قطع المياه مدة 48 ساعة في إيرانطهران تواجه كارثة نفاد المياه تماما بحلول أكتوبر

قطع المياه مدة 48 ساعة في إيرانطهران تواجه كارثة نفاد المياه تماما بحلول أكتوبر
وأضاف المتحدث محمد تقي حسين صادق أنه لا يوجد حل واقعي للأزمة، سوى خفض استهلاك المياه بشكل جذري. وتحاول الحكومة تخفيف حدة المشكلة بسحب المياه من خزان طالقان في شمال غرب طهران.
غير أن صادق حذر من أن موارد المياه هناك محدودة أيضا، ومن المتوقع ألا تكفي إلا إلى أكتوبر على أبعد تقدير، وستواجه طهران حينها كارثة طبيعية، وفق خبراء. وحذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قبل أيام قليلة، من احتمال جفاف السدود التي تمد العاصمة طهران بالمياه خلال الأشهر القادمة، في حال لم يتم خفض الاستهلاك. وقال بزشكيان: «إذا لم نتمكن من إدارة الوضع في طهران، وإذا لم يتعاون الناس ولم نتمكن من ترشيد استهلاك المياه، فلن يتبقى ماء خلف سدودنا».
