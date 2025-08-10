القوات المسلحة تنفذ إنزالات جوية جديدة على غزة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة

القوات المسلحة تنفذ إنزالات جوية جديدة على غزة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة
عمان 10 آب (بترا)- نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، عملية إنزال جوي جديدة لإيصال مساعدات غذائية وإنسانية إلى قطاع غزة بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
وشاركت في عملية الإنزال طائرات تابعات لسلاح الجو الملكي الأردني، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية فرنسا، ومملكة هولندا، إضافة إلى مملكة بلجيكا، حملت على متنها (93) طنا من المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية, ليصل إجمالي الحمولة التي تم إنزالها منذ 27 تموز الماضي نحو (664) طنا.
--(بترا)
ل م/ع س/t r
10/08/2025 14:44:00
