العالم يدين إسرائيل في مجلس الأمنالأمم المتحدة تحذر من كارثة مروعة جديدة في المنطقة

في‭ ‬اجتماع‭ ‬طارئ‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬أمس‭ ‬لبحث‭ ‬خطة‭ ‬إسرائيل‭ ‬لاحتلال‭ ‬غزة‭ ‬انتقد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬التصعيد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الأخير‭.‬

وقال‭ ‬السفير‭ ‬الفلسطيني‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬رياض‭ ‬منصور‭: ‬إن‭ ‬‮«‬نحو‭ ‬مليوني‭ ‬ضحية‭ ‬يعانون‭ ‬احتضارا‭ ‬لا‭ ‬يطاق‮»‬،‭ ‬واصفا‭ ‬خطة‭ ‬إسرائيل‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬وغير‭ ‬أخلاقية‮»‬،‭ ‬مطالبا‭ ‬بالسماح‭ ‬للصحفيين‭ ‬الأجانب‭ ‬بدخول‭ ‬القطاع‭. ‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬إعلان‭ ‬نيويورك‭ ‬لوقف‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يُنفَّذ‭ ‬فوراً،‭ ‬مؤكداً‭ ‬ضرورة‭ ‬إنهاء‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬لحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وتحقيق‭ ‬السلام‭.‬

وأشار‭ ‬منصور‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬مستعدة‭ ‬لتولي‭ ‬مسؤولية‭ ‬الحكم‭ ‬والأمن‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬داعياً‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تخفيف‭ ‬معاناة‭ ‬السكان‭ ‬هناك‭. ‬وأضاف‭ ‬المندوب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬جادة‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬الحرب،‭ ‬لرحبت‭ ‬بإعلان‭ ‬نيويورك‭ ‬ودعمته،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬تعقيد‭ ‬الوضع‭ ‬ويهدد‭ ‬فرص‭ ‬السلام‭.‬

وقال‭ ‬مساعد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ميروسلاف‭ ‬جينكا‭ ‬أمام‭ ‬المجلس‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬تم‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الخطط،‭ ‬فقد‭ ‬تؤدي‭ ‬الى‭ ‬كارثة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬تتردد‭ ‬أصداؤها‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتتسبب‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬النزوح‭ ‬القسري‭ ‬وعمليات‭ ‬القتل‭ ‬والدمار‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬قد‭ ‬اعتبرت‭ ‬أن‭ ‬الخطة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بشأن‭ ‬غزة‭ ‬قد‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬‮«‬كارثة‭ ‬جديدة‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬تداعيات‭ ‬تتجاوز‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭ ‬والمدمّر‭.‬

وكان‭ ‬الأعضاء‭ ‬الأوروبيون‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ - ‬الدنمارك‭ ‬وفرنسا‭ ‬واليونان‭ ‬وسلوفينيا‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ - ‬قد‭ ‬طلبوا‭ ‬عقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأمني‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭.‬

وقال‭ ‬مندوب‭ ‬بريطانيا‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭: ‬إن‭ ‬‮«‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬رفع‭ ‬جميع‭ ‬القيود‭ ‬عن‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬الفور‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬المندوب‭ ‬البريطاني‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التحرك‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬لن‭ ‬يعيد‭ ‬الرهائن‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬مندوب‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬المجلس‭: ‬‮«‬ندين‭ ‬بأشد‭ ‬العبارات‭ ‬قرار‭ ‬إسرائيل‭ ‬توسيع‭ ‬العمليات‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬ودعا‭ ‬المندوب‭ ‬الفرنسي‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬للعودة‭ ‬عن‭ ‬قرار‭ ‬احتلال‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬طالب‭ ‬‮«‬بوقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‮»‬‭. ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬‮«‬فتح‭ ‬إسرائيل‭ ‬للمعابر‭ ‬والسماح‭ ‬بتوزيع‭ ‬المساعدات‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬دعا‭ ‬مندوب‭ ‬فرنسا‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬تأييد‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬والاعتراف‭ ‬بالدولة‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭.‬

وقبل‭ ‬الاجتماع‭ ‬الطارئ‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬أدانت‭ ‬إسبانيا‭ ‬وسبع‭ ‬دول‭ ‬أوروبية‭ ‬أخرى‭ ‬خطة‭ ‬إسرائيل‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬غزة،‭ ‬محذرة‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬ستؤدي‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬أعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬وستجبر‭ ‬نحو‭ ‬مليون‭ ‬فلسطيني‭ ‬على‭ ‬النزوح‭ ‬من‭ ‬ديارهم‭.‬

وقال‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬إسبانيا‭ ‬وآيسلندا‭ ‬وإيرلندا‭ ‬ولوكسمبورغ‭ ‬ومالطا‭ ‬والنرويج‭ ‬والبرتغال‭ ‬وسلوفينيا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭: ‬إن‭ ‬القرار‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلا‭ ‬إلى‭ ‬مفاقمة‭ ‬الأزمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬وتهديد‭ ‬حياة‭ ‬سائر‭ ‬الرهائن‮»‬‭.‬

واعتبروا‭ ‬أن‭ ‬العملية‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬عدد‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬من‭ ‬الوفيات‭ ‬والنزوح‭ ‬القسري‭ ‬لنحو‭ ‬مليون‭ ‬مدني‭ ‬فلسطيني‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬سفير‭ ‬سلوفينيا‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬سامويل‭ ‬زبوغار،‭ ‬قبل‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭: ‬إن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬اتخذته‭ ‬الحكومة‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬لن‭ ‬يكفل‭ ‬عودة‭ ‬الرهائن‭ ‬وقد‭ ‬يعرض‭ ‬حياتهم‭ ‬لخطر‭ ‬متزايد‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬‮«‬سيزيد‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬الكارثي‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬سوءا،‭ ‬وسيزيد‭ ‬خطر‭ ‬الموت‭ ‬والنزوح‭ ‬الجماعي‭ ‬لدى‭ ‬المدنيين‭ ‬الفلسطينيين‮»‬‭.‬