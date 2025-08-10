"خليجي بنك" يطلق برنامجه التدريبي السنوي لطلبة الجامعات لعام 2025

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬امتداداً‭ ‬لجهود‭ ‬البنك‭ ‬المتواصلة‭ ‬في‭ ‬احتضان‭ ‬وتدريب‭ ‬الطلبة‭ ‬الجامعيين،‭ ‬حيث‭ ‬يوفر‭ ‬لهم‭ ‬تجربة‭ ‬تدريبية‭ ‬متكاملة‭ ‬تشمل‭ ‬الجانبين‭ ‬النظري‭ ‬والعملي،‭ ‬وتتيح‭ ‬لهم‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬المصرفي،‭ ‬واكتساب‭ ‬المهارات‭ ‬والمعرفة‭ ‬التي‭ ‬تؤهلهم‭ ‬للانطلاق‭ ‬بثقة‭ ‬في‭ ‬مسيرتهم‭ ‬المهنية‭ ‬بعد‭ ‬اختتام‭ ‬دراستهم‭ ‬الأكاديمية‭.‬

وشهد‭ ‬البرنامج‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬انضمام‭ ‬40‭ ‬طالبًا‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجامعات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها،‭ ‬ليباشروا‭ ‬تدريباتهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬إدارات‭ ‬البنك،‭ ‬وذلك‭ ‬بإشراف‭ ‬كوادر‭ ‬مصرفية‭ ‬متخصصة‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬تدريبية‭ ‬تفاعلية‭ ‬ومثمرة‭ ‬للمشاركين‭. ‬ويُعد‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬الرائد‭ ‬من‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬إحدى‭ ‬المبادرات‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬دأب‭ ‬على‭ ‬تنظيمها‭ ‬سنوياً‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسه‭ ‬عام‭ ‬2004م،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬نهجه‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬لتأهيل‭ ‬الكفاءات‭ ‬الشابة،‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالمهارات‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬جاهزيتهم‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬دعماً‭ ‬لرؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الطاقات‭ ‬الوطنية‭ ‬وتعزيز‭ ‬استدامة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرحت‭ ‬فاطمة‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬بن‭ ‬علي،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بمواصلة‭ ‬تقديم‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬المثمر‭ ‬عاماً‭ ‬بعد‭ ‬عام،‭ ‬وهو‭ ‬يجسد‭ ‬التزامنا‭ ‬بمسؤوليتنا‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وحرصنا‭ ‬على‭ ‬تأهيل‭ ‬وتنمية‭ ‬خبرات‭ ‬ومهارات‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬ليكونوا‭ ‬رافداً‭ ‬أساسياً‭ ‬لاستمرارية‭ ‬تطور‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬نؤمن‭ ‬في‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬بأن‭ ‬التدريب‭ ‬العملي‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬الجسور‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬التعليم‭ ‬الجامعي‭ ‬باحتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭. ‬ونحرص‭ ‬عبر‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬نمنح‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬المشاركين‭ ‬فرصة‭ ‬حقيقية‭ ‬للتدريب‭ ‬العملي‭ ‬جنباً‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬موظفينا‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وتعزيز‭ ‬خبراتهم،‭ ‬وجاهزيتهم‭ ‬المهنية‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‮»‬‭.‬