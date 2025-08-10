تعاون بين النيابة وأمازون للحوسبة السحابية في "الذكاء الاصطناعي"

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬المبادرات‭ ‬والمشاريع‭ ‬التقنية‭ ‬التي‭ ‬يُنفذها‭ ‬مركز‭ ‬الابتكار‭ ‬السحابي،‭ ‬وأوجه‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أعمال‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الكفاءة‭ ‬وتسريع‭ ‬الإجراءات‭ ‬ودعم‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬وقد‭ ‬مثّل‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬الزباري‭ ‬رئيس‭ ‬النيابة‭ ‬ورئيس‭ ‬فريق‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬بحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬الفريق‭.‬

