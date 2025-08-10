  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
تجديد الشراكة بين حاويات العقبة وتكية أم علي

2025-08-10 08:05:21
العقبة 10 آب (بترا) أمين المعايطة-

العقبة 10 آب (بترا) أمين المعايطة- أعلنت شركة ميناء حاويات العقبة، عن تجديد شراكتها مع تكية أم علي، ، للعام التاسع على التوالي، لدعم جهود التكية في توزيع الطرود الغذائية على الأسر المستفيدة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، هارالد نايهوف، خلال توقيعه تجديد الاتفاقية، إن شراكة "ميناء حاويات العقبة" مع تكية أم علي مصدر اعتزاز كبير، خاصة أن الشركة تؤمن برسالة التكية ودورها المحوري في توفير المساعدات الغذائية المستمرة للأسر المحتاجة.
من جانبه، ثمّن مدير عام تكية أم علي، سامر بلقر، التعاون مع "ميناء حاويات العقبة" ودعمها المستمر، مؤكدا أن الشراكة بين الجانبين ترتكز على منظومة من القيم يتصدرها العمل المسؤول والاستدامة والإنسانية والتكافل.
وأوضح أن الشركة حرصت خلال السنوات الماضية على دعم جهود التكية في مكافحة الجوع ومساندة الأسر الأكثر احتياجاً في مختلف أنحاء المملكة، تجسيدا لروح المواطنة والمسؤولية المجتمعية للشركات.
10/08/2025 14:45:29

