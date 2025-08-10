زلزال قوي بتركيا.. والبحرينيون بخير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وشعر‭ ‬بالزلزال‭ ‬الذي‭ ‬سُجل‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬19‭:‬53‭ (‬16:53‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭) ‬سكان‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬البلاد،‭ ‬بينها‭ ‬إسطنبول‭ ‬وإزمير،‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تشر‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬تسجيل‭ ‬أضرار‭ ‬أو‭ ‬سقوط‭ ‬ضحايا‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬التركي‭ ‬علي‭ ‬يرلي‭ ‬كايا‭ ‬على‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬إن‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬فرق‭ ‬إدارة‭ ‬الكوارث‭ ‬والطوارئ‭ ‬ومؤسساتنا‭ ‬المعنية‭ ‬بدأت‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬الميدانية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تسجيل‭ ‬أي‭ ‬حادثة‭ ‬غير‭ ‬مرغوبة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أظهرت‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬بثتها‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬التركية‭ ‬مباني‭ ‬منهارة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬بالق‭ ‬أسير‭. ‬وسُجلت‭ ‬بعد‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬الزلزال‭ ‬هزة‭ ‬ارتدادية‭ ‬بقوة‭ ‬4‭.‬6‭ ‬درجات‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬صاحب‭ ‬شركة‭ ‬عليا‭ ‬تور‭ ‬للسفر‭ ‬والسياحة‭ ‬سلامة‭ ‬جميع‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬تركيا،‭ ‬وذلك‭ ‬عقب‭ ‬الزلزال،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬مركز‭ ‬الزلزال‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬مدينة‭ ‬إسطنبول،‭ ‬حيث‭ ‬يوجد‭ ‬معظم‭ ‬السائحين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬عدم‭ ‬تأثرهم‭ ‬بالهزة‭ ‬الأرضية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬جرى‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المجموعات‭ ‬السياحية‭ ‬التي‭ ‬يشرف‭ ‬عليها‭ ‬للاطمئنان‭ ‬على‭ ‬سلامتهم،‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬تسجيل‭ ‬أي‭ ‬إصابات‭ ‬أو‭ ‬حوادث‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬البحرينيين‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬تتابع‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬الزلزال،‭ ‬فيما‭ ‬يستمر‭ ‬النشاط‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬الكبرى‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭.‬