لبنان بين نار السلاح وهاجس الاستقرار.. الجيش يحذر و"حزب الله" يصعد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخرج‭ ‬أنصار‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬الله‮»‬‭ ‬و«حركة‭ ‬أمل‮»‬‭ ‬في‭ ‬مسيرات‭ ‬لليوم‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬احتجاجًا‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬الحكومة‭ ‬المدعوم‭ ‬دوليًا،‭ ‬ورفضًا‭ ‬لتكليف‭ ‬الجيش‭ ‬بتنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬لحصر‭ ‬السلاح‭. ‬التحركات‭ ‬الميدانية‭ ‬التي‭ ‬تركزت‭ ‬جنوبًا‭ ‬أظهرت‭ ‬تصعيدًا‭ ‬واضحًا،‭ ‬ترافق‭ ‬مع‭ ‬حملة‭ ‬منظمة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬تعبّر‭ ‬عن‭ ‬رفض‭ ‬كامل‭ ‬لأي‭ ‬محاولة‭ ‬للمساس‭ ‬بما‭ ‬يسمّيه‭ ‬الحزب‭ ‬‮«‬سلاح‭ ‬المقاومة‮»‬‭.‬

واستمر‭ ‬التصعيد‭ ‬الرقمي‭ ‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬الميداني،‭ ‬حيث‭ ‬غزت‭ ‬المنصات‭ ‬منشورات‭ ‬تمجد‭ ‬سلاح‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬الله‮»‬،‭ ‬وتهاجم‭ ‬قرار‭ ‬الحكومة‭ ‬باعتباره‭ ‬خضوعًا‭ ‬للضغوط‭ ‬الدولية،‭ ‬وتكرارًا‭ ‬لمواقف‭ ‬سابقة‭ ‬سبقت‭ ‬محطات‭ ‬مفصلية‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬رغبة‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬زمام‭ ‬المبادرة‭ ‬وتوجيه‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬ضمن‭ ‬بيئة‭ ‬الحزب‭.‬

واتهم‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬الله‮»‬‭ ‬حكومة‭ ‬نواف‭ ‬سلام‭ ‬بارتكاب‭ ‬‮«‬خطيئة‭ ‬كبرى‮»‬،‭ ‬وأكد‭ ‬تجاهله‭ ‬للقرار،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬انسحب‭ ‬فيه‭ ‬وزراء‭ ‬شيعة‭ ‬من‭ ‬الجلسة‭ ‬الحكومية،‭ ‬ما‭ ‬أظهر‭ ‬حجم‭ ‬الاعتراض‭ ‬السياسي،‭ ‬وكشف‭ ‬عن‭ ‬عمق‭ ‬الانقسام‭ ‬بشأن‭ ‬ملف‭ ‬السلاح‭ ‬الذي‭ ‬لطالما‭ ‬شكّل‭ ‬عقبة‭ ‬أمام‭ ‬أي‭ ‬تسوية‭ ‬داخلية‭.‬

عززت‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‭ ‬خطاب‭ ‬الحزب‭ ‬التخويني‭ ‬تجاه‭ ‬خصومه،‭ ‬فاتهمهم‭ ‬بالعمالة‭ ‬وبتنفيذ‭ ‬أجندات‭ ‬خارجية،‭ ‬مستعيدًا‭ ‬خطابًا‭ ‬مألوفًا‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأزمات‭. ‬ويرى‭ ‬مراقبون‭ ‬أن‭ ‬الحزب‭ ‬بات‭ ‬يعتمد‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬لتعويض‭ ‬تراجع‭ ‬حضوره‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬التقليدي،‭ ‬ما‭ ‬يمنحه‭ ‬قدرة‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬التحشيد‭ ‬وفرض‭ ‬روايته‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يعيش‭ ‬فيه‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬الله‮»‬‭ ‬تبعات‭ ‬الحرب‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل،‭ ‬حيث‭ ‬تكبد‭ ‬خسائر‭ ‬بشرية‭ ‬ومادية‭ ‬كبيرة،‭ ‬بينما‭ ‬تواصل‭ ‬إسرائيل‭ ‬توجيه‭ ‬ضربات‭ ‬متفرقة‭ ‬داخل‭ ‬الأراضي‭ ‬اللبنانية‭. ‬هذا‭ ‬الواقع‭ ‬يضع‭ ‬الحكومة‭ ‬اللبنانية‭ ‬أمام‭ ‬اختبار‭ ‬صعب‭ ‬لحسم‭ ‬ملف‭ ‬السلاح‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬انقسام‭ ‬داخلي‭ ‬وتدخلات‭ ‬خارجية‭ ‬مستمرة‭.‬