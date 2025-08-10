  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
العالم يدين إسرائيل في مجلس الأمنالأمم المتحدة تحذر من كارثة مروعة جديدة في المنطقة

العالم يدين إسرائيل في مجلس الأمنالأمم المتحدة تحذر من كارثة مروعة جديدة في المنطقة

2025-08-10 07:03:31
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاحتلال يستهدف خيمة للصحفيين بغزة.. واستشهاد مراسلين للجزيرة

في‭ ‬اجتماع‭ ‬طارئ‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬أمس‭ ‬لبحث‭ ‬خطة‭ ‬إسرائيل‭ ‬لاحتلال‭ ‬غزة‭ ‬انتقد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬التصعيد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الأخير‭.‬

وقال‭ ‬السفير‭ ‬الفلسطيني‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬رياض‭ ‬منصور‭ ‬إن‭ ‬‮«‬نحو‭ ‬مليوني‭ ‬ضحية‭ ‬يعانون‭ ‬احتضارا‭ ‬لا‭ ‬يُطاق‮»‬،‭ ‬واصفا‭ ‬خطة‭ ‬إسرائيل‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬وغير‭ ‬أخلاقية‮»‬،‭ ‬مطالبا‭ ‬بالسماح‭ ‬للصحفيين‭ ‬الأجانب‭ ‬بدخول‭ ‬القطاع‭. ‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬إعلان‭ ‬نيويورك‭ ‬لوقف‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يُنفَّذ‭ ‬فورا،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ضرورة‭ ‬إنهاء‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬لحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وتحقيق‭ ‬السلام‭.‬

وقال‭ ‬مساعد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ميروسلاف‭ ‬جينكا‭ ‬أمام‭ ‬المجلس‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬تم‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الخطط،‭ ‬فقد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬كارثة‭ ‬مروعة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬تتردد‭ ‬أصداؤها‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتتسبب‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬النزوح‭ ‬القسري‭ ‬وعمليات‭ ‬القتل‭ ‬والدمار‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬قد‭ ‬اعتبرت‭ ‬أن‭ ‬الخطة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بشأن‭ ‬غزة‭ ‬قد‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬‮«‬كارثة‭ ‬جديدة‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬تداعيات‭ ‬تتجاوز‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭ ‬والمدمّر‭.‬

وكان‭ ‬الأعضاء‭ ‬الأوروبيون‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ -‬الدنمارك‭ ‬وفرنسا‭ ‬واليونان‭ ‬وسلوفينيا‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭- ‬قد‭ ‬طلبوا‭ ‬عقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأمني‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‭ ‬أعلنت‭ ‬شبكة‭ ‬قنوات‭ ‬الجزيرة‭ ‬استشهاد‭ ‬مراسليها‭ ‬أنس‭ ‬الشريف‭ ‬ومحمد‭ ‬قريقع،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المصورين‭ ‬إبراهيم‭ ‬ظاهر‭ ‬ومحمد‭ ‬نوفل،‭ ‬في‭ ‬استهداف‭ ‬صهيوني‭ ‬مباشر‭ ‬لخيمة‭ ‬الصحفيين‭ ‬بمحيط‭ ‬مجمع‭ ‬الشفاء،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬حملة‭ ‬من‭ ‬التهديدات،‭ ‬ومحاولة‭ ‬استهداف‭ ‬أسرهم‭ ‬ومنازلهم،‭ ‬لمنعهم‭ ‬من‭ ‬تغطية‭ ‬المجاعة‭.‬

وقالت‭ ‬القناة‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أقر‭ ‬باستهداف‭ ‬الزميل‭ ‬أنس‭ ‬الشريف،‭ ‬ما‭ ‬اعتبرته‭ ‬القناة‭ ‬استهدافا‭ ‬واضحا‭ ‬لمراسليها،‭ ‬وللصحفيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بشكل‭ ‬محدد‭.‬

في‭ ‬اجتماع‭ ‬طارئ‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬أمس‭ ‬لبحث‭ ‬خطة‭ ‬إسرائيل‭ ‬لاحتلال‭ ‬غزة‭ ‬انتقد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬التصعيد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الأخير‭.‬

وقال‭ ‬السفير‭ ‬الفلسطيني‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬رياض‭ ‬منصور‭: ‬إن‭ ‬‮«‬نحو‭ ‬مليوني‭ ‬ضحية‭ ‬يعانون‭ ‬احتضارا‭ ‬لا‭ ‬يطاق‮»‬،‭ ‬واصفا‭ ‬خطة‭ ‬إسرائيل‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬وغير‭ ‬أخلاقية‮»‬،‭ ‬مطالبا‭ ‬بالسماح‭ ‬للصحفيين‭ ‬الأجانب‭ ‬بدخول‭ ‬القطاع‭. ‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬إعلان‭ ‬نيويورك‭ ‬لوقف‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يُنفَّذ‭ ‬فوراً،‭ ‬مؤكداً‭ ‬ضرورة‭ ‬إنهاء‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬لحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وتحقيق‭ ‬السلام‭.‬

