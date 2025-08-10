  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
موجة الحر لم تنعش قطاع المكيفات في الأردن

موجة الحر لم تنعش قطاع المكيفات في الأردن

2025-08-10 03:09:39
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في ظل موجة الحر الشديدة التي تمر على الأردن هذا الأسبوع، كان من المتوقع أن تشهد مبيعات أجهزة التكييف والتبريد ارتفاعًا ملحوظًا، إلا أن الواقع جاء مخالفًا وفق تصريحات نقيب تجار الأجهزة الكهربائية، رياض القيسي.
النقيب اعتبر في حديث لـ"الوكيل الإخباري" أن موجة الحر لم تنعكس إيجابيًا على مبيعات أجهزة التكييف هذا العام مشيراً الى تراجع المبيعات لأجهزة التكييف بنحو 60% موسم الصيف الحالي مقارنة بالسنوات الماضية!.
وقال القيسي: ((رغم الحرارة المرتفعة، مبيعات المكيفات لم ترتفع كما هو متوقع، مرجعاً ذلك لتراجع القوة الشرائية لدى الأردنيين، والتي تحد من قدرته على شراء هذه الأجهزة)).
وأضاف أن التجار يقدمون عروضاً وتخفيضات متكررة، حتى وإن كان ذلك على حساب هامش الربح، في محاولة لجذب المشترين.

MENAFN10082025000208011052ID1109909241

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث