رئيس لجنة أمانة عمان والسفير المكسيكي يبحثان تعزيز التعاون

رئيس لجنة أمانة عمان والسفير المكسيكي يبحثان تعزيز التعاون
عمان 10 آب (بترا)- بحث رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى، الدكتور يوسف الشواربة، اليوم الأحد، مع السفير المكسيكي في المملكة، خاكوب برادو غونزاليز، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين مدينتي عمان ومكسيكو سيتي في مختلف مجالات العمل المشتركة.
وأكد الشواربة، خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين عمان ومكسيكو ودعم مجالات التعاون التي تسهم في تعزيز المنفعة المتبادلة بين البلدين الصديقين.
من جانبه، أكد السفير المكسيكي عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، مشيدا بمستوى التطور الذي شهدته عمان في مختلف مجالات العمل البلدي، وبجهود أمانة عمان في تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمدينة عمان وسكانها.
وشدد غونزاليز على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الثقافية، والفنون والموروث الحضاري بين البلدين والذي من شأنه تعزيز أواصر الصداقة.
وأبدى استعداد حكومته لتعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات في مجالات العمل المشتركة، بما يحقق الفائدة والمنفعة لكلا البلدين.
10/08/2025 14:48:29
