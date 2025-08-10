قصف إسرائيلي يستهدف عدة مناطق في جنوب لبنان

قصف إسرائيلي يستهدف عدة مناطق في جنوب لبنان
وأوردت الوكالة اللبنانية، أن قصفا مدفعيا إسرائيليا بقذائف حارقة، استهدف محيط بلدتي راميا وبيت ليف، ما أدى إلى اشتعال النيران بالأحراش.
كما نفذت مسيّرة إسرائيلية غارة جوية بصاروخية موجهين، مستهدفة حارة النادي في بلدة ميفدون، وأفيد بأن الصاروخين استقرا وسط الطريق دون وقوع إصابات؛ بحسب الوكالة اللبنانية.
ووفقا لإعلام لبناني، فإن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف منطقة "هرمون" جنوب بلدة يارون.
ويعلن الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي تنفيذ غارات على لبنان، ويقول إن هجماته تستهدف عناصر ومواقع لحزب الله من أجل "منع إعادة تموضعه وتأهيل قدراته".
