السيّد عطاف يستقبل نظيره الصومالي
استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيّد أحمد عطاف، صبيحة اليوم بمقر الوزارة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الفيدرالية، السيّد عبد السلام عبدي علي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.
وبهذه المُناسبة، أجرى الوزيران مُحادثات مُوسعة بمشاركة أعضاء وفدي البلدين، وهي المباحثات التي تناولت سُبل توطيد العلاقات الثنائية وكذا تعزيز التنسيق البيني بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما شكّل اللقاء فرصة للوقوف على الأشواط النوعية التي قطعتها دولة الصومال الشقيقة على درب إعادة بناء مؤسسات وطنية قوية وجامعة، وتجديد التزام الجزائر بدعم جهود القيادة الصومالية الرامية إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والنماء، سواء على الصعيد الثنائي أو من موقع الجزائر المزدوج بمجلس الأمن الأممي ومجلس السلم والأمن الإفريقي .
وعلى المستوى الثنائي، اتفق الطرفان على تعزيز الهيكل المؤسساتي للتعاون بين البلدين وإثراء الإطار القانوني لعلاقاتهما البينية، وهو الأمر الذي تجسد من خلال توقيع الوزيرين على ثلاث نصوص قانونية تهدف إلى إنشاء لجنة حكومية مشتركة واستحداث آلية للمشاورات السياسية وكذا تشجيع التعاون في مجال تكوين الدبلوماسيين.
أما بخصوص التعاون مُتعدد الأطراف، فقد سمحت المُحادثات بتأكيد التزام الطرفين بأعلى درجات التنسيق خلال عهدتهما الحالية بمجلس الأمن الأممي، وذلك خدمة للقضايا العربية، وفي مُقدمتها القضية الفلسطينية، ودفعا بأولويات القارة الإفريقية في مختلف المجالات، وكذا دعما للتنمية والاستقرار على الصعيد الإقليمي بمنطقتي القرن الإفريقي والساحل الصحراوي.
