95 شاحنة مساعدات فقط دخلت إلى قطاع غزة السبت

2025-08-10 08:06:48
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة -PNN- أوضح المكتب الإعلامي الحكومي أن 95 شاحنة مساعدات فقط دخلت إلى قطاع غزة يوم أمس السبت، مع تعرض معظمها للنهب والسطو في ظل فوضى أمنية متعمدة، يصنعها الاحتلال الإسرائيلي ضمن سياسة "هندسة التجويع والفوضى" التي تستهدف كسر صمود الشعب الفلسطيني.

وأضاف التقرير أن إجمالي الشاحنات التي دخلت القطاع خلال 14 يوما لم يتجاوز 1,210 شاحنات، مقارنة بالكمية المفترضة التي تبلغ 8,400 شاحنة، أي ما يعادل حوالي 14% فقط من الاحتياجات الفعلية.

ويواصل الاحتلال إغلاق المعابر وتقويض عمل المؤسسات الإنسانية، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في ظل انهيار شبه كامل للبنية التحتية نتيجة الحرب المستمرة.

وأشار المكتب إلى أن قطاع غزة يحتاج يوميًا لأكثر من 600 شاحنة مساعدات متنوعة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون نسمة.

وحمل المكتب الاحتلال وحلفاءه المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية الراهنة، داعياً الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي للتحرك الفوري لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات، خصوصًا الغذاء، حليب الأطفال، والأدوية المنقذة للحياة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق المدنيين.

