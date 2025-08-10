توفير خيارات أكثر مرونة وسرعة في توصيل وثائق الملكية الخاصة بمعاملات التسجيل العقاري

توفير خيارات أكثر مرونة وسرعة في توصيل وثائق الملكية الخاصة بمعاملات التسجيل العقاري
وفي هذا الصدد، أكد المهندس عمّار راشد الخشرم مدير عام التسجيل العقاري بجهاز المساحة والتسجيل العقاري أن هذه الخطوة تدعم جهود جهاز المساحة والتسجيل العقاري نحو التحول الرقمي الشامل، حيث يحرص الجهاز على الاستمرار في رصد مؤشرات الأداء للخدمات الجديدة، وتوظيف تقنيات التحليل الذكي للبيانات لضمان التطوير المستمر، وتعزيز تجربة المتعاملين.
وأضاف أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري يعمل على تنفيذ مشاريع استراتيجية تركز على استخدام التكنولوجيا الحديثة لتبسيط العمليات والإجراءات، وتشمل الأتمتة الكاملة لسير المعاملات العقارية، وتوسيع منظومة التكامل الرقمي مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بما يسهم في بناء منظومة خدمية مترابطة ومبتكرة.
كما أوضح الخشرم أن خدمة توصيل الوثائق تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مستوى الخدمات العقارية، حيث تسهم هذه المبادرة في تسريع عمليات التوثيق والتسجيل وفق أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز من قدرة الجهاز على توفير خدمات موثوقة وفعالة تلبي احتياجات كافة المتعاملين، وتسهم في رفع نسبة الشفافية، ودعم بيئة الأعمال والاستثمار العقاري في مملكة البحرين.
ونوه الخشرم بأن الاتفاقية مع «أرامكس» ستسهل توصيل الوثائق داخل مملكة البحرين وخارجها، خاصة مع تزايد احتياجات العملاء من خارج المملكة، مشيرًا إلى أن الخدمة الجديدة تُقدَّم خيارًا عمليًا وميسرًا لجميع المستفيدين، ويوفر عليهم الوقت والجهد، ويرفع من مستويات رضاهم.
كما أكد أن هذه الخطوة تأتي بهدف تقديم خدمات حكومية متميزة للمواطنين والمقيمين، بما يسهم في إتمام الإجراءات وإنجاز المعاملات بكل يسر وسهولة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، لافتاً إلى مضي جهاز المساحة والتسجيل العقاري في تنفيذ خططه التطويرية، لتعزيز كفاءة الخدمات ودعم بيئة الأعمال، وترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للخدمات العقارية الرقمية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
دخول 214 شاحنة مساعدات إماراتية تحمل 4565 طناً إلى قطاع غزة
3900 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل امس
التعليم العالي تعلن ترتيبات قبول طلبة السرطان للعام الجامعي 2025-2026
موجة الحر لم تنعش قطاع المكيفات في الأردن
الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولا في الاقتصاد العالمي.. فما منافعه للإنسانية؟
سويسرا تدرس زيادة شراء الأسلحة الأميركية لتخفيف الرسوم الجمركية