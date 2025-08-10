الجامعة العربية المفتوحة تواصل استقبال طلبات التسجيل للعام الأكاديمي 20252026

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أعلنت‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المفتوحة‭ ‬استمرار‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬القبول‭ ‬والتسجيل‭ ‬للطلبة‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الالتحاق‭ ‬بها‭ ‬للعام‭ ‬الأكاديمي‭ ‬2025 – 2026،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬آخر‭ ‬موعد‭ ‬للتقديم‭ ‬هو‭ ‬2‭ ‬أكتوبر‭ ‬2025‭.‬

وأوضحت‭ ‬أمينة‭ ‬تقي،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬التفاعل‭ ‬المجتمعي‭ ‬والتسويق‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬تعليمية‭ ‬متكاملة،‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الجودة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والدعم‭ ‬المستمر‭ ‬للطلبة،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬نجاحهم‭ ‬وتفوقهم‭. ‬

وأضافت‭ ‬‮«‬نؤمن‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المفتوحة‭ ‬بأن‭ ‬التعليم‭ ‬هو‭ ‬بوابة‭ ‬المستقبل،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬رحلة‭ ‬الطالب‭ ‬معنا‭ ‬محفوفة‭ ‬بالدعم‭ ‬والتحفيز‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬التسجيل‭ ‬وحتى‭ ‬التخرج‮»‬‭.‬

وتقدم‭ ‬الجامعة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬المرخصة،‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الجامعة‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وتغطي‭ ‬تخصصات‭ ‬متنوعة‭ ‬تلبي‭ ‬متطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وتواكب‭ ‬التوجهات‭ ‬المستقبلية،‭ ‬ومن‭ ‬أبرزها‭: ‬بكالوريوس‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ (‬ممارسة‭ ‬الأنظمة‭)‬،‭ ‬بكالوريوس‭ ‬في‭ ‬تقنيات‭ ‬المعلومات‭ ‬والحوسبة،‭ ‬بكالوريوس‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬بكالوريوس‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬بكالوريوس‭ ‬اللغة‭ ‬الانجليزية‭ ‬وآدابها،‭ ‬ماجستير‭ ‬تعليم‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬كلغة‭ ‬أجنبية‭. ‬كما‭ ‬تقدم‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المفتوحة‭ ‬بكالوريوس‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬التصميم‭ ‬الجرافيكي‭ ‬والوسائط‭ ‬المتعددة‭.‬

وأشارت‭ ‬أمينة‭ ‬تقي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التخصصات‭ ‬تمثل‭ ‬فرصة‭ ‬حقيقية‭ ‬أمام‭ ‬الطلبة‭ ‬لصقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وتطوير‭ ‬قدراتهم،‭ ‬بما‭ ‬يؤهلهم‭ ‬للتميز‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬المهنية،‭ ‬ضمن‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬حديثة‭ ‬ومرنة،‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الأكاديمية‭.‬

ودعت‭ ‬جميع‭ ‬المهتمين‭ ‬بالتقديم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للجامعة‭ ‬ومنصاتها‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وللاطلاع‭ ‬على‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬حول‭ ‬البرامج‭ ‬والتخصصات‭ ‬المطروحة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المفتوحة‭ ‬ستظل‭ ‬دائمًا‭ ‬الخيار‭ ‬الأمثل‭ ‬للطلبة‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬تعليم‭ ‬نوعي‭ ‬وواعد،‭ ‬كونها‭ ‬تمثل‭ ‬بالفعل‭ ‬‮«‬بوابتك‭ ‬نحو‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