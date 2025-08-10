الجامعة الأردنية وزين تجددان التعاون

الجامعة الأردنية وزين تجددان التعاون
عمان 10 آب (بترا)- جددت الجامعة الأردنية وشركة زين الأردن وبالتعاون مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، اتفاقية التعاون التي تجمعهما، والتي تشتمل على تقديم خدمات صحية مشتركة عبر برامج ومبادرات متنوعة.
وبحسب بيان لشركة زين اليوم الأحد، وبموجب الاتفاقية، ستواصل الشركة تعاونها مع الجامعة الأردنية عبر مشاركة عيادة زين المجانية المتنقلة في الحملات والأيام الطبية المجانية التي تقيمها الجامعة، والتي تستهدف طلبة الجامعة، إضافة إلى كبار السن عبر تنظيم زيارات لدور المسنين وتقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة وصحة الأسنان.
ويأتي تجديد هذه الاتفاقية مواصلة للتعاون الممتد الذي يجمع الطرفين، حيث تم تنفيذ عدد من المبادرات والأيام الطبية المجانية والزيارات الميدانية التي استفاد منها مئات المرضى.
10/08/2025 14:52:25
