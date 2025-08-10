  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الأردن ينفذ إنزالات جوية جديدة على غزة بمشاركة دولية

2025-08-10 08:07:06
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفّذت القوات المسلحة الأردنية، الأحد، عملية إنزال جوي جديدة لإيصال مساعدات غذائية وإنسانية إلى قطاع غزة بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة.


وشاركت في عملية الإنزال طائرات تابعات لسلاح الجو الملكي الأردني، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية فرنسا، ومملكة هولندا، بالإضافة إلى مملكة بلجيكا، حملت على متنها (93) طنًا من المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، ليصل إجمالي الحمولة التي تم إنزالها منذ 27 تموز الماضي نحو (664) طناً.

