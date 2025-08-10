  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
البحرين تتقدم في مؤشر التقدم الاجتماعي العالمي

2025-08-10 07:03:10
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬ياسمين‭ ‬العقيدات‭ ‬

كشف‭ ‬المركز‭ ‬الإحصائي‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬بياناته‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حققت‭ ‬تقدماً‭ ‬ملحوظاً‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬التقدم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬العالمي‭ ‬لعام‭ ‬2025،‭ ‬متجاوزة‭ ‬متوسط‭ ‬الأداء‭ ‬العالمي‭ ‬والإقليمي‭.‬

وبحسب‭ ‬التقرير‭ ‬سجلت‭ ‬البحرين‭ ‬درجة‭ ‬تقدم‭ ‬اجتماعي‭ ‬بلغت‭ ‬69.1‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬100‭ ‬نقطة‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬مقارنة‭ ‬بمتوسط‭ ‬العالم‭ ‬قدره‭ ‬64‭ ‬نقطة،‭ ‬ومتوسط‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬بلغ‭ ‬60.3‭ ‬نقطة،‭ ‬ومتوسط‭ ‬أوروبا‭ ‬بلغ‭ ‬79‭.‬2‭ ‬نقطة‭.‬

ويُظهر‭ ‬هذا‭ ‬المؤشر‭ ‬تقدم‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬حيث‭ ‬تتفوق‭ ‬على‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬سجلت‭ ‬68‭.‬1‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬جاءت‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬بـ‭ ‬75‭.‬6‭ ‬نقطة،‭ ‬وتليها‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭ ‬بـ‭ ‬74‭ ‬نقطة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تليها‭ ‬قطر‭ ‬73‭.‬2،‭ ‬وسجلت‭ ‬عُمان‭ ‬71‭.‬2‭ ‬نقطة‭.‬

ويقيس‭ ‬مؤشر‭ ‬التقدم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬عدة‭ ‬أبعاد‭ ‬رئيسية‭ ‬تشمل‭ ‬احتياجات‭ ‬الفرد‭ ‬الأساسية‭ ‬وأسس‭ ‬الرفاهية‭ ‬والجاهزية‭ ‬للمستقبل،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬قياس‭ ‬الأداء‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لـ‭ ‬170‭ ‬دولة‭ ‬وفق‭ ‬12‭ ‬محوراً‭ ‬و57‭ ‬مؤشراً‭ ‬فرعياً‭.‬

MENAFN10082025000055011008ID1109909317

