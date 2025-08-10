403
انطلاق الفعاليات التحضيرية لجولة مالكي دراجات هارلي ديفيدسون الأردن 2025 برعاية رسمية وشراكات وطنية
(MENAFNEditorial) شهدت المملكة الأردنية الهاشمية اليوم انطلاق الفعاليات التحضيرية لجولة مالكي دراجات هارلي ديفيدسون – شابتر الأردن، والتي ستقام بتاريخ 19 أيلول 2025، تحت رعاية رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي عبد السلام المجالي، وبإشراف مديرية الأمن العام ممثلة بالمعهد المروري الأردني، وبالشراكة مع شركة زين الأردن وشركة سامسونج إلكترونيكس – المشرق العربي، إضافةٍ إلى عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية الداعمة.
وفي خطوة هادفة إلى تعزيز السياحة المحلية والإقليمية، تركز هذه الجولة هذا العام على تسليط الضوء على المعالم السياحية البارزة في المثلث الذهبي الذي يضم العقبة، البتراء، ووادي رم.
ومن الجدير ذكره أن مجموعة مالكي دراجات هارلي ديفيدسون – الأردن، التي تأسست عام 2009، لا تقتصر أنشطتها على تنظيم الرحلات السياحية فحسب، بل تشمل أيضًا مبادرات خيرية وخدمة المجتمع، مثل تمكين المرأة ودعم الأسر الأقل حظًا، وهو ما يضفي طابعًا أسريًا فريدًا على نشاطات المجموعة.
ويضم الشابتر حاليًا 592 عضوًا من مالكي دراجات هارلي ديفيدسون وسيدات هارلي الأردن، الذين يشاركون بفاعلية في تعزيز قيم التلاحم والتنوع.
كما تسعى المجموعة من خلال هذه الجولة إلى إحداث أثر إيجابي مستدام في المجتمع المحلي وتعزيز صورة الأردن كوجهة سياحية مميزة على الخارطة العالمية.
