لتقديم حلول تمويلية عقارية بمزايا متعددة.."التسهيلات التجارية" توقع اتفاقية استراتيجية مع "بريق"
وبموجب هذه الاتفاقية، ستوفر «التسهيلات التجارية» برامج تمويلية عقارية بأسعار فائدة تنافسية، مع خاصية فترة سماح تصل إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى إجراءات موافقة سريعة ومبسّطة، مما يتيح للعملاء امتلاك وحدات سكنية ضمن مشاريع «بريق» المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء الكرام.
وبهذه المناسبة، صرّح عبدالله بوخوه، الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية، قائلاً: «نفخر بهذه الشراكة الاستراتيجية التي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز خيارات التمويل العقاري لعملائنا، بما يسهم في تحقيق الاستقرار السكني وتحسين جودة الحياة. ونؤكد التزامنا كشركة وطنية بالتعاون مع أبرز المطورين العقاريين في المملكة لتقديم حلول تمويلية تلبي تطلعات الأفراد وتدعم الأهداف الوطنية في القطاع الإسكاني».
وأضاف: «مثل هذه الشراكات تساهم في تنشيط السوق العقاري وتوسعة قاعدة التملك بما يتوافق مع احتياجات المواطنين والمقيمين. ونتطلع إلى المزيد من المبادرات التي تسهّل على عملائنا امتلاك منازل أحلامهم، مع الاستمرار في تطوير خدماتنا التمويلية وتقديم منتجات مبتكرة تعزز مكانتنا كشريك تمويلي موثوق». من جانبه، أعرب يوسف بوجيري، الرئيس التنفيذي لشركة «بريق»، عن اعتزازه بهذه الشراكة، قائلاً: «نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز دورنا في دعم التنمية المستدامة وتمكين المواطنين من امتلاك مسكن يناسب تطلعاتهم، عبر حلول تمويلية مرنة وبشروط ميسرة. وتعكس هذه الخطوة التزامنا ببناء مجتمعات متكاملة وتوفير سكن عصري يتلاءم مع احتياجات الأسر البحرينية».
