"شارع 23" في توبلي بانتظار معالجته من الاختناقات المرورية

أعرب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مرتادي‭ ‬شارع‭ ‬23‭ ‬الممتد‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬جدعلي‭ ‬حتى‭ ‬محطة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بتوبلي‭ ‬الذي‭ ‬يظهر‭ ‬في‭ ‬خرائط‭ ‬المسح‭ ‬الجوية‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬شارع‭ ‬رقم‭ (‬11‭) ‬المعروف‭ ‬بشارع‭ ‬الخدمات‭ ‬عن‭ ‬أملهم‭ ‬في‭ ‬الإسراع‭ ‬بمعالجته‭ ‬من‭ ‬الاختناقات‭ ‬المرورية‭ ‬وتنظيم‭ ‬التقاطعات‭ ‬والأفرع‭ ‬المتفرعة‭ ‬منه‭.‬

وأوضحوا‭ ‬أن‭ ‬الشارع‭ ‬بحاجة‭ ‬ماسة‭ ‬إلى‭ ‬توسعة‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬إنشاء‭ ‬مسارين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬اتجاه‭ ‬وتنظيم‭ ‬المداخل‭ ‬والمخارج‭ ‬خصوصا‭ ‬أن‭ ‬الشارع‭ ‬يخدم‭ ‬مناطق‭ ‬حيوية‭ ‬وسكنية‭ ‬منها‭: ‬توبلي،‭ ‬إسكان‭ ‬توبلي،‭ ‬الهجير،‭ ‬الجبيلات،‭ ‬الكورة،‭ ‬جدعلي،‭ ‬جرداب،‭ ‬والضواحي‭ ‬المتفرعة‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬المناطق‭ ‬القريبة‭ ‬منها‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬مسار‭ ‬الشارع‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والخدمية‭. ‬وأشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدة‭ ‬تقاطعات‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬شارع‭ ‬الخدمات‭ ‬أبرزها‭ ‬تقاطع‭ ‬طريق‭ ‬725‭ ‬المؤدي‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬وزارة‭ ‬البلديات‭ ‬وتوبلي‭ ‬القديمة‭ ‬وتقاطع‭ ‬شارع‭ ‬3‭ ‬المؤدي‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬توبلي‭ ‬وشمال‭ ‬الهجير‭ ‬والجبيلات‭ ‬وتقاطع‭ ‬شارع‭ ‬5‭ ‬المؤدي‭ ‬إلى‭ ‬المدخل‭ ‬الشرقي‭ ‬لمنطقة‭ ‬الكورة‭ ‬ومدخل‭ ‬إسكان‭ ‬توبلي‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الغربي‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الفروع‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬حسن‭ ‬محمود،‭ ‬متجر‭ ‬الحلي،‭ ‬مركز‭ ‬الخدمات‭ ‬البلدية‭ ‬الشامل،‭ ‬مخبز‭ ‬المرزوق،‭ ‬وجامع‭ ‬شيخة‭ ‬كانو،‭ ‬والمواقع‭ ‬التجارية‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬ازدحاما‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭. ‬وبينو‭ ‬انه‭ ‬قبل‭ ‬افتتاح‭ ‬إسكان‭ ‬توبلي‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬تطوير‭ ‬الشارع‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬السكن،‭ ‬بيد‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬شيء‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬حيث‭ ‬مازال‭ ‬الشارع‭ ‬على‭ ‬حاله‭. ‬وشددوا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬إدراج‭ ‬مشكلة‭ ‬الشارع‭ ‬ضمن‭ ‬أولويات‭ ‬التطوير‭ ‬بغية‭ ‬انسيابية‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬وتخفيف‭ ‬الاختناقات‭ ‬اليومية‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الذروة‭. ‬