كانت‭ ‬تتوجه‭ ‬اليه‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬سكنه،‭ ‬وتجلس‭ ‬معه‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬إقامته‭ ‬بالمملكة‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬اكتشف‭ ‬أن‭ ‬المتهمة‭ ‬سرقت‭ ‬منقولات‭ ‬من‭ ‬مقر‭ ‬سكنه،‭ ‬فتقدم‭ ‬ببلاغ‭ ‬جنائي‭ ‬ضدها،‭ ‬وتمت‭ ‬إحالتها‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬وأدانتها‭ ‬بالحبس‭ ‬والإبعاد،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬فوجئ‭ ‬بإخلاء‭ ‬سبيلها،‭ ‬وتبيّن‭ ‬له‭ ‬أنها‭ ‬قدمت‭ ‬عقد‭ ‬زواج‭ ‬بينهما‭ ‬مزورًا‭ ‬لمحكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬الجنائية،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬إقامتها‭ ‬دعوى‭ ‬شرعية‭ ‬لإثبات‭ ‬عقد‭ ‬الزواج‭ ‬ونسب‭ ‬طفل‭ ‬اليه،‭ ‬وتقدمت‭ ‬بذات‭ ‬العقد‭ ‬المزور‭ ‬موضوع‭ ‬التحقيق،‭ ‬وذكر‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتزوجها‭ ‬ولم‭ ‬يبرم‭ ‬معها‭ ‬أي‭ ‬عقد‭.‬

وثبت‭ ‬بتقرير‭ ‬خبير‭ ‬التزييف‭ ‬والتزوير‭ ‬بأن‭ ‬المتهمة‭ ‬هي‭ ‬الكاتبة‭ ‬للتوقيع‭ ‬المنسوب‭ ‬صدوره‭ ‬لها،‭ ‬والتوقيع‭ ‬المنسوب‭ ‬صدوره‭ ‬للمجني‭ ‬عليه‭ ‬الواردين‭ ‬على‭ ‬أصل‭ ‬العقد،‭ ‬وبأن‭ ‬التوقعين‭ ‬صادران‭ ‬منها‭.‬

كما‭ ‬ثبت‭ ‬في‭ ‬الخطاب‭ ‬الوارد‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬البحرينية‭ ‬أن‭ ‬تصديق‭ ‬الوثيقة‭ ‬محل‭ ‬العقد‭ ‬في‭ ‬التحقيق‭ ‬قد‭ ‬صدر‭ ‬بالصورة‭ ‬الصحيحة‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬الضوابط،‭ ‬كما‭ ‬ثبت‭ ‬استخدام‭ ‬المتهمة‭ ‬للمحررات‭ ‬المزورة‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬والشرعية‭. ‬

