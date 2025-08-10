  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
النائب حمد الدوي: تقدمت بشكوى ضد وزارة العمل لدى "الوطنية" لحقوق الإنسان

2025-08-10 07:03:41
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬النائب‭ ‬حمد‭ ‬فاروق‭ ‬الدوي،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬أنه‭ ‬تقدم‭ ‬رسميًا‭ ‬بشكوى‭ ‬ضد‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬لدى‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬بـ‮«‬المخالفات‭ ‬الجسيمة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تمس‭ ‬ملف‭ ‬العاطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬ولا‭ ‬تراعي‭ ‬الجوانب‭ ‬الحقوقية‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الدستور‭ ‬والقوانين‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعه‭ ‬أمس‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬المهندس‭ ‬علي‭ ‬الدرازي،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬المرتبطة‭ ‬بإيقاف‭ ‬صرف‭ ‬علاوة‭ ‬التعطل‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬المستحقين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬النائب‭ ‬من‭ ‬شكاوى‭ ‬متنوعة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

وأشار‭ ‬الدوي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬هذه‭ ‬المخالفات‭ ‬تعلقت‭ ‬بشكاوى‭ ‬من‭ ‬عاطلين‭ ‬حول‭ ‬تعرضهم‭ ‬لسوء‭ ‬معاملة‭ ‬خلال‭ ‬تواصلهم‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬إغلاق‭ ‬ملفاتهم‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مبرر‭ ‬مشروع،‭ ‬حيث‭ ‬تُسجَّل‭ ‬ضدهم‭ ‬حالات‭ ‬‮«‬رفض‭ ‬وظيفة‮»‬‭ ‬رغم‭ ‬تأكيدهم‭ ‬لقبولها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬اعتبره‭ ‬النائب‭ ‬أمرًا‭ ‬مخالفًا‭ ‬للقانون،‭ ‬ويتعارض‭ ‬مع‭ ‬التوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬والجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬معالجة‭ ‬ملف‭ ‬العاطلين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬إنساني‭ ‬عادل‭.‬

ونوه‭ ‬الدوي‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬المهندس‭ ‬علي‭ ‬الدرازي‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬ابدى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعداد‭ ‬المؤسسة‭ ‬للتعاون‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملف،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬المؤسسة‭ ‬يمكنها‭ ‬القيام‭ ‬بأدوار‭ ‬عملية‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬حضور‭ ‬بعض‭ ‬الجلسات‭ ‬التي‭ ‬تُعقد‭ ‬بين‭ ‬العاطلين‭ ‬ووزارة‭ ‬العمل،‭ ‬ومتابعة‭ ‬مقابلات‭ ‬التوظيف،‭ ‬لضمان‭ ‬التزامها‭ ‬بالمعايير‭ ‬الحقوقية،‭ ‬كما‭ ‬رحّب‭ ‬الدرازي‭ ‬باستقبال‭ ‬أي‭ ‬شكاوى‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬أبواب‭ ‬المؤسسة‭ ‬وصدرها‭ ‬رحب‭ ‬للاستماع‭ ‬للجميع‭ ‬ودراسة‭ ‬شكاواهم‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬أُسست‭ ‬المؤسسة‭ ‬من‭ ‬أجلها‭.‬

وأكد‭ ‬الدوي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التحركات‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنصاف‭ ‬العاطلين،‭ ‬وإعادة‭ ‬صرف‭ ‬علاوة‭ ‬التعطل‭ ‬للمستحقين،‭ ‬وضمان‭ ‬عدم‭ ‬تقييد‭ ‬فرصهم‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬بممارسات‭ ‬أو‭ ‬قرارات‭ ‬تخالف‭ ‬القوانين‭ ‬أو‭ ‬تتجاهل‭ ‬البعد‭ ‬الحقوقي،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬معالجة‭ ‬هذه‭ ‬الإشكاليات‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬بين‭ ‬المواطنين‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬وتدعم‭ ‬جهود‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬عادلة‭ ‬ومستدامة‭ ‬لملف‭ ‬التعطل‭. ‬

