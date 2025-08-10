"بالتفجيرات ودس السم بالطعام".. ضبط شبكة إرهابية كانت تنوي استهداف زوار الأربعينية في العراق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ودعا‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلى‭ ‬الأهالي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬مراقبة‭ ‬أنشطة‭ ‬أبنائهم‭ ‬عبر‭ ‬المنصات‭ ‬الرقمية‭ ‬والانتباه‭ ‬لأي‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬سلوكهم‭ ‬أو‭ ‬توجهاتهم‭ ‬العقائدية،‭ ‬مع‭ ‬الإبلاغ‭ ‬الفوري‭ ‬للسلطات‭ ‬الأمنية‭ ‬عند‭ ‬ملاحظة‭ ‬أي‭ ‬سلوك‭ ‬مشبوه،‭ ‬كما‭ ‬يحذر‭ ‬أصحاب‭ ‬المواكب‭ ‬والحسينيات‭ ‬من‭ ‬السماح‭ ‬لأي‭ ‬شخص‭ ‬مجهول‭ ‬الهوية‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬إعداد‭ ‬الطعام‭ ‬والمشروبات‭ ‬مع‭ ‬تشديد‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستلزمات‭ ‬الغذائية‮»‬‭.‬

وإلى‭ ‬ذلك‭ ‬تعرض‭ ‬621‭ ‬شخصا‭ ‬لحالات‭ ‬اختناق‭ ‬لاستنشاقهم‭ ‬غاز‭ ‬الكلور‭ ‬نتيجة‭ ‬تسرب‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬لتصفية‭ ‬المياه‭ ‬قريبة،‭ ‬وهم‭ ‬في‭ ‬طريقهم‭ ‬الى‭ ‬مدينة‭ ‬كربلاء‭ ‬لإحياء‭ ‬أربعينية‭ ‬الإمام‭ ‬الحسين،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬اعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬العراقية‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭. ‬ووقعت‭ ‬الحادثة‭ ‬ليلة‭ ‬السبت‭ ‬الاحد‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬الرابط‭ ‬بين‭ ‬مدينتي‭ ‬النجف‭ ‬وكربلاء‭ ‬حيث‭ ‬مرقد‭ ‬الإمامين‭ ‬الحسين‭ ‬وأخيه‭ ‬العباس‭. ‬وتستقبل‭ ‬مدينة‭ ‬كربلاء‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬110‭ ‬كلم‭ ‬جنوب‭ ‬بغداد‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬ملايين‭ ‬الزوار‭ ‬الشيعية‭ ‬القادمين‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬العراق‭ ‬وخارجه،‭ ‬خصوصا‭ ‬إيران،‭ ‬لإحياء‭ ‬ذكرى‭ ‬الأربعين‭ ‬لمقتل‭ ‬الإمام‭ ‬الحسين،‭ ‬في‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬التجمعات‭ ‬الدينية‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬تسجيل‭ ‬621‭ ‬حالة‭ ‬اختناق‭ ‬جراء‭ ‬حادث‭ ‬تسرب‭ ‬غاز‭ ‬الكلور‭ ‬في‭ ‬كربلاء‭ ‬المقدسة‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬جميعهم‭ ‬تلقوا‭ ‬العلاج‭ ‬اللازم‭ ‬وغادروا‭ ‬المستشفيات‭ ‬وهم‭ ‬بحالة‭ ‬صحية‭ ‬جيدة‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العراقية‭ ‬قد‭ ‬أكدت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬حالات‭ ‬الاختناق‭ ‬هذه‭ ‬‮«‬محدودة‮»‬‭ ‬سببها‭ ‬‮«‬تسرب‭ ‬مادة‭ ‬الكلور‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬دوائر‭ ‬الماء‮»‬‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬بين‭ ‬كربلاء‭ ‬والنجف‭. ‬ويشهد‭ ‬العراق‭ ‬حوادث‭ ‬متكررة،‭ ‬بسبب‭ ‬تهالك‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬وعدم‭ ‬تطبيق‭ ‬معايير‭ ‬السلامة،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬قطاعي‭ ‬النقل‭ ‬والبناء،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬وقوع‭ ‬حوادث‭ ‬بينها‭ ‬حرائق‭ ‬وانهيار‭ ‬مبان‭.‬