وأشار‭ ‬منصور‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬مستعدة‭ ‬لتولي‭ ‬مسؤولية‭ ‬الحكم‭ ‬والأمن‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬داعياً‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تخفيف‭ ‬معاناة‭ ‬السكان‭ ‬هناك‭. ‬وأضاف‭ ‬المندوب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬جادة‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬الحرب،‭ ‬لرحبت‭ ‬بإعلان‭ ‬نيويورك‭ ‬ودعمته،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬تعقيد‭ ‬الوضع‭ ‬ويهدد‭ ‬فرص‭ ‬السلام‭.‬

وقال‭ ‬مساعد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ميروسلاف‭ ‬جينكا‭ ‬أمام‭ ‬المجلس‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬تم‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الخطط،‭ ‬فقد‭ ‬تؤدي‭ ‬الى‭ ‬كارثة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬تتردد‭ ‬أصداؤها‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتتسبب‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬النزوح‭ ‬القسري‭ ‬وعمليات‭ ‬القتل‭ ‬والدمار‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬قد‭ ‬اعتبرت‭ ‬أن‭ ‬الخطة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بشأن‭ ‬غزة‭ ‬قد‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬‮«‬كارثة‭ ‬جديدة‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬تداعيات‭ ‬تتجاوز‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭ ‬والمدمّر‭.‬

وكان‭ ‬الأعضاء‭ ‬الأوروبيون‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ - ‬الدنمارك‭ ‬وفرنسا‭ ‬واليونان‭ ‬وسلوفينيا‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ - ‬قد‭ ‬طلبوا‭ ‬عقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأمني‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭.‬

وقال‭ ‬مندوب‭ ‬بريطانيا‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭: ‬إن‭ ‬‮«‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬رفع‭ ‬جميع‭ ‬القيود‭ ‬عن‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬الفور‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬المندوب‭ ‬البريطاني‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التحرك‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬لن‭ ‬يعيد‭ ‬الرهائن‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬مندوب‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬المجلس‭: ‬‮«‬ندين‭ ‬بأشد‭ ‬العبارات‭ ‬قرار‭ ‬إسرائيل‭ ‬توسيع‭ ‬العمليات‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬ودعا‭ ‬المندوب‭ ‬الفرنسي‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬للعودة‭ ‬عن‭ ‬قرار‭ ‬احتلال‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬طالب‭ ‬‮«‬بوقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‮»‬‭. ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬‮«‬فتح‭ ‬إسرائيل‭ ‬للمعابر‭ ‬والسماح‭ ‬بتوزيع‭ ‬المساعدات‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬دعا‭ ‬مندوب‭ ‬فرنسا‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬تأييد‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬والاعتراف‭ ‬بالدولة‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭.‬

وقبل‭ ‬الاجتماع‭ ‬الطارئ‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬أدانت‭ ‬إسبانيا‭ ‬وسبع‭ ‬دول‭ ‬أوروبية‭ ‬أخرى‭ ‬خطة‭ ‬إسرائيل‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬غزة،‭ ‬محذرة‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬ستؤدي‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬أعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬وستجبر‭ ‬نحو‭ ‬مليون‭ ‬فلسطيني‭ ‬على‭ ‬النزوح‭ ‬من‭ ‬ديارهم‭.‬

وقال‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬إسبانيا‭ ‬وآيسلندا‭ ‬وإيرلندا‭ ‬ولوكسمبورغ‭ ‬ومالطا‭ ‬والنرويج‭ ‬والبرتغال‭ ‬وسلوفينيا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭: ‬إن‭ ‬القرار‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلا‭ ‬إلى‭ ‬مفاقمة‭ ‬الأزمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬وتهديد‭ ‬حياة‭ ‬سائر‭ ‬الرهائن‮»‬‭.‬

واعتبروا‭ ‬أن‭ ‬العملية‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬عدد‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬من‭ ‬الوفيات‭ ‬والنزوح‭ ‬القسري‭ ‬لنحو‭ ‬مليون‭ ‬مدني‭ ‬فلسطيني‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬سفير‭ ‬سلوفينيا‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬سامويل‭ ‬زبوغار،‭ ‬قبل‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭: ‬إن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬اتخذته‭ ‬الحكومة‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬لن‭ ‬يكفل‭ ‬عودة‭ ‬الرهائن‭ ‬وقد‭ ‬يعرض‭ ‬حياتهم‭ ‬لخطر‭ ‬متزايد‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬‮«‬سيزيد‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬الكارثي‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬سوءا،‭ ‬وسيزيد‭ ‬خطر‭ ‬الموت‭ ‬والنزوح‭ ‬الجماعي‭ ‬لدى‭ ‬المدنيين‭ ‬الفلسطينيين‮»‬‭.‬

MENAFN10082025000055011008ID1109909320

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث