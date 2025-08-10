  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
لبنان بين نار السلاح وهاجس الاستقرار.. الجيش يحذر و"حزب الله" يصعد

لبنان بين نار السلاح وهاجس الاستقرار.. الجيش يحذر و"حزب الله" يصعد

2025-08-10 07:03:45
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أطلق‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬تحذيرًا‭ ‬شديدًا‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬تحركات‭ ‬احتجاجية‭ ‬غير‭ ‬محسوبة‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬زعزعة‭ ‬الاستقرار،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬قرار‭ ‬الحكومة‭ ‬حصر‭ ‬السلاح‭ ‬بيد‭ ‬الدولة‭. ‬وأكدت‭ ‬القيادة‭ ‬العسكرية‭ ‬احترامها‭ ‬لحرية‭ ‬التعبير‭ ‬السلمي،‭ ‬لكنها‭ ‬شددت‭ ‬على‭ ‬رفضها‭ ‬لأي‭ ‬تجاوز‭ ‬يمس‭ ‬بالأمن‭ ‬أو‭ ‬السلم‭ ‬الأهلي،‭ ‬داعية‭ ‬إلى‭ ‬تحلي‭ ‬المواطنين‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬الحرجة‭.‬

وخرج‭ ‬أنصار‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬الله‮»‬‭ ‬و«حركة‭ ‬أمل‮»‬‭ ‬في‭ ‬مسيرات‭ ‬لليوم‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬احتجاجًا‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬الحكومة‭ ‬المدعوم‭ ‬دوليًا،‭ ‬ورفضًا‭ ‬لتكليف‭ ‬الجيش‭ ‬بتنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬لحصر‭ ‬السلاح‭. ‬التحركات‭ ‬الميدانية‭ ‬التي‭ ‬تركزت‭ ‬جنوبًا‭ ‬أظهرت‭ ‬تصعيدًا‭ ‬واضحًا،‭ ‬ترافق‭ ‬مع‭ ‬حملة‭ ‬منظمة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬تعبّر‭ ‬عن‭ ‬رفض‭ ‬كامل‭ ‬لأي‭ ‬محاولة‭ ‬للمساس‭ ‬بما‭ ‬يسمّيه‭ ‬الحزب‭ ‬‮«‬سلاح‭ ‬المقاومة‮»‬‭.‬

واستمر‭ ‬التصعيد‭ ‬الرقمي‭ ‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬الميداني،‭ ‬حيث‭ ‬غزت‭ ‬المنصات‭ ‬منشورات‭ ‬تمجد‭ ‬سلاح‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬الله‮»‬،‭ ‬وتهاجم‭ ‬قرار‭ ‬الحكومة‭ ‬باعتباره‭ ‬خضوعًا‭ ‬للضغوط‭ ‬الدولية،‭ ‬وتكرارًا‭ ‬لمواقف‭ ‬سابقة‭ ‬سبقت‭ ‬محطات‭ ‬مفصلية‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬رغبة‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬زمام‭ ‬المبادرة‭ ‬وتوجيه‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬ضمن‭ ‬بيئة‭ ‬الحزب‭.‬

واتهم‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬الله‮»‬‭ ‬حكومة‭ ‬نواف‭ ‬سلام‭ ‬بارتكاب‭ ‬‮«‬خطيئة‭ ‬كبرى‮»‬،‭ ‬وأكد‭ ‬تجاهله‭ ‬للقرار،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬انسحب‭ ‬فيه‭ ‬وزراء‭ ‬شيعة‭ ‬من‭ ‬الجلسة‭ ‬الحكومية،‭ ‬ما‭ ‬أظهر‭ ‬حجم‭ ‬الاعتراض‭ ‬السياسي،‭ ‬وكشف‭ ‬عن‭ ‬عمق‭ ‬الانقسام‭ ‬بشأن‭ ‬ملف‭ ‬السلاح‭ ‬الذي‭ ‬لطالما‭ ‬شكّل‭ ‬عقبة‭ ‬أمام‭ ‬أي‭ ‬تسوية‭ ‬داخلية‭.‬

عززت‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‭ ‬خطاب‭ ‬الحزب‭ ‬التخويني‭ ‬تجاه‭ ‬خصومه،‭ ‬فاتهمهم‭ ‬بالعمالة‭ ‬وبتنفيذ‭ ‬أجندات‭ ‬خارجية،‭ ‬مستعيدًا‭ ‬خطابًا‭ ‬مألوفًا‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأزمات‭. ‬ويرى‭ ‬مراقبون‭ ‬أن‭ ‬الحزب‭ ‬بات‭ ‬يعتمد‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬لتعويض‭ ‬تراجع‭ ‬حضوره‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬التقليدي،‭ ‬ما‭ ‬يمنحه‭ ‬قدرة‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬التحشيد‭ ‬وفرض‭ ‬روايته‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يعيش‭ ‬فيه‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬الله‮»‬‭ ‬تبعات‭ ‬الحرب‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل،‭ ‬حيث‭ ‬تكبد‭ ‬خسائر‭ ‬بشرية‭ ‬ومادية‭ ‬كبيرة،‭ ‬بينما‭ ‬تواصل‭ ‬إسرائيل‭ ‬توجيه‭ ‬ضربات‭ ‬متفرقة‭ ‬داخل‭ ‬الأراضي‭ ‬اللبنانية‭. ‬هذا‭ ‬الواقع‭ ‬يضع‭ ‬الحكومة‭ ‬اللبنانية‭ ‬أمام‭ ‬اختبار‭ ‬صعب‭ ‬لحسم‭ ‬ملف‭ ‬السلاح‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬انقسام‭ ‬داخلي‭ ‬وتدخلات‭ ‬خارجية‭ ‬مستمرة‭.‬

MENAFN10082025000055011008ID1109909332

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث