البحرين تتقدم في مؤشر التقدم الاجتماعي العالمي

البحرين تتقدم في مؤشر التقدم الاجتماعي العالمي
كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أحدث بياناته أن مملكة البحرين حققت تقدماً ملحوظاً في مؤشر التقدم الاجتماعي العالمي لعام 2025، متجاوزة متوسط الأداء العالمي والإقليمي.
وبحسب التقرير سجلت البحرين درجة تقدم اجتماعي بلغت 69.1 من أصل 100 نقطة لعام 2024، مقارنة بمتوسط العالم قدره 64 نقطة، ومتوسط لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلغ 60.3 نقطة، ومتوسط أوروبا بلغ 79.2 نقطة.
ويُظهر هذا المؤشر تقدم البحرين ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتفوق على السعودية التي سجلت 68.1 نقطة، بينما جاءت الكويت في الصدارة بـ 75.6 نقطة، وتليها دولة الامارات بـ 74 نقطة، ومن ثم تليها قطر 73.2، وسجلت عُمان 71.2 نقطة.
ويقيس مؤشر التقدم الاجتماعي عدة أبعاد رئيسية تشمل احتياجات الفرد الأساسية وأسس الرفاهية والجاهزية للمستقبل، حيث يتم قياس الأداء الاجتماعي لـ 170 دولة وفق 12 محوراً و57 مؤشراً فرعياً.
