رئيس لجنة أمانة عمان والسفير المكسيكي يبحثان تعزيز التعاون

2025-08-10 08:05:20
عمان 10 آب (بترا)- بحث رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى، الدكتور يوسف الشواربة، اليوم الأحد، مع السفير المكسيكي في المملكة، خاكوب برادو غونزاليز، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين مدينتي عمان ومكسيكو سيتي في مختلف مجالات العمل المشتركة.
وأكد الشواربة، خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين عمان ومكسيكو ودعم مجالات التعاون التي تسهم في تعزيز المنفعة المتبادلة بين البلدين الصديقين.
من جانبه، أكد السفير المكسيكي عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، مشيدا بمستوى التطور الذي شهدته عمان في مختلف مجالات العمل البلدي، وبجهود أمانة عمان في تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمدينة عمان وسكانها.
وشدد غونزاليز على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الثقافية، والفنون والموروث الحضاري بين البلدين والذي من شأنه تعزيز أواصر الصداقة.
وأبدى استعداد حكومته لتعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات في مجالات العمل المشتركة، بما يحقق الفائدة والمنفعة لكلا البلدين.
