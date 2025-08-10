1.3 مليون دينار كلفة إيصال التيار الكهربائي لمستشفى مأدبا الجديد

403
1.3 مليون دينار كلفة إيصال التيار الكهربائي لمستشفى مأدبا الجديد
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء اليوم الأحد، الموافقة على استكمال الإجراءات المتعلِّقة بإيصال التيار الكهربائي لموقع مستشفى مأدبا الجديد وبكلفة تصل إلى مليون وثلاثمائة ألف دينار، وذلك ضمن الخطوات المتتابعة من أجل تنفيذ المشروع الحيوي الكبير الذي يعد من أكبر المشاريع الصحية في المملكة.
ويأتي القرار استكمالاً لإجراءات تنفيذ مستشفى مأدبا الحكومي الجديد الذي وضع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان حجر الأساس لإنشائه الأسبوع الماضي، وذلك بعد توقيع الاتفاقيَّة لإنشائه بالشَّراكة مع القطاع الخاص وتحديداً شركة الأمير خالد بن الوليد KBW بقيمة تصل إلى 88 مليون دينار.
