"شارع 23" في توبلي بانتظار معالجته من الاختناقات المرورية
أعرب عدد من مرتادي شارع 23 الممتد من منطقة جدعلي حتى محطة الصرف الصحي بتوبلي الذي يظهر في خرائط المسح الجوية على أنه شارع رقم (11) المعروف بشارع الخدمات عن أملهم في الإسراع بمعالجته من الاختناقات المرورية وتنظيم التقاطعات والأفرع المتفرعة منه.
وأوضحوا أن الشارع بحاجة ماسة إلى توسعة وذلك عبر إنشاء مسارين في كل اتجاه وتنظيم المداخل والمخارج خصوصا أن الشارع يخدم مناطق حيوية وسكنية منها: توبلي، إسكان توبلي، الهجير، الجبيلات، الكورة، جدعلي، جرداب، والضواحي المتفرعة من مدينة عيسى، فضلا عن المناطق القريبة منها كما أن مسار الشارع يؤدي إلى عدد من المرافق العامة والخدمية. وأشاروا إلى أن عدة تقاطعات تقع على امتداد شارع الخدمات أبرزها تقاطع طريق 725 المؤدي إلى مكتب وزارة البلديات وتوبلي القديمة وتقاطع شارع 3 المؤدي إلى جنوب توبلي وشمال الهجير والجبيلات وتقاطع شارع 5 المؤدي إلى المدخل الشرقي لمنطقة الكورة ومدخل إسكان توبلي في الجانب الغربي فضلا عن الفروع القريبة من مركز حسن محمود، متجر الحلي، مركز الخدمات البلدية الشامل، مخبز المرزوق، وجامع شيخة كانو، والمواقع التجارية الأخرى التي تشهد ازدحاما بشكل يومي. وبينو انه قبل افتتاح إسكان توبلي تم إعلان تطوير الشارع قبل بدء السكن، بيد انه لم يتم تنفيذ شيء على أرض الواقع حيث مازال الشارع على حاله. وشددوا على أهمية إدراج مشكلة الشارع ضمن أولويات التطوير بغية انسيابية الحركة المرورية وتخفيف الاختناقات اليومية وخاصة في أوقات الذروة.
