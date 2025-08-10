مجموعة ترافكو تعلن نتائجها المالية نصف السنوية

مجموعة ترافكو تعلن نتائجها المالية نصف السنوية
وبلغت ربحية السهم الواحد خلال الربع الثاني من العام الحالي 2025 4 فلوس مقارنة مع 8 فلوس خلال الربع الثاني من العام السابق.
وبلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم خلال الربع الثاني من العام الحالي 2025 مبلغ 510 آلاف دينار بحريني مقارنة بمبلغ 521 ألف دينار بحريني خلال الربع الثاني من العام السابق بانخفاض قدره 2 % .
وبلغ صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة الأم خلال النصف سنة من 2025 مبلغ 891 ألف دينار بحريني مقارنة مع 1.56 مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 43 % .
وبلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم الواحد مع نهاية نصف السنة المالية 2025 12 فلساً مقابل 21 فلسا لنفس الفترة المماثلة من العام السابق.
وبلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم خلال النصف سنة من 2025 مبلغ 1.13 مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ 1.58 مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 28 % .
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) خلال النصف سنة من 2025 مبلغ 29.03 مليون دينار بحريني مقارنة مع 29.24 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق بانخفاض قدره0.7 % .
وبلغ إجمالي الموجودات خلال النصف سنة من 2025 مبلغ 53.89 مليون دينار بحريني مقارنة مع 55.63 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق بانخفاض قدره 3 % . وتعليقا على هذه النتائج صرح ابراهيم زينل رئيس مجلس الادارة بأن المجموعة والشركات التابعة لها مستمرة في تقديم خدماتها في مجال توفير السلع الغذائية والتموينية الى السوق المحلي رغم تحديات السوق وتقلبات الأسعار العالمية خاصة في النصف الأول من السنة وكما هو ملاحظ أن اداء المجموعة ومعظم الشركات كان فيها تحسن في الربع الثاني ومن المؤمل أن يستمر التحسن في الأداء في الفترة القادمة مع استقرار الأسواق العالمية. كما أن كلفة التمويل واحتساب نسب الاستهلاك لبعض المشاريع الجديدة التي بدأ احتسابها بدءا من هذه السنة، على سبيل المثال التوسع الجديد في مخازنها في شركة ترافكو اللوجستية وبكلفة حوالي ثلاثة ملايين دينار، سوف يكون عامل ضغط على ربحية هذه الشركة لحين تحقيق النمو المطلوب خلال الأشهر القادمة بحسب خطة الإدارة.
ومن جانبه فقد صرح عزام مطرجي الرئيس التنفيذي للمجموعة بأن التراجع 9 % في إجمالي مبيعات النصف الأول لسنة 2025 كان له أثر طفيف على الأرباح حيث يعود التراجع الأكبر في الأرباح الى هامش الربح الإجمالي بسبب توافر مخزون ضخم للسلع وتراجع الأسعار العالمية ما جعل العديد من المستوردين يبادرون إلى تصفية المخزون بأسعار أقل من الكلفة الحقيقية تلافياً لمخاطر انتهاء الصلاحية.
ولاحظنا تحسناً تدريجياً في الأداء العام لمبيعات المجموعة في الربع الثاني لسنة 2025 حيث نتوقع مزيدا من الاستقرار في أسواق السلع الغذائية العالمية والمحلية.
