تجديد الشراكة بين حاويات العقبة وتكية أم علي

تجديد الشراكة بين حاويات العقبة وتكية أم علي
العقبة 10 آب (بترا) أمين المعايطة- أعلنت شركة ميناء حاويات العقبة، عن تجديد شراكتها مع تكية أم علي، ، للعام التاسع على التوالي، لدعم جهود التكية في توزيع الطرود الغذائية على الأسر المستفيدة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، هارالد نايهوف، خلال توقيعه تجديد الاتفاقية، إن شراكة "ميناء حاويات العقبة" مع تكية أم علي مصدر اعتزاز كبير، خاصة أن الشركة تؤمن برسالة التكية ودورها المحوري في توفير المساعدات الغذائية المستمرة للأسر المحتاجة.
من جانبه، ثمّن مدير عام تكية أم علي، سامر بلقر، التعاون مع "ميناء حاويات العقبة" ودعمها المستمر، مؤكدا أن الشراكة بين الجانبين ترتكز على منظومة من القيم يتصدرها العمل المسؤول والاستدامة والإنسانية والتكافل.
وأوضح أن الشركة حرصت خلال السنوات الماضية على دعم جهود التكية في مكافحة الجوع ومساندة الأسر الأكثر احتياجاً في مختلف أنحاء المملكة، تجسيدا لروح المواطنة والمسؤولية المجتمعية للشركات.
--(بترا)
ا م/ن ح/رق
10/08/2025 14:45:29
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
السعودية تفوز على الهند في منافسات كأس آسيا لكرة السلة لتخوض ملحق ربع النهائي
لماذا يبقى الذهب الملاذ الآمن رغم ارتفاع أسعاره - جريدة الوطن السعودية
بدون رواتب فلكية.. إيلون ماسك يكسر صمته حول استقطاب خبراء الذكاء الاصطناعي
وزير الصناعة والتجارة يفتتح معرض المنتجات البحرينية العمانيةتعزيز الفرص التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين
660 شهيدا رياضيا منذ بدء الإبادة الجماعية.. استشهاد نجم منتخبنا الوطني السابق سليمان العبيد
زين السعودية تطلق تقرير الاستدامة للعام 2024 بعنوان نحو غدٍ جميل ومستدام