  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الجامعة العربية المفتوحة تواصل استقبال طلبات التسجيل للعام الأكاديمي 20252026

الجامعة العربية المفتوحة تواصل استقبال طلبات التسجيل للعام الأكاديمي 20252026

2025-08-10 07:03:38
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬زينب‭ ‬إسماعيل

أعلنت‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المفتوحة‭ ‬استمرار‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬القبول‭ ‬والتسجيل‭ ‬للطلبة‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الالتحاق‭ ‬بها‭ ‬للعام‭ ‬الأكاديمي‭ ‬2025 2026،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬آخر‭ ‬موعد‭ ‬للتقديم‭ ‬هو‭ ‬2‭ ‬أكتوبر‭ ‬2025‭.‬

وأوضحت‭ ‬أمينة‭ ‬تقي،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬التفاعل‭ ‬المجتمعي‭ ‬والتسويق‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬تعليمية‭ ‬متكاملة،‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الجودة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والدعم‭ ‬المستمر‭ ‬للطلبة،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬نجاحهم‭ ‬وتفوقهم‭. ‬

وأضافت‭ ‬‮«‬نؤمن‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المفتوحة‭ ‬بأن‭ ‬التعليم‭ ‬هو‭ ‬بوابة‭ ‬المستقبل،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬رحلة‭ ‬الطالب‭ ‬معنا‭ ‬محفوفة‭ ‬بالدعم‭ ‬والتحفيز‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬التسجيل‭ ‬وحتى‭ ‬التخرج‮»‬‭.‬

وتقدم‭ ‬الجامعة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬المرخصة،‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الجامعة‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وتغطي‭ ‬تخصصات‭ ‬متنوعة‭ ‬تلبي‭ ‬متطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وتواكب‭ ‬التوجهات‭ ‬المستقبلية،‭ ‬ومن‭ ‬أبرزها‭: ‬بكالوريوس‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ (‬ممارسة‭ ‬الأنظمة‭)‬،‭ ‬بكالوريوس‭ ‬في‭ ‬تقنيات‭ ‬المعلومات‭ ‬والحوسبة،‭ ‬بكالوريوس‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬بكالوريوس‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬بكالوريوس‭ ‬اللغة‭ ‬الانجليزية‭ ‬وآدابها،‭ ‬ماجستير‭ ‬تعليم‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬كلغة‭ ‬أجنبية‭. ‬كما‭ ‬تقدم‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المفتوحة‭ ‬بكالوريوس‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬التصميم‭ ‬الجرافيكي‭ ‬والوسائط‭ ‬المتعددة‭.‬

وأشارت‭ ‬أمينة‭ ‬تقي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التخصصات‭ ‬تمثل‭ ‬فرصة‭ ‬حقيقية‭ ‬أمام‭ ‬الطلبة‭ ‬لصقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وتطوير‭ ‬قدراتهم،‭ ‬بما‭ ‬يؤهلهم‭ ‬للتميز‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬المهنية،‭ ‬ضمن‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬حديثة‭ ‬ومرنة،‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الأكاديمية‭.‬

ودعت‭ ‬جميع‭ ‬المهتمين‭ ‬بالتقديم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للجامعة‭ ‬ومنصاتها‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وللاطلاع‭ ‬على‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬حول‭ ‬البرامج‭ ‬والتخصصات‭ ‬المطروحة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المفتوحة‭ ‬ستظل‭ ‬دائمًا‭ ‬الخيار‭ ‬الأمثل‭ ‬للطلبة‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬تعليم‭ ‬نوعي‭ ‬وواعد،‭ ‬كونها‭ ‬تمثل‭ ‬بالفعل‭ ‬‮«‬بوابتك‭ ‬نحو‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

MENAFN10082025000055011008ID1109909322

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث