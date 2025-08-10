مجموعة ترافكو تعلن نتائجها المالية نصف السنوية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبلغت‭ ‬ربحية‭ ‬السهم‭ ‬الواحد‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬2025‭ ‬4‭ ‬فلوس‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬8‭ ‬فلوس‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭.‬

وبلغ‭ ‬مجموع‭ ‬الدخل‭ ‬الشامل‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬2025‭ ‬مبلغ‭ ‬510‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقارنة‭ ‬بمبلغ‭ ‬521‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬بانخفاض‭ ‬قدره‭ ‬2‭ ‬ % ‭.‬

وبلغ‭ ‬صافي‭ ‬الربح‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬2025‭ ‬مبلغ‭ ‬891‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬1‭.‬56‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المماثلة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬بانخفاض‭ ‬قدره‭ ‬43 % ‭. ‬

وبلغ‭ ‬النصيب‭ ‬الأساسي‭ ‬والمخفض‭ ‬للسهم‭ ‬الواحد‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬نصف‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2025‭ ‬12‭ ‬فلساً‭ ‬مقابل‭ ‬21‭ ‬فلسا‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬المماثلة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭.‬

وبلغ‭ ‬مجموع‭ ‬الدخل‭ ‬الشامل‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬2025‭ ‬مبلغ‭ ‬1‭.‬13‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقارنة‭ ‬بمبلغ‭ ‬1‭.‬58‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المماثلة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬بانخفاض‭ ‬قدره‭ ‬28 % ‭.‬

وبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬حقوق‭ ‬المساهمين‭ (‬بعد‭ ‬استبعاد‭ ‬حقوق‭ ‬الأقلية‭) ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬2025‭ ‬مبلغ‭ ‬29‭.‬03‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬29‭.‬24‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬بانخفاض‭ ‬قدره0‭.‬7 % ‭.‬

وبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬الموجودات‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬2025‭ ‬مبلغ‭ ‬53‭.‬89‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬55.63‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬بانخفاض‭ ‬قدره‭ ‬3 % ‭. ‬وتعليقا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬صرح‭ ‬ابراهيم‭ ‬زينل‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة‭ ‬بأن‭ ‬المجموعة‭ ‬والشركات‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدماتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬توفير‭ ‬السلع‭ ‬الغذائية‭ ‬والتموينية‭ ‬الى‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬رغم‭ ‬تحديات‭ ‬السوق‭ ‬وتقلبات‭ ‬الأسعار‭ ‬العالمية‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬وكما‭ ‬هو‭ ‬ملاحظ‭ ‬أن‭ ‬اداء‭ ‬المجموعة‭ ‬ومعظم‭ ‬الشركات‭ ‬كان‭ ‬فيها‭ ‬تحسن‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬ومن‭ ‬المؤمل‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬التحسن‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬مع‭ ‬استقرار‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬كلفة‭ ‬التمويل‭ ‬واحتساب‭ ‬نسب‭ ‬الاستهلاك‭ ‬لبعض‭ ‬المشاريع‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬بدأ‭ ‬احتسابها‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬السنة،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬التوسع‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬مخازنها‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ترافكو‭ ‬اللوجستية‭ ‬وبكلفة‭ ‬حوالي‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬دينار،‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬عامل‭ ‬ضغط‭ ‬على‭ ‬ربحية‭ ‬هذه‭ ‬الشركة‭ ‬لحين‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭ ‬المطلوب‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬القادمة‭ ‬بحسب‭ ‬خطة‭ ‬الإدارة‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬فقد‭ ‬صرح‭ ‬عزام‭ ‬مطرجي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬بأن‭ ‬التراجع‭ ‬9 % ‭ ‬في‭ ‬إجمالي‭ ‬مبيعات‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬لسنة‭ ‬2025‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬أثر‭ ‬طفيف‭ ‬على‭ ‬الأرباح‭ ‬حيث‭ ‬يعود‭ ‬التراجع‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬الأرباح‭ ‬الى‭ ‬هامش‭ ‬الربح‭ ‬الإجمالي‭ ‬بسبب‭ ‬توافر‭ ‬مخزون‭ ‬ضخم‭ ‬للسلع‭ ‬وتراجع‭ ‬الأسعار‭ ‬العالمية‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المستوردين‭ ‬يبادرون‭ ‬إلى‭ ‬تصفية‭ ‬المخزون‭ ‬بأسعار‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الكلفة‭ ‬الحقيقية‭ ‬تلافياً‭ ‬لمخاطر‭ ‬انتهاء‭ ‬الصلاحية‭.‬

ولاحظنا‭ ‬تحسناً‭ ‬تدريجياً‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬العام‭ ‬لمبيعات‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬لسنة‭ ‬2025‭ ‬حيث‭ ‬نتوقع‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬السلع‭ ‬الغذائية‭ ‬العالمية‭ ‬والمحلية‭.‬