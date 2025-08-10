  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
التعليم العالي تعلن ترتيبات قبول طلبة السرطان للعام الجامعي 2025-2026

التعليم العالي تعلن ترتيبات قبول طلبة السرطان للعام الجامعي 2025-2026

2025-08-10 03:09:41
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجميع الطلبة الأردنيين المصابين بمرض السرطان (عافاهم الله) والراغبين بالتقدم بطلبات للاستفادة من المقاعد المخصصة لهم في البرنامج العادي في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس فقط مراجعة الوحدة، وذلك اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 12-8-2025، وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 21-8-2025.
وفقاً للشروط والإجراءات التالية:
أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها وبمعدل (65%) فما فوق.
إحضار النسخة الأصلية من التقرير الطبي المعتمد الذي يشخص حالة الطالب والصادر عن مركز الحسين للسرطان، أو عن المستشفيات الحكومية، أو المستشفيات الجامعية، أو الخدمات الطبية الملكية، شريطة أن لا يكون قد مضى عليه أكثر من ستة أشهر.
إحضار صورة عن هوية الأحوال المدنية.
تعبئة نموذج الاستفادة المعتمد من الوحدة.
تقديم طلب قبول موحد إلكتروني (خاص بطلبة الثانوية العامة) خلال فترة تقديم الطلبات المعلنة من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد.
مع تمنياتنا لجميع الطلبة بالشفاء التام والعاجل.

MENAFN10082025000208011052ID1109909244

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث