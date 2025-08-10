انتظارا لرد السفارة.. تأجيل استئناف إفريقية على السجن 3 سنوات لتزوير عقد زواج من خليجي

انتظارا لرد السفارة.. تأجيل استئناف إفريقية على السجن 3 سنوات لتزوير عقد زواج من خليجي
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ من خليجي يفيد بأنه تعرف على المتهمة قبل حوالي سنة، وتوطدت علاقته بها، ونظرًا الى تردده على مملكة البحرين كانت تتوجه اليه في مقر سكنه، وتجلس معه طوال فترة إقامته بالمملكة.
وأضاف أنه في غضون شهر يوليو من العام الماضي، اكتشف أن المتهمة سرقت منقولات من مقر سكنه، فتقدم ببلاغ جنائي ضدها، وتمت إحالتها إلى المحكمة الجنائية وأدانتها بالحبس والإبعاد، إلا أنه فوجئ بإخلاء سبيلها، وتبيّن له أنها قدمت عقد زواج بينهما مزورًا لمحكمة الاستئناف الجنائية، فضلًا عن إقامتها دعوى شرعية لإثبات عقد الزواج ونسب طفل اليه، وتقدمت بذات العقد المزور موضوع التحقيق، وذكر أنه لم يتزوجها ولم يبرم معها أي عقد.
وثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير بأن المتهمة هي الكاتبة للتوقيع المنسوب صدوره لها، والتوقيع المنسوب صدوره للمجني عليه الواردين على أصل العقد، وبأن التوقعين صادران منها.
كما ثبت في الخطاب الوارد من وزارة الخارجية البحرينية أن تصديق الوثيقة محل العقد في التحقيق قد صدر بالصورة الصحيحة المتوافقة مع الضوابط، كما ثبت استخدام المتهمة للمحررات المزورة أمام المحكمة الجنائية والشرعية.
