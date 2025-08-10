"بالتفجيرات ودس السم بالطعام".. ضبط شبكة إرهابية كانت تنوي استهداف زوار الأربعينية في العراق

"بالتفجيرات ودس السم بالطعام".. ضبط شبكة إرهابية كانت تنوي استهداف زوار الأربعينية في العراق
ودعا مجلس القضاء الأعلى الأهالي إلى «ضرورة مراقبة أنشطة أبنائهم عبر المنصات الرقمية والانتباه لأي تغيير في سلوكهم أو توجهاتهم العقائدية، مع الإبلاغ الفوري للسلطات الأمنية عند ملاحظة أي سلوك مشبوه، كما يحذر أصحاب المواكب والحسينيات من السماح لأي شخص مجهول الهوية بالوصول إلى مناطق إعداد الطعام والمشروبات مع تشديد الرقابة على جميع المستلزمات الغذائية».
وإلى ذلك تعرض 621 شخصا لحالات اختناق لاستنشاقهم غاز الكلور نتيجة تسرب في محطة لتصفية المياه قريبة، وهم في طريقهم الى مدينة كربلاء لإحياء أربعينية الإمام الحسين، وفق ما اعلنت وزارة الصحة العراقية أمس الأحد. ووقعت الحادثة ليلة السبت الاحد على الطريق الرابط بين مدينتي النجف وكربلاء حيث مرقد الإمامين الحسين وأخيه العباس. وتستقبل مدينة كربلاء الواقعة على مسافة 110 كلم جنوب بغداد هذا الأسبوع ملايين الزوار الشيعية القادمين من داخل العراق وخارجه، خصوصا إيران، لإحياء ذكرى الأربعين لمقتل الإمام الحسين، في واحد من أكبر التجمعات الدينية في العالم. وأعلنت وزارة الصحة في بيان «تسجيل 621 حالة اختناق جراء حادث تسرب غاز الكلور في كربلاء المقدسة». وأضافت أن «جميعهم تلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفيات وهم بحالة صحية جيدة».
وكانت قوات الأمن العراقية قد أكدت في وقت سابق في بيان أن حالات الاختناق هذه «محدودة» سببها «تسرب مادة الكلور من إحدى دوائر الماء» على الطريق بين كربلاء والنجف. ويشهد العراق حوادث متكررة، بسبب تهالك البنى التحتية وعدم تطبيق معايير السلامة، وخصوصا في قطاعي النقل والبناء، الامر الذي يؤدي الى وقوع حوادث بينها حرائق وانهيار مبان.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
دخول 214 شاحنة مساعدات إماراتية تحمل 4565 طناً إلى قطاع غزة
3900 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل امس
التعليم العالي تعلن ترتيبات قبول طلبة السرطان للعام الجامعي 2025-2026
موجة الحر لم تنعش قطاع المكيفات في الأردن
الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولا في الاقتصاد العالمي.. فما منافعه للإنسانية؟
سويسرا تدرس زيادة شراء الأسلحة الأميركية لتخفيف الرسوم الجمركية