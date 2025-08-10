الجامعة العربية المفتوحة تواصل استقبال طلبات التسجيل للعام الأكاديمي 20252026

الجامعة العربية المفتوحة تواصل استقبال طلبات التسجيل للعام الأكاديمي 20252026
أعلنت الجامعة العربية المفتوحة استمرار فتح باب القبول والتسجيل للطلبة الراغبين في الالتحاق بها للعام الأكاديمي 2025 – 2026، مشيرة إلى أن آخر موعد للتقديم هو 2 أكتوبر 2025.
وأوضحت أمينة تقي، رئيس قسم التفاعل المجتمعي والتسويق أن الجامعة تسعى إلى تقديم تجربة تعليمية متكاملة، تجمع بين الجودة الأكاديمية والدعم المستمر للطلبة، بما يعزز من فرص نجاحهم وتفوقهم.
وأضافت «نؤمن في الجامعة العربية المفتوحة بأن التعليم هو بوابة المستقبل، ومن هذا المنطلق نحرص على أن تكون رحلة الطالب معنا محفوفة بالدعم والتحفيز منذ بداية التسجيل وحتى التخرج».
وتقدم الجامعة مجموعة من البرامج الأكاديمية المرخصة، بالشراكة مع الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة، وتغطي تخصصات متنوعة تلبي متطلبات سوق العمل وتواكب التوجهات المستقبلية، ومن أبرزها: بكالوريوس إدارة الأعمال (ممارسة الأنظمة)، بكالوريوس في تقنيات المعلومات والحوسبة، بكالوريوس الأمن السيبراني، بكالوريوس الذكاء الاصطناعي، بكالوريوس اللغة الانجليزية وآدابها، ماجستير تعليم اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية. كما تقدم الجامعة العربية المفتوحة بكالوريوس تكنولوجيا التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة.
وأشارت أمينة تقي إلى أن هذه التخصصات تمثل فرصة حقيقية أمام الطلبة لصقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم، بما يؤهلهم للتميز في حياتهم المهنية، ضمن بيئة تعليمية حديثة ومرنة، تعتمد على أفضل الممارسات الأكاديمية.
ودعت جميع المهتمين بالتقديم من خلال الموقع الرسمي للجامعة ومنصاتها الإلكترونية، وللاطلاع على مزيد من التفاصيل حول البرامج والتخصصات المطروحة، مؤكدة أن الجامعة العربية المفتوحة ستظل دائمًا الخيار الأمثل للطلبة الباحثين عن تعليم نوعي وواعد، كونها تمثل بالفعل «بوابتك نحو المستقبل».
