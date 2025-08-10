  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
القوات المسلحة تنفذ إنزالات جوية جديدة على غزة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة

2025-08-10 08:05:20
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 آب (بترا)- نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، عملية إنزال جوي جديدة لإيصال مساعدات غذائية وإنسانية إلى قطاع غزة بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
وشاركت في عملية الإنزال طائرات تابعات لسلاح الجو الملكي الأردني، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية فرنسا، ومملكة هولندا، إضافة إلى مملكة بلجيكا، حملت على متنها (93) طنا من المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية, ليصل إجمالي الحمولة التي تم إنزالها منذ 27 تموز الماضي نحو (664) طنا.
10/08/2025 14:44:00

