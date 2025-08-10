قطع المياه مدة 48 ساعة في إيرانطهران تواجه كارثة نفاد المياه تماما بحلول أكتوبر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضاف‭ ‬المتحدث‭ ‬محمد‭ ‬تقي‭ ‬حسين‭ ‬صادق‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬حل‭ ‬واقعي‭ ‬للأزمة،‭ ‬سوى‭ ‬خفض‭ ‬استهلاك‭ ‬المياه‭ ‬بشكل‭ ‬جذري‭. ‬وتحاول‭ ‬الحكومة‭ ‬تخفيف‭ ‬حدة‭ ‬المشكلة‭ ‬بسحب‭ ‬المياه‭ ‬من‭ ‬خزان‭ ‬طالقان‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬طهران‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬صادق‭ ‬حذر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬موارد‭ ‬المياه‭ ‬هناك‭ ‬محدودة‭ ‬أيضا،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬ألا‭ ‬تكفي‭ ‬إلا‭ ‬إلى‭ ‬أكتوبر‭ ‬على‭ ‬أبعد‭ ‬تقدير،‭ ‬وستواجه‭ ‬طهران‭ ‬حينها‭ ‬كارثة‭ ‬طبيعية،‭ ‬وفق‭ ‬خبراء‭. ‬وحذر‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬مسعود‭ ‬بزشكيان،‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة،‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬جفاف‭ ‬السدود‭ ‬التي‭ ‬تمد‭ ‬العاصمة‭ ‬طهران‭ ‬بالمياه‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬القادمة،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬خفض‭ ‬الاستهلاك‭. ‬وقال‭ ‬بزشكيان‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬طهران،‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬يتعاون‭ ‬الناس‭ ‬ولم‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬ترشيد‭ ‬استهلاك‭ ‬المياه،‭ ‬فلن‭ ‬يتبقى‭ ‬ماء‭ ‬خلف‭ ‬سدودنا‮»‬‭.‬