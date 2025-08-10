الأردن.. نهج متوازن يجمع بين حماية المصالح الوطنية ودعم القضية الفلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آب (بترا) بشرى نيروخ- يواصل الأردن اتباع نهج واقعي ومتوازن في تعامله مع تطورات المشهد الإقليمي، واضعا نصب عينيه ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ووقف ما يتعرض له أبناء قطاع غزة من إبادة وتجويع وتهجير، وأن تحقيق هذه الأهداف الإنسانية يتطلب الحفاظ على استمرارية حماية المصالح الوطنية، لضمان القدرة على مواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين.

وأكد خبراء سياسيون، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، يلتزم بمسار راسخ يجمع بين حماية مصالحه الوطنية والوقوف إلى جانب مختلف القضايا الإقليمية والإنسانية، في إطار من الحكمة والثبات.

وقال رئيس لجنة الإعلام والتوجيه الوطني في مجلس الأعيان، العين محمد داودية، إن الأردنيين يتوحدون على هدف استراتيجي مركزي واضح، يتمثل في الحفاظ على الاستقرار والأمن، وصون الهوية الوطنية التي تجمع بين الانتماء القومي ومواجهة الخطر الإسرائيلي، إلى جانب الوقوف مع القضية الفلسطينية ودعم أهلنا في غزة.

وأشار إلى أن هذه الوحدة الوطنية مكنت الأردن من تجاوز العديد من التحديات بفضل الخبرات المتراكمة، مؤكدا أن الأردن يتمتع بقدرات عالية في مواجهة التحديات، مستندا إلى مؤسسات وطنية رائدة.

وأشار إلى دور القيادة الهاشمية في تعزيز ما تقدمه المملكة من دعم للاعتراف المتزايد بالدولة الفلسطينية، ورفض الاحتلال الإسرائيلي وعزله، وإدانة جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها، إلى جانب الضغط المستمر على الاحتلال لتمرير المساعدات الإنسانية إلى أهلنا في القطاع المنكوب.

من جهته، قال النائب الأسبق الدكتور هايل الدعجة، إن الأردن يتعامل بواقعية مع الأحداث الإقليمية، بما ينسجم مع الثوابت الوطنية التي تجعله يسير وفق رؤية واضحة انعكست على مواقفه وسياساته، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والعدوان على غزة.

وأضاف أن الأردن بات عنوانا عالميا معتمدا في العمل الإنساني، ومحركا للضمير العالمي، عندما لفت جلالة الملك، في أكثر من مناسبة، النظر إلى أن المجتمع الدولي يواجه تحديا حقيقيا في استعادة الثقة بالعدالة الدولية، بعد أن فقد العالم بوصلته الأخلاقية، وتراجعت فيه القيم. واصفا ما يحدث في غزة بالكارثة الإنسانية، ووصمة عار على جبين الإنسانية.

وأوضح أن الدعم الأردني، بمختلف أشكاله الإغاثية، يتواصل لقطاع غزة رغم كل التحديات، ضمن جهود حثيثة يقودها جلالة الملك للتخفيف من حدة الأوضاع المعيشية والاقتصادية الكارثية التي يواجهها أهالي القطاع، حيث يجسد هذا الدعم مواقف الأردن الراسخة، الأخوية والعروبية والإنسانية، وباتت المملكة أشبه بمنارة للعمل الإنساني في المنطقة.

بدوره، قال الكاتب الدكتور عبد الحكيم القرالة، إن الأردن يضطلع بدوره ومسؤولياته في التعامل مع الملفات الإقليمية، لا سيما ما يتعلق بالقضايا القومية والعربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأضاف أن المواقف الأردنية تجسد ثوابت السياسة الخارجية للمملكة، من خلال دعم القضية الفلسطينية على المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية، إلى جانب الدعم الإنساني الموجه لمساندة الأشقاء في قطاع غزة والتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية التي يعانونها.

وأشار إلى أنه، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، يواصل الأردن صموده وثباته، محافظا على مسار الإصلاح والتحديث، وضمان استمرارية الحياة العامة، حيث لم تتوقف المملكة عن السعي لأن تكون نموذجا يحتذى به إقليميا ودوليا، بفضل سياساتها الحكيمة وقراراتها المدروسة، التي مكنتها من تجاوز المحن بكفاءة واقتدار.

وعلى صعيد متصل، أكدت الباحثة والكاتبة السياسية، الدكتورة هديل القدسي، أن الأردن يواصل، رغم الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالمنطقة، نهجه الواقعي والمتوازن في التعامل مع القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وأزمة غزة.

وأشارت إلى أن الأردن، ورغم ما يواجهه من تحديات اقتصادية وسياسية، لم يتراجع عن أداء دوره القومي والإنساني، بل كان من بين القلائل التي وضعت القضية الفلسطينية بشكل عام، وأزمة غزة بشكل خاص، في صلب أولويات سياساته.

وأضافت أن هذا الموقف الثابت لا ينفصل عن الواقع الداخلي للمملكة، حيث تعمل الدولة على الحفاظ على استمرارية الحياة العامة واستقرار مؤسساتها، بالتوازي مع انخراطها الإيجابي والفاعل في القضايا الإقليمية، فالأردن يدرك تماما أن الاستقرار الداخلي يشكل الأساس الذي يمكنه من مواصلة دوره الحيوي في دعم قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وشددت القدسي على أن الأردن القوي والمستقر هو خير مدافع عن أشقائه، وأن الشعب الأردني لم يتخل يوما عن واجبه القومي والإنساني تجاه أمته.

