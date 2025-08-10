  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
انطلاق الفعاليات التحضيرية لجولة مالكي دراجات هارلي ديفيدسون الأردن 2025 برعاية رسمية وشراكات وطنية

انطلاق الفعاليات التحضيرية لجولة مالكي دراجات هارلي ديفيدسون الأردن 2025 برعاية رسمية وشراكات وطنية

2025-08-10 08:18:54
(MENAFNEditorial) شهدت المملكة الأردنية الهاشمية اليوم انطلاق الفعاليات التحضيرية لجولة مالكي دراجات هارلي ديفيدسون – شابتر الأردن، والتي ستقام بتاريخ 19 أيلول 2025، تحت رعاية رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي عبد السلام المجالي، وبإشراف مديرية الأمن العام ممثلة بالمعهد المروري الأردني، وبالشراكة مع شركة زين الأردن وشركة سامسونج إلكترونيكس – المشرق العربي، إضافةٍ إلى عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية الداعمة.

وفي خطوة هادفة إلى تعزيز السياحة المحلية والإقليمية، تركز هذه الجولة هذا العام على تسليط الضوء على المعالم السياحية البارزة في المثلث الذهبي الذي يضم العقبة، البتراء، ووادي رم.

ومن الجدير ذكره أن مجموعة مالكي دراجات هارلي ديفيدسون – الأردن، التي تأسست عام 2009، لا تقتصر أنشطتها على تنظيم الرحلات السياحية فحسب، بل تشمل أيضًا مبادرات خيرية وخدمة المجتمع، مثل تمكين المرأة ودعم الأسر الأقل حظًا، وهو ما يضفي طابعًا أسريًا فريدًا على نشاطات المجموعة.

ويضم الشابتر حاليًا 592 عضوًا من مالكي دراجات هارلي ديفيدسون وسيدات هارلي الأردن، الذين يشاركون بفاعلية في تعزيز قيم التلاحم والتنوع.
كما تسعى المجموعة من خلال هذه الجولة إلى إحداث أثر إيجابي مستدام في المجتمع المحلي وتعزيز صورة الأردن كوجهة سياحية مميزة على الخارطة العالمية.

MENAFN10082025000070015610ID1109908543

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث