95 شاحنة مساعدات فقط دخلت إلى قطاع غزة السبت

95 شاحنة مساعدات فقط دخلت إلى قطاع غزة السبت
وأضاف التقرير أن إجمالي الشاحنات التي دخلت القطاع خلال 14 يوما لم يتجاوز 1,210 شاحنات، مقارنة بالكمية المفترضة التي تبلغ 8,400 شاحنة، أي ما يعادل حوالي 14% فقط من الاحتياجات الفعلية.
ويواصل الاحتلال إغلاق المعابر وتقويض عمل المؤسسات الإنسانية، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في ظل انهيار شبه كامل للبنية التحتية نتيجة الحرب المستمرة.
وأشار المكتب إلى أن قطاع غزة يحتاج يوميًا لأكثر من 600 شاحنة مساعدات متنوعة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون نسمة.
وحمل المكتب الاحتلال وحلفاءه المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية الراهنة، داعياً الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي للتحرك الفوري لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات، خصوصًا الغذاء، حليب الأطفال، والأدوية المنقذة للحياة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق المدنيين.
