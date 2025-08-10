لتعزيز الشراكة العسكرية وأمن الملاحة في الخليج العربي..أضخم حاملة طائرات في العالم ترسو في البحرين

لتعزيز الشراكة العسكرية وأمن الملاحة في الخليج العربي..أضخم حاملة طائرات في العالم ترسو في البحرين
قائد الحاملة: لم نأت للحرب.. ولكن لضمان السلام في المنطقة
تصوير - عبدالأمير السلاطنة
رست حاملة الطائرات الأمريكية USS Nimitz ( CVN -68، إحدى أضخم وأشهر حاملات الطائرات في العالم، في ميناء خليفة بن سلمان بمملكة البحرين أمس، في زيارة تعكس عمق العلاقات العسكرية بين البلدين والتزام الجانبين بتعزيز أمن واستقرار المنطقة.
تأتي هذه الزيارة ضمن جولة ميدانية لمجموعة الحاملة القتالية الحادية عشرة ( Carrier Strike Group ELEVEN ) في الخليج العربي، والتي تهدف إلى توطيد التعاون مع الشركاء الإقليميين، وتنفيذ تدريبات وتنسيق عمليات مشتركة تركز على حماية خطوط الملاحة الدولية ومواجهة التحديات الأمنية البحرية.
وبهذه المناسبة، صرّح الأميرال فريدريك سي. غولدهمر، قائد مجموعة الحاملة القتالية الحادية عشرة، قائلاً: «تجمع بين الولايات المتحدة ومملكة البحرين علاقة عسكرية متينة تعود جذورها إلى عام 1948، وخاصة في مجال التعاون بين القوات البحرية، نعمل معًا بخطى ثابتة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات العسكرية، وتطوير قدراتنا المشتركة، وحماية أمن الملاحة البحرية في الخليج العربي، من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا الاستراتيجيين في المنطقة».
وأضاف غولدهمر: «حاملة الطائرات نيميتز تمثل منصة عمليات متكاملة، قادرة على تنفيذ مهام جوية وبحرية واسعة النطاق، وجودها في المنطقة يعكس التزامنا الثابت بأمن واستقرار الخليج، ويجسد عمق الشراكة مع حلفائنا، وفي مقدمتهم مملكة البحرين».
وأشار إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه البحرية الأمريكية هي ميليشيات الحوثي، التي استهدفت أكثر من 100 سفينة بين نوفمبر 2023 وديسمبر 2024، فيما وصفته بأنه دعم للفلسطينيين في حرب غزة.
وأضاف: «بالنسبة لنا، النجاح يتمثل في إظهار القوة لضمان السلام في المنطقة دون إطلاق رصاصة واحدة، وتحقيق الاستقرار الإقليمي أينما ذهبنا، ومن واقع خبرتي، فإن وجودنا له تأثير استقرار ملحوظ في المنطقة، وأنا واثق أن وجودنا سيواصل ذلك خلال الفترة المتبقية لنا هنا».
وأكد غولدهمر أيضاً أن التحديات لا تقتصر على هذه المنطقة فحسب، بل تشمل مناطق أخرى، مشيراً إلى أن خطوط الإمداد التجارية عبر الممرات الاستراتيجية تحتاج إلى وصول بحري حر ومفتوح، وقال: «لا يهم إن كنت تعيش في آسيا أو الخليج؛ فأي تهديدات لمرور التجارة عالية الكثافة ستظل دائماً تحدياً».
كما تطرق الأدميرال غولدهايمر إلى خطة إخراج حاملة الطائرات «يو إس إس نيميتز» من الخدمة العام المقبل، بعد أن أكملت 51 عاماً منذ دخولها الخدمة عام 1975، حيث تم تمديد عمرها التشغيلي البالغ 50 عاماً مدة 13 شهراً لإضافة مهمة انتشار إضافية.
وقال: «نبني هذه الحاملات عادةً لتخدم نحو 50 عاماً، والآن نيميتز تقترب من عامها الحادي والخمسين. لذلك، من الطبيعي أن تتم مناقشة موعد إخراجها من الخدمة. وخلال العام المقبل سنعمل على تحديد تفاصيل ذلك».
وتُعد USS Nimitz ، التي دخلت الخدمة عام 1975، أولى حاملات الطائرات من فئة Nimitz - class ، ويبلغ طولها أكثر من 330 مترًا، فيما يزيد عرض سطح الطيران عن 76 مترًا. تعمل بالطاقة النووية بواسطة مفاعلين نوويين يمنحانها قدرة على الإبحار لسنوات دون الحاجة للتزود بالوقود، وتستطيع حمل أكثر من 75 طائرة مقاتلة ومروحية، بما في ذلك طائرات F / A -18 Super Hornet وطائرات الإنذار المبكر E -2 Hawkeye والمروحيات البحرية متعددة المهام. ويبلغ عدد أفراد طاقمها ما يزيد على خمسة آلاف شخص بين بحارة وجنود طيران وفِرَق دعم لوجستي.
وتأتي هذه الزيارة في وقت يشهد فيه الخليج العربي جهودًا إقليمية ودولية متزايدة لضمان حرية الملاحة وحماية السفن التجارية في واحد من أهم الممرات المائية في العالم، حيث يمر عبر مضيق هرمز نحو 20 % من إمدادات النفط العالمية.
وتحافظ الولايات المتحدة ومملكة البحرين على شراكة استراتيجية طويلة الأمد، حيث تستضيف البحرين الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية ومقر القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في المنطقة، ما يجعلها ركيزة أساسية في جهود الأمن البحري والتعاون العسكري متعدد الأطراف.
