قصف إسرائيلي يستهدف عدة مناطق في جنوب لبنان

2025-08-10 08:06:47
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت -PNN- استهدف قصف جوي ومدفعي إسرائيلي اليوم، الأحد، عدة مناطق في جنوب لبنان من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، مع تجدد وتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وأوردت الوكالة اللبنانية، أن قصفا مدفعيا إسرائيليا بقذائف حارقة، استهدف محيط بلدتي راميا وبيت ليف، ما أدى إلى اشتعال النيران بالأحراش.

كما نفذت مسيّرة إسرائيلية غارة جوية بصاروخية موجهين، مستهدفة حارة النادي في بلدة ميفدون، وأفيد بأن الصاروخين استقرا وسط الطريق دون وقوع إصابات؛ بحسب الوكالة اللبنانية.

ووفقا لإعلام لبناني، فإن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف منطقة "هرمون" جنوب بلدة يارون.

ويعلن الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي تنفيذ غارات على لبنان، ويقول إن هجماته تستهدف عناصر ومواقع لحزب الله من أجل "منع إعادة تموضعه وتأهيل قدراته".

MENAFN10082025000205011050ID1109908490

