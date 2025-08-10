زلزال قوي بتركيا.. والبحرينيون بخير
وشعر بالزلزال الذي سُجل في الساعة 19:53 (16:53 بتوقيت جرينتش) سكان العديد من المدن في غرب البلاد، بينها إسطنبول وإزمير، بحسب السلطات التركية التي لم تشر حتى الآن إلى تسجيل أضرار أو سقوط ضحايا.
من جهته قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا على «إكس» إن «جميع فرق إدارة الكوارث والطوارئ ومؤسساتنا المعنية بدأت على الفور عمليات البحث الميدانية»، مضيفا أنه «لم يتم تسجيل أي حادثة غير مرغوبة حتى الآن».
كما أظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل الإعلام التركية مباني منهارة في محافظة بالق أسير. وسُجلت بعد دقائق من الزلزال هزة ارتدادية بقوة 4.6 درجات.
من جانبه أكد صاحب شركة عليا تور للسفر والسياحة سلامة جميع المواطنين البحرينيين الموجودين في تركيا، وذلك عقب الزلزال، موضحا أن مركز الزلزال يقع في منطقة بعيدة عن مدينة إسطنبول، حيث يوجد معظم السائحين البحرينيين، مؤكدًا عدم تأثرهم بالهزة الأرضية.
وأشار إلى أنه جرى التواصل مع المجموعات السياحية التي يشرف عليها للاطمئنان على سلامتهم، ولم يتم تسجيل أي إصابات أو حوادث في أوساط البحرينيين.
وأضاف أن السلطات التركية تتابع الوضع في المناطق القريبة من مركز الزلزال، فيما يستمر النشاط السياحي في المدن الكبرى بشكل طبيعي.
