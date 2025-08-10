لتقديم حلول تمويلية عقارية بمزايا متعددة.."التسهيلات التجارية" توقع اتفاقية استراتيجية مع "بريق"

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبموجب‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬ستوفر‭ ‬‮«‬التسهيلات‭ ‬التجارية‮»‬‭ ‬برامج‭ ‬تمويلية‭ ‬عقارية‭ ‬بأسعار‭ ‬فائدة‭ ‬تنافسية،‭ ‬مع‭ ‬خاصية‭ ‬فترة‭ ‬سماح‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إجراءات‭ ‬موافقة‭ ‬سريعة‭ ‬ومبسّطة،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬للعملاء‭ ‬امتلاك‭ ‬وحدات‭ ‬سكنية‭ ‬ضمن‭ ‬مشاريع‭ ‬‮«‬بريق‮»‬‭ ‬المصممة‭ ‬خصيصًا‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬العملاء‭ ‬الكرام‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬عبدالله‭ ‬بوخوه،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬بهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬خيارات‭ ‬التمويل‭ ‬العقاري‭ ‬لعملائنا،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬السكني‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭. ‬ونؤكد‭ ‬التزامنا‭ ‬كشركة‭ ‬وطنية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬أبرز‭ ‬المطورين‭ ‬العقاريين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬لتقديم‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬تلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬الأفراد‭ ‬وتدعم‭ ‬الأهداف‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الإسكاني‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكات‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تنشيط‭ ‬السوق‭ ‬العقاري‭ ‬وتوسعة‭ ‬قاعدة‭ ‬التملك‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭. ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تسهّل‭ ‬على‭ ‬عملائنا‭ ‬امتلاك‭ ‬منازل‭ ‬أحلامهم،‭ ‬مع‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬خدماتنا‭ ‬التمويلية‭ ‬وتقديم‭ ‬منتجات‭ ‬مبتكرة‭ ‬تعزز‭ ‬مكانتنا‭ ‬كشريك‭ ‬تمويلي‭ ‬موثوق‮»‬‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬يوسف‭ ‬بوجيري،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬بريق‮»‬،‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بهذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬دورنا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتمكين‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬امتلاك‭ ‬مسكن‭ ‬يناسب‭ ‬تطلعاتهم،‭ ‬عبر‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬مرنة‭ ‬وبشروط‭ ‬ميسرة‭. ‬وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬التزامنا‭ ‬ببناء‭ ‬مجتمعات‭ ‬متكاملة‭ ‬وتوفير‭ ‬سكن‭ ‬عصري‭ ‬يتلاءم‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬الأسر‭ ‬البحرينية‮»‬‭.‬