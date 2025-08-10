  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
"بالتفجيرات ودس السم بالطعام".. ضبط شبكة إرهابية كانت تنوي استهداف زوار الأربعينية في العراق

2025-08-10 07:03:30
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬محكمة‭ ‬تحقيق‭ ‬كربلاء‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬‮«‬شبكة‭ ‬إرهابية‭ ‬تابعة‭ ‬لتنظيم‭ ‬‮«‬داعش‮»‬‭ ‬كانت‭ ‬تنوي‭ ‬استهداف‭ ‬الزائرين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬أربعينية‭ ‬الإمام‭ ‬الحسين‭ ‬بمدينة‭ ‬كربلاء‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬القضاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬له‭ ‬نقلته‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬العراقية‭ ‬الرسمية‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬بإشراف‭ ‬مباشر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قاضي‭ ‬محكمة‭ ‬تحقيق‭ ‬كربلاء،‭ ‬وبتنفيذ‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬خلية‭ ‬الصقور‭ ‬الاستخبارية‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬تم‭ ‬إلقاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬23‭ ‬متهما‭ ‬بالإرهاب‭ ‬موزعين‭ ‬بين‭ ‬محافظات‭ ‬الجنوب‭ ‬والفرات‭ ‬الأوسط‭ ‬وبغداد،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬امرأة،‭ ‬وتم‭ ‬تصديق‭ ‬أقوالهم‭ ‬قضائيا‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المدانين‭ ‬اعترفوا‭ ‬بوجود‭ ‬مخطط‭ ‬إرهابي‭ ‬لاستهداف‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬الزائرين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬أربعينية‭ ‬الإمام‭ ‬الحسين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬إرهابية،‭ ‬تضمن‭ ‬المخطط‭ ‬الأول‭ ‬تصنيع‭ ‬وزرع‭ ‬عبوات‭ ‬ناسفة‭ ‬على‭ ‬طرق‭ ‬سير‭ ‬الزائرين،‭ ‬في‭ ‬المحور‭ ‬الجنوبي،‭ ‬أما‭ ‬المخطط‭ ‬الثاني‭ ‬فكان‭ ‬دس‭ ‬السموم‭ ‬القاتلة‭ ‬في‭ ‬أواني‭ ‬الطعام‭ ‬المقدم‭ ‬للزائرين،‭ ‬والذي‭ ‬أشرف‭ ‬عليه‭ ‬طالب‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬التخدير،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬حرق‭ ‬المواكب‭ ‬الخدمية‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التحقيقات‭ ‬كشفت‭ ‬‮«‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬عصابات‭ ‬داعش‭ ‬الإرهابية‭ ‬لأساليب‭ ‬في‭ ‬تجنيد‭ ‬هؤلاء‭ ‬العناصر،‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬غسيل‭ ‬الأدمغة‭ ‬عبر‭ ‬الكتب‭ ‬الدموية‭ ‬والمحتوى‭ ‬الجهادي‭ ‬المضلل،‭ ‬مرورا‭ ‬بإدماجهم‭ ‬في‭ ‬مجموعات‭ ‬للتثقيف‭ ‬الديني‭ ‬المحرف‭ ‬وربطهم‭ ‬بمشايخ‭ ‬مُعدين‭ ‬خصيصا‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬إجبارهم‭ ‬على‭ ‬مبايعة‭ ‬قيادة‭ ‬التنظيم‮»‬‭.‬

ودعا‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلى‭ ‬الأهالي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬مراقبة‭ ‬أنشطة‭ ‬أبنائهم‭ ‬عبر‭ ‬المنصات‭ ‬الرقمية‭ ‬والانتباه‭ ‬لأي‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬سلوكهم‭ ‬أو‭ ‬توجهاتهم‭ ‬العقائدية،‭ ‬مع‭ ‬الإبلاغ‭ ‬الفوري‭ ‬للسلطات‭ ‬الأمنية‭ ‬عند‭ ‬ملاحظة‭ ‬أي‭ ‬سلوك‭ ‬مشبوه،‭ ‬كما‭ ‬يحذر‭ ‬أصحاب‭ ‬المواكب‭ ‬والحسينيات‭ ‬من‭ ‬السماح‭ ‬لأي‭ ‬شخص‭ ‬مجهول‭ ‬الهوية‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬إعداد‭ ‬الطعام‭ ‬والمشروبات‭ ‬مع‭ ‬تشديد‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستلزمات‭ ‬الغذائية‮»‬‭.‬

وإلى‭ ‬ذلك‭ ‬تعرض‭ ‬621‭ ‬شخصا‭ ‬لحالات‭ ‬اختناق‭ ‬لاستنشاقهم‭ ‬غاز‭ ‬الكلور‭ ‬نتيجة‭ ‬تسرب‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬لتصفية‭ ‬المياه‭ ‬قريبة،‭ ‬وهم‭ ‬في‭ ‬طريقهم‭ ‬الى‭ ‬مدينة‭ ‬كربلاء‭ ‬لإحياء‭ ‬أربعينية‭ ‬الإمام‭ ‬الحسين،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬اعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬العراقية‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭. ‬ووقعت‭ ‬الحادثة‭ ‬ليلة‭ ‬السبت‭ ‬الاحد‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬الرابط‭ ‬بين‭ ‬مدينتي‭ ‬النجف‭ ‬وكربلاء‭ ‬حيث‭ ‬مرقد‭ ‬الإمامين‭ ‬الحسين‭ ‬وأخيه‭ ‬العباس‭. ‬وتستقبل‭ ‬مدينة‭ ‬كربلاء‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬110‭ ‬كلم‭ ‬جنوب‭ ‬بغداد‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬ملايين‭ ‬الزوار‭ ‬الشيعية‭ ‬القادمين‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬العراق‭ ‬وخارجه،‭ ‬خصوصا‭ ‬إيران،‭ ‬لإحياء‭ ‬ذكرى‭ ‬الأربعين‭ ‬لمقتل‭ ‬الإمام‭ ‬الحسين،‭ ‬في‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬التجمعات‭ ‬الدينية‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬تسجيل‭ ‬621‭ ‬حالة‭ ‬اختناق‭ ‬جراء‭ ‬حادث‭ ‬تسرب‭ ‬غاز‭ ‬الكلور‭ ‬في‭ ‬كربلاء‭ ‬المقدسة‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬جميعهم‭ ‬تلقوا‭ ‬العلاج‭ ‬اللازم‭ ‬وغادروا‭ ‬المستشفيات‭ ‬وهم‭ ‬بحالة‭ ‬صحية‭ ‬جيدة‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العراقية‭ ‬قد‭ ‬أكدت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬حالات‭ ‬الاختناق‭ ‬هذه‭ ‬‮«‬محدودة‮»‬‭ ‬سببها‭ ‬‮«‬تسرب‭ ‬مادة‭ ‬الكلور‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬دوائر‭ ‬الماء‮»‬‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬بين‭ ‬كربلاء‭ ‬والنجف‭. ‬ويشهد‭ ‬العراق‭ ‬حوادث‭ ‬متكررة،‭ ‬بسبب‭ ‬تهالك‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬وعدم‭ ‬تطبيق‭ ‬معايير‭ ‬السلامة،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬قطاعي‭ ‬النقل‭ ‬والبناء،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬وقوع‭ ‬حوادث‭ ‬بينها‭ ‬حرائق‭ ‬وانهيار‭ ‬مبان‭.‬

