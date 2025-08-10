لتعزيز الشراكة العسكرية وأمن الملاحة في الخليج العربي..أضخم حاملة طائرات في العالم ترسو في البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

قائد الحاملة: لم نأت للحرب.. ولكن لضمان السلام في المنطقة

تصوير‭ - ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة

رست‭ ‬حاملة‭ ‬الطائرات‭ ‬الأمريكية‭ ‬ USS ‭ ‬ Nimitz ‭ (‬ CVN -68،‭ ‬إحدى‭ ‬أضخم‭ ‬وأشهر‭ ‬حاملات‭ ‬الطائرات‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬في‭ ‬ميناء‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أمس،‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬تعكس‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬العسكرية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والتزام‭ ‬الجانبين‭ ‬بتعزيز‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المنطقة‭.‬

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬ضمن‭ ‬جولة‭ ‬ميدانية‭ ‬لمجموعة‭ ‬الحاملة‭ ‬القتالية‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ (‬ Carrier ‭ ‬ Strike ‭ ‬ Group ‭ ‬ ELEVEN ‭) ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توطيد‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬الإقليميين،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬تدريبات‭ ‬وتنسيق‭ ‬عمليات‭ ‬مشتركة‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬خطوط‭ ‬الملاحة‭ ‬الدولية‭ ‬ومواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الأمنية‭ ‬البحرية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬الأميرال‭ ‬فريدريك‭ ‬سي‭. ‬غولدهمر،‭ ‬قائد‭ ‬مجموعة‭ ‬الحاملة‭ ‬القتالية‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬علاقة‭ ‬عسكرية‭ ‬متينة‭ ‬تعود‭ ‬جذورها‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬1948،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬البحرية،‭ ‬نعمل‭ ‬معًا‭ ‬بخطى‭ ‬ثابتة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬العسكرية،‭ ‬وتطوير‭ ‬قدراتنا‭ ‬المشتركة،‭ ‬وحماية‭ ‬أمن‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬جنبًا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬شركائنا‭ ‬الاستراتيجيين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬غولدهمر‭: ‬‮«‬حاملة‭ ‬الطائرات‭ ‬نيميتز‭ ‬تمثل‭ ‬منصة‭ ‬عمليات‭ ‬متكاملة،‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬مهام‭ ‬جوية‭ ‬وبحرية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق،‭ ‬وجودها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬يعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬الثابت‭ ‬بأمن‭ ‬واستقرار‭ ‬الخليج،‭ ‬ويجسد‭ ‬عمق‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬حلفائنا،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتهم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬البحرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬هي‭ ‬ميليشيات‭ ‬الحوثي،‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬سفينة‭ ‬بين‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬وديسمبر‭ ‬2024،‭ ‬فيما‭ ‬وصفته‭ ‬بأنه‭ ‬دعم‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬غزة‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬لنا،‭ ‬النجاح‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬إظهار‭ ‬القوة‭ ‬لضمان‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬دون‭ ‬إطلاق‭ ‬رصاصة‭ ‬واحدة،‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬الإقليمي‭ ‬أينما‭ ‬ذهبنا،‭ ‬ومن‭ ‬واقع‭ ‬خبرتي،‭ ‬فإن‭ ‬وجودنا‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬استقرار‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وأنا‭ ‬واثق‭ ‬أن‭ ‬وجودنا‭ ‬سيواصل‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المتبقية‭ ‬لنا‭ ‬هنا‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬غولدهمر‭ ‬أيضاً‭ ‬أن‭ ‬التحديات‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬تشمل‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬خطوط‭ ‬الإمداد‭ ‬التجارية‭ ‬عبر‭ ‬الممرات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬وصول‭ ‬بحري‭ ‬حر‭ ‬ومفتوح،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يهم‭ ‬إن‭ ‬كنت‭ ‬تعيش‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬أو‭ ‬الخليج؛‭ ‬فأي‭ ‬تهديدات‭ ‬لمرور‭ ‬التجارة‭ ‬عالية‭ ‬الكثافة‭ ‬ستظل‭ ‬دائماً‭ ‬تحدياً‮»‬‭.‬

