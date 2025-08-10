9 دول غربية والاتحاد الأوروبي يرفضون توسيع العمليات الإسرائيلية في غزة

MENAFN - Al-Bayan) "> أكد وزراء خارجية 9 دول غربية والاتحاد الأوروبي، السبت، رفضهم مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، بتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وأكدوا أن القرار يفاقم "الوضع الإنساني الكارثي ويهدد حياة المحتجزين، ويزيد من خطر النزوح الجماعي للمدنيين".

وطالبت وزيرة خارجية النمسا بيآتا ماينل رايزنجر بوقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري وتمرير المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة دون عوائق، وإطلاق سراح جميع الرهائن بدون شروط مسبقة.

وقالت الوزيرة النمساوية في تصريح لها "يجب إنهاء هذا الصراع المروع".

وكانت النمسا، إلى جانب أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا والنرويج وبريطانيا والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، أكدت في بيان مشترك على موقفها الرافض بشدة لقرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وحذر البيان الجماعي، من مفاقمة القرار الإسرائيلي للوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، وتعريض حياة الرهائن للخطر، وزيادة خطر النزوح الجماعي للمدنيين.

وأوضح أن الخطط، التي أعلنت عنها حكومة إسرائيل، تُهدد بانتهاك القانون الإنساني الدولي، مشيراً إلى أن أي محاولة لضم الأراضي أو توسيع المستوطنات تُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي.

وحثّ البيان الأطراف المعنية والمجتمع الدولي على بذل كل الجهود لإنهاء الصراع فورًا، عن طريق وقف إطلاق نار فوري ودائم، وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل فوري دون عوائق.

وأكد وجوب قيام حماس بإطلاق سراح جميع الرهائن دون أي تأخير أو شروط مسبقة، وضمان معاملتهم معاملة إنسانية ومنع تعريضهم للقسوة والإذلال.

وأكد البيان المشترك، التزام الدول الموقعة بتنفيذ حل الدولتين المتفاوض عليه، باعتباره السبيل الوحيد لضمان عيش الإسرائيليين والفلسطينيين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن وكرامة.

وشدد على أن أي حل سياسي قائم على حل الدولتين، يتطلب نزع سلاح حماس واستبعادها التام من أي شكل من أشكال الحكم في قطاع غزة، حيث يجب أن يكون للسلطة الفلسطينية دوراً محورياً.