الجامعة الأردنية وزين تجددان التعاون

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آب (بترا)- جددت الجامعة الأردنية وشركة زين الأردن وبالتعاون مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، اتفاقية التعاون التي تجمعهما، والتي تشتمل على تقديم خدمات صحية مشتركة عبر برامج ومبادرات متنوعة.

وبحسب بيان لشركة زين اليوم الأحد، وبموجب الاتفاقية، ستواصل الشركة تعاونها مع الجامعة الأردنية عبر مشاركة عيادة زين المجانية المتنقلة في الحملات والأيام الطبية المجانية التي تقيمها الجامعة، والتي تستهدف طلبة الجامعة، إضافة إلى كبار السن عبر تنظيم زيارات لدور المسنين وتقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة وصحة الأسنان.

ويأتي تجديد هذه الاتفاقية مواصلة للتعاون الممتد الذي يجمع الطرفين، حيث تم تنفيذ عدد من المبادرات والأيام الطبية المجانية والزيارات الميدانية التي استفاد منها مئات المرضى.

--(بترا)

غ ح/ع س/رق

10/08/2025 14:52:25





