زيلينسكي يؤكد قبل قمة ترامب - بوتين رفضه التخلي عن أي أراض أوكرانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبما‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لا‭ ‬تعترف‭ ‬بالمحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬أصدرت‭ ‬مذكرة‭ ‬توقيف‭ ‬بحق‭ ‬بوتين‭ ‬بتهمة‭ ‬النقل‭ ‬‮«‬غير‭ ‬القانوني‮»‬‭ ‬لأطفال‭ ‬أوكرانيين‭ ‬إلى‭ ‬روسيا،‭ ‬فإنه‭ ‬لا‭ ‬يخشى‭ ‬إلقاء‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬الشمال‭ ‬الغربي‭ ‬للقارة‭ ‬الأمريكية‭. ‬وستعقد‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬المنتظرة‭ ‬بدون‭ ‬زيلينسكي‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يُطالب‭ ‬بالمشاركة‭. ‬وحذّر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أي‭ ‬قرار‭ ‬ضدنا،‭ ‬أي‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أوكرانيا‭ ‬هو‭ ‬أيضا‭ ‬قرار‭ ‬ضد‭ ‬السلام‭ ‬ولن‭ ‬يحقق‭ ‬شيئا‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأوكرانيين‭ ‬لن‭ ‬يتخلوا‭ ‬عن‭ ‬أرضهم‭ ‬للمحتل‮»‬‭. ‬

وشدد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬المسائية‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬نهاية‭ ‬عادلة‭ ‬لهذه‭ ‬الحرب،‭ ‬وعلى‭ ‬روسيا‭ ‬أن‭ ‬تنهي‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬بدأتها‮»‬‭. ‬كما‭ ‬دعا‭ ‬زيلينسكي‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬السبت‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬كير‭ ‬ستارمر،‭ ‬الأوروبيين‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬‮«‬خطوات‭ ‬واضحة‮»‬‭ ‬لتحديد‭ ‬نهج‭ ‬مشترك‭ ‬قبل‭ ‬القمة‭. ‬وأكد‭ ‬زعماء‭ ‬أوروبيون‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬نهجا‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الفاعلة‭ ‬ودعم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬والضغط‭ ‬على‭ ‬الاتحاد‭ ‬الروسي‮»‬‭ ‬وحده‭ ‬كفيل‭ ‬بإنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وروسيا‭. ‬

ورحب‭ ‬بيان‭ ‬حمل‭ ‬توقيع‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬ورئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الإيطالية‭ ‬جورجيا‭ ‬ميلوني‭ ‬والمستشار‭ ‬الألماني‭ ‬فريدريش‭ ‬ميرتس‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬كير‭ ‬ستارمر‭ ‬ورئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أورسولا‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لاين‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬الأوروبيين‭ ‬البارزين،‭ ‬بـ«جهود‭ ‬الرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬لوقف‭ ‬المذبحة‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭. ‬أضاف‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬قبيل‭ ‬قمة‭ ‬ترامب‭ ‬وبوتين‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬على‭ ‬أهبة‭ ‬الاستعداد‭ ‬لدعم‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬دبلوماسيا،‭ ‬وأيضا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬دعمنا‭ ‬العسكري‭ ‬والمالي‭ ‬الكبير‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحالف‭ ‬الراغبين‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الإجراءات‭ ‬التقييدية‭ ‬ضد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الروسي‭ ‬وفرضها‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬زيلينسكي‭ ‬بعد‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الفرنسي‭ ‬ماكرون‭: ‬‮«‬من‭ ‬المهم‭ ‬حقا‭ ‬ألا‭ ‬ينجح‭ ‬الروس‭ ‬في‭ ‬خداع‭ ‬أحد‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الخوض‭ ‬في‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬ماكرون‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مستقبل‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يقرر‭ ‬‮«‬بدون‭ ‬الأوكرانيين‮»‬‭. ‬وكتب‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬‮«‬الأوروبيون‭ ‬أيضا‭ ‬سيكونون‭ ‬بالضرورة‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الحل‭ ‬لأن‭ ‬أمنهم‭ ‬يعتمد‭ ‬عليه‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسباني‭ ‬بيدرو‭ ‬سانشيز‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬بعد‭ ‬حديثه‭ ‬مع‭ ‬زيلينسكي،‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نبقى‭ ‬متحدين‮»‬‭. ‬واستقبل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬ديفيد‭ ‬لامي‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬السبت‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جيه‭ ‬دي‭ ‬فانس‭ ‬ومستشار‭ ‬زيلينسكي‭ ‬أندريه‭ ‬يرماك‭ ‬ووزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الأوكراني‭ ‬السابق‭ ‬رستم‭ ‬عمروف،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مستشاري‭ ‬أمن‭ ‬قومي‭ ‬أوروبيين‭. ‬وكتب‭ ‬لامي‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬اكس‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬ناقش‭ ‬‮«‬الخطوات‭ ‬التالية‭ ‬نحو‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬دعم‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬ثابتا‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬الرئيس‭ ‬البرازيلي‭ ‬لويس‭ ‬إيناسيو‭ ‬لولا‭ ‬دا‭ ‬سيلفا‭ ‬‮«‬استعداد‭ ‬حكومته‭ ‬لتقديم‭ ‬أي‭ ‬مساهمة‭ ‬ضرورية‮»‬‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬حل‭ ‬سلمي‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬محادثة‭ ‬هاتفية‭ ‬مع‭ ‬بوتين‭ ‬السبت،‭ ‬وفقا‭ ‬لبيان‭ ‬من‭ ‬الرئاسة‭ ‬البرازيلية‭.‬