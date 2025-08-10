"خليجي بنك" يطلق برنامجه التدريبي السنوي لطلبة الجامعات لعام 2025
ويأتي هذا البرنامج امتداداً لجهود البنك المتواصلة في احتضان وتدريب الطلبة الجامعيين، حيث يوفر لهم تجربة تدريبية متكاملة تشمل الجانبين النظري والعملي، وتتيح لهم التعرف على بيئة العمل المصرفي، واكتساب المهارات والمعرفة التي تؤهلهم للانطلاق بثقة في مسيرتهم المهنية بعد اختتام دراستهم الأكاديمية.
وشهد البرنامج هذا العام انضمام 40 طالبًا من عدد من الجامعات في مملكة البحرين وخارجها، ليباشروا تدريباتهم في مختلف إدارات البنك، وذلك بإشراف كوادر مصرفية متخصصة تحرص على تقديم تجربة تدريبية تفاعلية ومثمرة للمشاركين. ويُعد هذا البرنامج التدريبي الرائد من خليجي بنك إحدى المبادرات المهمة التي دأب على تنظيمها سنوياً منذ تأسيسه عام 2004م، وذلك ضمن نهجه الاستراتيجي لتأهيل الكفاءات الشابة، وتزويدهم بالمهارات العملية التي تعزز جاهزيتهم للانضمام إلى سوق العمل، دعماً لرؤية مملكة البحرين في تمكين الطاقات الوطنية وتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني. وبهذه المناسبة، صرحت فاطمة أحمد آل بن علي، مدير إدارة الموارد البشرية في خليجي بنك، قائلة: «نحن فخورون بمواصلة تقديم هذا البرنامج التدريبي المثمر عاماً بعد عام، وهو يجسد التزامنا بمسؤوليتنا الاجتماعية، وحرصنا على تأهيل وتنمية خبرات ومهارات الكوادر الوطنية ليكونوا رافداً أساسياً لاستمرارية تطور القطاع المصرفي في البحرين».
وأضافت قائلة: «نؤمن في خليجي بنك بأن التدريب العملي هو أحد أهم الجسور التي تربط التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل. ونحرص عبر هذا البرنامج التدريبي، على أن نمنح الطلبة والطالبات المشاركين فرصة حقيقية للتدريب العملي جنباً إلى جنب مع موظفينا بما يسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز خبراتهم، وجاهزيتهم المهنية للانضمام إلى العمل في القطاع المصرفي في المستقبل القريب».
