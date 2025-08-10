  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
زيلينسكي يؤكد قبل قمة ترامب - بوتين رفضه التخلي عن أي أراض أوكرانية

زيلينسكي يؤكد قبل قمة ترامب - بوتين رفضه التخلي عن أي أراض أوكرانية

2025-08-10 07:03:45
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كييف‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬رفضه‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬أراض‭ ‬أوكرانية‭ ‬وضرورة‭ ‬إشراك‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬تسوية‭ ‬للحرب‭ ‬مع‭ ‬موسكو،‭ ‬وذلك‭ ‬بعيد‭ ‬إعلان‭ ‬قمة‭ ‬بين‭ ‬نظيريه‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬والروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬ألاسكا‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬الرئيسان‭ ‬الامريكي‭ ‬والروسي‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬أغسطس‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬ألاسكا‭ ‬الأمريكية،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬ترامب‭ ‬لإنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬أشعلتها‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2022‭. ‬

وبما‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لا‭ ‬تعترف‭ ‬بالمحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬أصدرت‭ ‬مذكرة‭ ‬توقيف‭ ‬بحق‭ ‬بوتين‭ ‬بتهمة‭ ‬النقل‭ ‬‮«‬غير‭ ‬القانوني‮»‬‭ ‬لأطفال‭ ‬أوكرانيين‭ ‬إلى‭ ‬روسيا،‭ ‬فإنه‭ ‬لا‭ ‬يخشى‭ ‬إلقاء‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬الشمال‭ ‬الغربي‭ ‬للقارة‭ ‬الأمريكية‭. ‬وستعقد‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬المنتظرة‭ ‬بدون‭ ‬زيلينسكي‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يُطالب‭ ‬بالمشاركة‭. ‬وحذّر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أي‭ ‬قرار‭ ‬ضدنا،‭ ‬أي‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أوكرانيا‭ ‬هو‭ ‬أيضا‭ ‬قرار‭ ‬ضد‭ ‬السلام‭ ‬ولن‭ ‬يحقق‭ ‬شيئا‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأوكرانيين‭ ‬لن‭ ‬يتخلوا‭ ‬عن‭ ‬أرضهم‭ ‬للمحتل‮»‬‭. ‬

وشدد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬المسائية‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬نهاية‭ ‬عادلة‭ ‬لهذه‭ ‬الحرب،‭ ‬وعلى‭ ‬روسيا‭ ‬أن‭ ‬تنهي‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬بدأتها‮»‬‭. ‬كما‭ ‬دعا‭ ‬زيلينسكي‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬السبت‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬كير‭ ‬ستارمر،‭ ‬الأوروبيين‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬‮«‬خطوات‭ ‬واضحة‮»‬‭ ‬لتحديد‭ ‬نهج‭ ‬مشترك‭ ‬قبل‭ ‬القمة‭. ‬وأكد‭ ‬زعماء‭ ‬أوروبيون‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬نهجا‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الفاعلة‭ ‬ودعم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬والضغط‭ ‬على‭ ‬الاتحاد‭ ‬الروسي‮»‬‭ ‬وحده‭ ‬كفيل‭ ‬بإنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وروسيا‭. ‬

ورحب‭ ‬بيان‭ ‬حمل‭ ‬توقيع‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬ورئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الإيطالية‭ ‬جورجيا‭ ‬ميلوني‭ ‬والمستشار‭ ‬الألماني‭ ‬فريدريش‭ ‬ميرتس‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬كير‭ ‬ستارمر‭ ‬ورئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أورسولا‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لاين‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬الأوروبيين‭ ‬البارزين،‭ ‬بـ«جهود‭ ‬الرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬لوقف‭ ‬المذبحة‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭. ‬أضاف‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬قبيل‭ ‬قمة‭ ‬ترامب‭ ‬وبوتين‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬على‭ ‬أهبة‭ ‬الاستعداد‭ ‬لدعم‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬دبلوماسيا،‭ ‬وأيضا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬دعمنا‭ ‬العسكري‭ ‬والمالي‭ ‬الكبير‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحالف‭ ‬الراغبين‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الإجراءات‭ ‬التقييدية‭ ‬ضد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الروسي‭ ‬وفرضها‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬زيلينسكي‭ ‬بعد‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الفرنسي‭ ‬ماكرون‭: ‬‮«‬من‭ ‬المهم‭ ‬حقا‭ ‬ألا‭ ‬ينجح‭ ‬الروس‭ ‬في‭ ‬خداع‭ ‬أحد‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الخوض‭ ‬في‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬ماكرون‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مستقبل‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يقرر‭ ‬‮«‬بدون‭ ‬الأوكرانيين‮»‬‭. ‬وكتب‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬‮«‬الأوروبيون‭ ‬أيضا‭ ‬سيكونون‭ ‬بالضرورة‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الحل‭ ‬لأن‭ ‬أمنهم‭ ‬يعتمد‭ ‬عليه‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسباني‭ ‬بيدرو‭ ‬سانشيز‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬بعد‭ ‬حديثه‭ ‬مع‭ ‬زيلينسكي،‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نبقى‭ ‬متحدين‮»‬‭. ‬واستقبل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬ديفيد‭ ‬لامي‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬السبت‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جيه‭ ‬دي‭ ‬فانس‭ ‬ومستشار‭ ‬زيلينسكي‭ ‬أندريه‭ ‬يرماك‭ ‬ووزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأوكراني‭ ‬السابق‭ ‬رستم‭ ‬عمروف،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مستشاري‭ ‬أمن‭ ‬قومي‭ ‬أوروبيين‭. ‬وكتب‭ ‬لامي‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬اكس‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬ناقش‭ ‬‮«‬الخطوات‭ ‬التالية‭ ‬نحو‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬دعم‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬ثابتا‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬الرئيس‭ ‬البرازيلي‭ ‬لويس‭ ‬إيناسيو‭ ‬لولا‭ ‬دا‭ ‬سيلفا‭ ‬‮«‬استعداد‭ ‬حكومته‭ ‬لتقديم‭ ‬أي‭ ‬مساهمة‭ ‬ضرورية‮»‬‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬حل‭ ‬سلمي‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬محادثة‭ ‬هاتفية‭ ‬مع‭ ‬بوتين‭ ‬السبت،‭ ‬وفقا‭ ‬لبيان‭ ‬من‭ ‬الرئاسة‭ ‬البرازيلية‭.‬

MENAFN10082025000055011008ID1109909333

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث