توفير خيارات أكثر مرونة وسرعة في توصيل وثائق الملكية الخاصة بمعاملات التسجيل العقاري

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أكد‭ ‬المهندس‭ ‬عمّار‭ ‬راشد‭ ‬الخشرم‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬التسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬بجهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تدعم‭ ‬جهود‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬نحو‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الشامل،‭ ‬حيث‭ ‬يحرص‭ ‬الجهاز‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬رصد‭ ‬مؤشرات‭ ‬الأداء‭ ‬للخدمات‭ ‬الجديدة،‭ ‬وتوظيف‭ ‬تقنيات‭ ‬التحليل‭ ‬الذكي‭ ‬للبيانات‭ ‬لضمان‭ ‬التطوير‭ ‬المستمر،‭ ‬وتعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬المتعاملين‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬استراتيجية‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬لتبسيط‭ ‬العمليات‭ ‬والإجراءات،‭ ‬وتشمل‭ ‬الأتمتة‭ ‬الكاملة‭ ‬لسير‭ ‬المعاملات‭ ‬العقارية،‭ ‬وتوسيع‭ ‬منظومة‭ ‬التكامل‭ ‬الرقمي‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬منظومة‭ ‬خدمية‭ ‬مترابطة‭ ‬ومبتكرة‭.‬

كما‭ ‬أوضح‭ ‬الخشرم‭ ‬أن‭ ‬خدمة‭ ‬توصيل‭ ‬الوثائق‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬لتعزيز‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬العقارية،‭ ‬حيث‭ ‬تسهم‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬عمليات‭ ‬التوثيق‭ ‬والتسجيل‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬الجهاز‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬موثوقة‭ ‬وفعالة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬كافة‭ ‬المتعاملين،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬نسبة‭ ‬الشفافية،‭ ‬ودعم‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬والاستثمار‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ونوه‭ ‬الخشرم‭ ‬بأن‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مع‭ ‬‮«‬أرامكس‮»‬‭ ‬ستسهل‭ ‬توصيل‭ ‬الوثائق‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها،‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬تزايد‭ ‬احتياجات‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المملكة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الخدمة‭ ‬الجديدة‭ ‬تُقدَّم‭ ‬خيارًا‭ ‬عمليًا‭ ‬وميسرًا‭ ‬لجميع‭ ‬المستفيدين،‭ ‬ويوفر‭ ‬عليهم‭ ‬الوقت‭ ‬والجهد،‭ ‬ويرفع‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬رضاهم‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تأتي‭ ‬بهدف‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬حكومية‭ ‬متميزة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إتمام‭ ‬الإجراءات‭ ‬وإنجاز‭ ‬المعاملات‭ ‬بكل‭ ‬يسر‭ ‬وسهولة،‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءة‭ ‬الأداء‭ ‬الحكومي،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬مضي‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬خططه‭ ‬التطويرية،‭ ‬لتعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬الخدمات‭ ‬ودعم‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال،‭ ‬وترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬للخدمات‭ ‬العقارية‭ ‬الرقمية‭. ‬