كما‭ ‬تطرق‭ ‬الأدميرال‭ ‬غولدهايمر‭ ‬إلى‭ ‬خطة‭ ‬إخراج‭ ‬حاملة‭ ‬الطائرات‭ ‬‮«‬يو‭ ‬إس‭ ‬إس‭ ‬نيميتز‮»‬‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أكملت‭ ‬51‭ ‬عاماً‭ ‬منذ‭ ‬دخولها‭ ‬الخدمة‭ ‬عام‭ ‬1975،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تمديد‭ ‬عمرها‭ ‬التشغيلي‭ ‬البالغ‭ ‬50‭ ‬عاماً‭ ‬مدة‭ ‬13‭ ‬شهراً‭ ‬لإضافة‭ ‬مهمة‭ ‬انتشار‭ ‬إضافية‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬نبني‭ ‬هذه‭ ‬الحاملات‭ ‬عادةً‭ ‬لتخدم‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬عاماً،‭ ‬والآن‭ ‬نيميتز‭ ‬تقترب‭ ‬من‭ ‬عامها‭ ‬الحادي‭ ‬والخمسين‭. ‬لذلك،‭ ‬من‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬مناقشة‭ ‬موعد‭ ‬إخراجها‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭. ‬وخلال‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬سنعمل‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬تفاصيل‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وتُعد‭ ‬ USS ‭ ‬ Nimitz ،‭ ‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬الخدمة‭ ‬عام‭ ‬1975،‭ ‬أولى‭ ‬حاملات‭ ‬الطائرات‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬ Nimitz ‭-‬ class ،‭ ‬ويبلغ‭ ‬طولها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬330‭ ‬مترًا،‭ ‬فيما‭ ‬يزيد‭ ‬عرض‭ ‬سطح‭ ‬الطيران‭ ‬عن‭ ‬76‭ ‬مترًا‭. ‬تعمل‭ ‬بالطاقة‭ ‬النووية‭ ‬بواسطة‭ ‬مفاعلين‭ ‬نوويين‭ ‬يمنحانها‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬الإبحار‭ ‬لسنوات‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬للتزود‭ ‬بالوقود،‭ ‬وتستطيع‭ ‬حمل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬75‭ ‬طائرة‭ ‬مقاتلة‭ ‬ومروحية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬طائرات‭ ‬ F ‭/‬ A -18‭ ‬ Super ‭ ‬ Hornet ‭ ‬وطائرات‭ ‬الإنذار‭ ‬المبكر‭ ‬ E -2‭ ‬ Hawkeye ‭ ‬والمروحيات‭ ‬البحرية‭ ‬متعددة‭ ‬المهام‭. ‬ويبلغ‭ ‬عدد‭ ‬أفراد‭ ‬طاقمها‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬بين‭ ‬بحارة‭ ‬وجنود‭ ‬طيران‭ ‬وفِرَق‭ ‬دعم‭ ‬لوجستي‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يشهد‭ ‬فيه‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬جهودًا‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية‭ ‬متزايدة‭ ‬لضمان‭ ‬حرية‭ ‬الملاحة‭ ‬وحماية‭ ‬السفن‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الممرات‭ ‬المائية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬يمر‭ ‬عبر‭ ‬مضيق‭ ‬هرمز‭ ‬نحو‭ ‬20 % ‭ ‬من‭ ‬إمدادات‭ ‬النفط‭ ‬العالمية‭.‬







وتحافظ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد،‭ ‬حيث‭ ‬تستضيف‭ ‬البحرين‭ ‬الأسطول‭ ‬الخامس‭ ‬للبحرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ومقر‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬للقوات‭ ‬البحرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬الأمن‭ ‬البحري‭ ‬والتعاون‭ ‬العسكري‭ ‬متعدد‭ ‬الأطراف‭.‬