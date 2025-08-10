الذكاء الاصطناعي يحل أحد أكبر ألغاز علم الآثار في التاريخ

MENAFN - Al-Bayan) ">كشفت تقنيات الذكاء الاصطناعي عن مئات التصاميم القديمة الضخمة المخفية منذ قرون في الصحراء البيروفية، وكشفت عن أنماط وأغراض تم تجاهلها لفترة طويلة.

في غضون ستة أشهر فقط، ضاعف فريق مشترك من معهد نازكا بجامعة ياماغاتا وشركة آي بي إم عدد خطوط نازكا المعروفة ، كاشفًا عن 303 نقوش جيولوجية لم تُكتشف سابقًا في صحراء بيرو الساحلية، نُشر هذا الاكتشاف في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (PNAS)، وأكده عالم الآثار الرائد البروفيسور ماساتو ساكاي ، ويمثل أحد أسرع توسعات المعرفة الأثرية التي تحققت على الإطلاق في هذا الموقع المُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي وفق ديلي جالاكسي .

تُصوِّر هذه النقوش الضخمة، المنحوتة في أرض الصحراء بين عامي 200 قبل الميلاد و650 ميلادية، حيوانات ونباتات وأنماطاً هندسية منمَّقة، بعضها يمتدُّ لمئات الأمتار، حتى الآن، لم يُلاحَظ الكثير من هذه الأشكال المُعقَّدة نظراً لحجم الصحراء وقيود أساليب المسح التقليدية.

كيف غيّر الذكاء الاصطناعي اللعبة؟

لأكثر من قرن، درس علماء الآثار خطوط نازكا من خلال التصوير الجوي والمسوحات الأرضية ورسم الخرائط اليدوية الدقيقة، استخدم هذا النهج الجديد خوارزميات ذكاء اصطناعي مُدرّبة على آلاف الصور الجوية، مما مكّن النظام من اكتشاف الخطوط الخافتة والأشكال الهندسية الدقيقة التي لا تراها العين البشرية.

قام الذكاء الاصطناعي بفحص كميات هائلة من صور الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة عالية الدقة، مُحددًا مواقع جغرافية محتملة للمتابعة.

وأوضح ساكاي: "إن القدرة على إجراء المسح في هذه الفترة القصيرة كانت بفضل استخدام الذكاء الاصطناعي". بمجرد تحديد المواقع، تم التحقق من كل موقع من قِبل علماء الآثار في الميدان، مما يضمن الدقة والسياق.

من بين الأشكال الجديدة، رسومات لقطط وطيور وأسماك وأشكال تجريدية، ربما استُخدمت لأغراض احتفالية أو فلكية أو إقليمية، دقة هذه الصور، التي حافظ العديد منها على تناسق مثالي رغم صغر حجمها، تُبرز فهم حضارة نازكا المتقدم للهندسة والتخطيط المكاني .

خطوط آي نازكا

بينما تراوحت النظريات حول خطوط نازكا بين التقويمات الفلكية والرسائل الموجهة إلى الكائنات الفضائية، تدعم الأدلة الحديثة تفسيراً أكثر منطقية، يعتقد فريق ساكاي أن العديد من الأشكال المكتشفة حديثًا شكلت مسارات طقسية - وهي مسارات تُستخدم في المواكب الاحتفالية في مشاهد روحية كبيرة.

يتماشى هذا مع فرضيات سابقة طرحتها ماريا رايشه، عالمة الرياضيات والفلك الألمانية التي أمضت عقوداً في رسم خرائط الخطوط وملاحظة دقتها الهندسية، ويعزز اتجاه وحجم وموقع النقوش الجيوغليفية الجديدة فكرة أنها لم تكن أعمالًا فنية عشوائية، بل جزءاً من مشهد روحي متكامل أكبر .

الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي

مشروع نازكا جزء من توجه أوسع في علم الآثار، يُستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد مواقع تلال الدفن في أوروبا، ورسم خرائط للمستوطنات القديمة المختبئة تحت الغابات، وحتى تحديد مواقع حطام السفن الغارقة في قاع المحيط.

يصف الدكتور جواو فونتي من معهد ERA للآثار هذا التحول التكنولوجي بأنه "قفزة نوعية في الكفاءة"، مشيرًا إلى أن المسوحات التي كانت تستغرق سنوات في الماضي، أصبحت الآن تُنجز في أيام. وعند دمجه مع التصوير الفوتوغرامتري والاستشعار عن بُعد، يوفر الذكاء الاصطناعي رؤىً غير مسبوقة للمناظر الطبيعية القديمة، مما يساعد الباحثين على إعادة بنائها بدقة مذهلة.

التكنولوجيا كشريك وليس بديلاً

على الرغم من سرعة اكتشافات الذكاء الاصطناعي واتساع نطاقها، يُشدد علماء الآثار على أهمية الخبرة البشرية، تُحذّر الدكتورة ألكسندرا كاراميترو من جامعة ساوثهامبتون، التي تُطوّر أدوات الذكاء الاصطناعي للبحث الأثري، من أن "الذكاء الاصطناعي ليس مثالياً، وخاصةً في علم الآثار". يجب تأكيد كل موقع يُكتشف بواسطة الذكاء الاصطناعي شخصياً، ولا تزال النتائج الإيجابية الخاطئة تُشكّل تحدياً.

مع ذلك، لا يمكن إنكار هذا الزخم، فمع تطور الخوارزميات، تزداد إمكانية الحفاظ على المواقع المهددة بالانقراض بشكل ملحوظ. بالنسبة لصحراء نازكا، يعني هذا خريطةً متوسعةً باستمرار لإحدى أكثر حضارات العالم غموضاً، ونافذةً أوضح على معتقدات وطقوس وفنون ثقافة ازدهرت قبل أكثر من 1500 عام.